«СКА-Хабаровск» — «Химки»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 мая 2022, 14:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф Премьер-лиги « СКА -Хабаровск» — «Химки», который состоится 25 мая 2022 года.

« СКА -Хабаровск»

« СКА » не радовал хабаровчан играми Премьер-лиги уже четыре года с сезона 2017/2018, по результатам которого «армейцы» с двумя победами за сезон и тринадцатью очками покинули высшую лигу. Теперь им представилась возможность вернуться, и они попытаются не упустить такой шанс. В Первом дивизионе ФНЛ « СКА » заняли четвёртую строчку турнирной таблицы.

Заключительная игра сезона огорчила болельщиков « СКА » проигрышем родного клуба от команды «Акрон» из Тольятти со счётом 0:3. В предпоследнем туре «армейцы» взяли три очка в матче с «Оренбургом», обыграв их с минимальным счётом 1:0.

«Химки»

Одной из интереснейших особенностей данного противостояния является тот факт, что главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Николаевич Юран работал до 23 февраля текущего года главным тренером « СКА -Хабаровска». Известный в прошлом футболист, Юран внёс также свою лепту как тренер в успех обеих команд. Хотя беспроигрышная семи матчевая весенняя серия «армейцев» случилась уже после его ухода из команды. Явным преимуществом «Химок» может оказаться осведомлённость Сергея Николаевича о слабых сторонах бывшего клуба, про которые он знает не понаслышке. В этом сезоне Премьер-лиги «красно-чёрные» заняли тринадцатое место, обрадовав своих болельщиков победами только в семи матчах.

В последнем туре с московским «Спартаком» на своём поле «Химки», уступая по ходу матча 0:1, сумели переломить ход поединка и в конечном итоге победили со счётом 2:1. Туром ранее в гостях «красно-чёрные» проиграли «Ростову» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит « СКА -Хабаровск» — 3.06

-Хабаровск» — 3.06 Ничья – 3.42

Победит «Химки» — 2.47

Cтатистика

Восьми матчевая беспроигрышная серия «армейцев» длилась с февраля по май.

Семь из десяти последних матчей на поле « СКА » завершились исходом «обе забьют — нет».

» завершились исходом «обе забьют — нет». С марта по май продолжалась беспроигрышная серия «красно-чёрных» из семи игр подряд.

Из пяти последних очных встреч четыре завершились ничейными результатами.

Прогноз