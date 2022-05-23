«СКА-Хабаровск» — «Химки»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» — «Химки», который состоится 25 мая 2022 года.
«СКА-Хабаровск»
«СКА» не радовал хабаровчан играми Премьер-лиги уже четыре года с сезона 2017/2018, по результатам которого «армейцы» с двумя победами за сезон и тринадцатью очками покинули высшую лигу. Теперь им представилась возможность вернуться, и они попытаются не упустить такой шанс. В Первом дивизионе ФНЛ «СКА» заняли четвёртую строчку турнирной таблицы.
Заключительная игра сезона огорчила болельщиков «СКА» проигрышем родного клуба от команды «Акрон» из Тольятти со счётом 0:3. В предпоследнем туре «армейцы» взяли три очка в матче с «Оренбургом», обыграв их с минимальным счётом 1:0.
«Химки»
Одной из интереснейших особенностей данного противостояния является тот факт, что главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Николаевич Юран работал до 23 февраля текущего года главным тренером «СКА-Хабаровска». Известный в прошлом футболист, Юран внёс также свою лепту как тренер в успех обеих команд. Хотя беспроигрышная семи матчевая весенняя серия «армейцев» случилась уже после его ухода из команды. Явным преимуществом «Химок» может оказаться осведомлённость Сергея Николаевича о слабых сторонах бывшего клуба, про которые он знает не понаслышке. В этом сезоне Премьер-лиги «красно-чёрные» заняли тринадцатое место, обрадовав своих болельщиков победами только в семи матчах.
В последнем туре с московским «Спартаком» на своём поле «Химки», уступая по ходу матча 0:1, сумели переломить ход поединка и в конечном итоге победили со счётом 2:1. Туром ранее в гостях «красно-чёрные» проиграли «Ростову» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «СКА-Хабаровск» — 3.06
- Ничья – 3.42
- Победит «Химки» — 2.47
Cтатистика
- Восьми матчевая беспроигрышная серия «армейцев» длилась с февраля по май.
- Семь из десяти последних матчей на поле «СКА» завершились исходом «обе забьют — нет».
- С марта по май продолжалась беспроигрышная серия «красно-чёрных» из семи игр подряд.
- Из пяти последних очных встреч четыре завершились ничейными результатами.
Прогноз
Хабаровчане не простят «армейцам» проигрыш в домашнем поединке за право играть в Премьер-лиге. На победу «СКА-Хабаровск» компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.06. «Химки» не отличается уверенной игрой в гостях. «Армейцам» необходимо побеждать на своём поле. В гостях свести хотя бы к ничейному результату будет задачей не из простых. На пути к выходу в Премьер-лигу «СКА» одержит верх над соперником на своём поле.