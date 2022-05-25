«Монца» — «Пиза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч финала плей-офф Серии B «Монца» — «Пиза», который состоится 26 мая 2022 года
«Монца»
Команда проиграла в последнем туре регулярного сезона и не смогла выйти на второе место, которое дало бы прямую путевку в Серию А. Тем не менее, коллектив удачно сыграл в полуфинале плей-офф и теперь ему остается всего один шаг к цели, к которой клуб стремится уже несколько лет. Матч с «Пизой» на своем поле будет первым и поэтому вряд ли коллективы будут играть в открытый футбол, но поединок все равно не оставит зрителей равнодушными.
22 и 18 мая «Монца» дважды обыграла «Брешию» в полуфинале плей-офф Серии B с одинаковым счетом (2:1).
«Пиза»
«Пиза» также из-за нестабильных результатов в последних турах Серии B не смогла удержать лидирующие позиции, и вынуждена бороться в плей-офф за выход. Команда также оказалась сильнее своего соперника на стадии полуфинала и теперь их ждет очень сложный поединок и в целом противостояние с «Монцой». По итогам сезона коллектив показала одну из лучших оборонительных линий в чемпионате, и пропустил всего 35 мячей.
17 мая «Пиза» проиграла на выезде «Беневенто» (1:0), а 22 мая с тем же счетом обыграла соперника в ответном поединке и прошла дальше, как команда, занявшая более высокое место в чемпионате.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монца» – 1.97
- Ничья – 3.25
- Победит «Пиза» – 4.2
Статистика
- Оба коллектива проиграли по три матча из десяти последних в чемпионате
- «Монца» не знает поражений на своем поле уже семь матчей подряд
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Пиза» одержала всего одну победу из шести последних встреч на выезде
Прогноз
Поставить на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Команда более уверенно провела последние матчи и на своем поле редко проигрывает. Прогнозируем успех хозяев в первом матче в один-два мяча.