«Монца» — «Пиза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 мая 2022, 10:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч финала плей-офф Серии B «Монца» — «Пиза», который состоится 26 мая 2022 года

«Монца»

Команда проиграла в последнем туре регулярного сезона и не смогла выйти на второе место, которое дало бы прямую путевку в Серию А. Тем не менее, коллектив удачно сыграл в полуфинале плей-офф и теперь ему остается всего один шаг к цели, к которой клуб стремится уже несколько лет. Матч с «Пизой» на своем поле будет первым и поэтому вряд ли коллективы будут играть в открытый футбол, но поединок все равно не оставит зрителей равнодушными.

22 и 18 мая «Монца» дважды обыграла «Брешию» в полуфинале плей-офф Серии B с одинаковым счетом (2:1).

«Пиза»

«Пиза» также из-за нестабильных результатов в последних турах Серии B не смогла удержать лидирующие позиции, и вынуждена бороться в плей-офф за выход. Команда также оказалась сильнее своего соперника на стадии полуфинала и теперь их ждет очень сложный поединок и в целом противостояние с «Монцой». По итогам сезона коллектив показала одну из лучших оборонительных линий в чемпионате, и пропустил всего 35 мячей.

17 мая «Пиза» проиграла на выезде «Беневенто» (1:0), а 22 мая с тем же счетом обыграла соперника в ответном поединке и прошла дальше, как команда, занявшая более высокое место в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монца» – 1.97

Ничья – 3.25

Победит «Пиза» – 4.2

Статистика

Оба коллектива проиграли по три матча из десяти последних в чемпионате

«Монца» не знает поражений на своем поле уже семь матчей подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Пиза» одержала всего одну победу из шести последних встреч на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Команда более уверенно провела последние матчи и на своем поле редко проигрывает. Прогнозируем успех хозяев в первом матче в один-два мяча.