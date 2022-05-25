«Мирандес» — «Фуэнлабрада» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 мая 2022, 11:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Мирандес» — «Фуэнлабрада», который состоится 27 мая 2022 года

«Мирандес»

«Мирандес» не радует болельщиков результатами и в последних пяти матчах чемпионата смогла набрать лишь три очка. Тем не менее, коллективу не угрожает понижение в классе и перед заключительным туром он располагается на 15 месте с 49 баллами. Матч с аутсайдером Сегунды ничего не решает для обоих клубов, поэтому зрители смогут посмотреть более открытый футбол без груза турнирной ответственности.

21 мая «Мирандес» проиграл на выезде «Жироне» (0:2), а 15 числа на своем поле разгромил «Ибицу» (4:0).

«Фуэнлабрада»

Коллектив в нынешнем сезоне не смог оказать достойной конкуренции большинству клубов Сегунды и за несколько туров до ее окончания потерял шансы на сохранение прописки. Сейчас «Фуэнлабрада» занимает 21 место с 33 баллами и в предстоящем поединке может порадовать своих болельщиков красивым завершением сезона, несмотря на общую неудачу, которую придется исправлять в следующем футбольном году.

21 мая «Фуэнлабрада» сыграла вничью со «Спортингом» Хихон (0:0), а 14 числа команда обыграла на выезде «Луго» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мирандес» – 2.12

Ничья – 3.55

Победит «Фуэнлабрада» – 3.35

Статистика

«Мирандес» проиграл пять из шести матчей за последнее время

Семь из восьми последних матчей «Фуэнлабрады» завершились исходом «обе забьют»

«Мирандес» выиграл три из пяти последних матчей с «Фуэнлабрадой»

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Мирандеса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Оба коллектива не показывают стабильной игры, но мы предполагаем, что хозяева окажутся немного удачливее в этом противостоянии.