Мане тесно с Салахом в «Ливерпуле». Садио открыт для летнего трансфера

Или хочет новых трофеев.
Перед финалом Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» немецкая пресса решила подкинуть дровишек в разгорающиеся слухи о желании Мане покинуть мерсисайдский клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Среди претендентов на трансфер назывались «Барселона», «Бавария» и ПСЖ. Контракт африканца с «красными» действует до лета 2023-го.
Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг утверждает, что Садио допускает вариант, при котором он может перейти в «Баварию» этим летом. Переговоры между сторонами, как сообщается, уже ведутся, и в них есть заметный прогресс. К окончательному решению мюнхенский клуб и сторона футболиста могут прийти к середине июня. Плеттенберг отметил, что на трансфере Мане настаивают главный тренер баварцев Юлиан Нагельсманн и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Трансферная стоимость Садио оценивается в 50 млн евро.
Некоторые немецкие сайты связали желание «Баварии» подписать Мане из-за потенциального ухода Левандовски, однако Фабрицио Романо уточнил, что интерес к Садио у «Мюнхена» появился из-за неопределенности вокруг Сержа Гнабри. Клуб никак не может договориться с немцем о новом контракте и поэтому ищет ему полноценную замену.
За несколько дней до Плеттенберга со своим инсайдом появился журналист Bild Кристиан Фальк, который сообщил, что фаворитом в борьбе за трансфер Мане, если тот все-таки решит уйти, будет именно ПСЖ. Мане серьезно привлекают интерес парижского клуба к его персоне и предлагаемая зарплата. Именно поэтому сенегалец сомневается в резонности продления контракта с «Ливерпулем».
Внимая появившимся слухам однозначно возникает вопрос: зачем Мане ПСЖ или «Бавария»? По спортивным причинам оба гегемона своих стран не ровня «Ливерпулю», и завлечь Садио они могут только деньгами, однако есть и другие гипотетические причины.
Новые горизонты
Мане выступает за мерсисайдскую команду с 2016 года, за 6 лет он завоевал с клубом золото АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок английской лиги и Клубный чемпионат мира, то есть все главные трофеи Европы и мира. Возможно, Садио хочет добавить на свою полку с трофеями наград из других чемпионатов, и ПСЖ с «Баварией» в этом случае идеальные кандидаты для трансфера, но, конечно, со своими оговорками в виде престижности и значимости потенциальных кубков ввиду отсутствия должной конкуренции.
Намного симпатичнее смотрелся бы переход в «Реал» или «Барселону», и эти клубы также неоднократно связывали с интересом к Мане. В начале мая Mundo Deportivo сообщил, что вариант с «Барселоной» интересен Садио сильнее всего. В каталонском клубе понимают, что Мане наиболее привлекает испанская лига, так как в ней могут вырасти шансы сенегальца на «Золотой мяч». При этом отмечалось, что Мане открыт для перехода в «Барсу». По его мнению, выступления за «блауграну» придадут больший вес его командным и индивидуальным достижениям. Однако нестабильные выступления сине-гранатовых и тяжелая финансовая ситуация клуба явно вносят свои коррективы в пользу выбора «Барсы».
Соперничество с Салахом
О натянутых отношениях Мане и Мохамеда пишут не первый год, однако долгое время все оставалось на уровне сплетен и догадок, пока в сезоне-2019/2020 не произошел однозначный момент — в августовском матче АПЛ с «Бернли» Салах не сделал передачу на Мане в ситуации, когда пас был единственным возможным вариантом для гола, и этот эпизод вызвал взрывную реакцию у Садио. А покидая поле, он накричал на Клоппа и размахивал руками. Позже от игроков попросили объяснений, и Мане заявил, что недопонимания имеют место быть, но они были быстро улажены.
Затем в декабре 2021-го в игре с «Кристал Пэлас» Клопп заменил сенегальца уже на 57-й минуте, что, конечно, игроку не понравилось. А вдобавок вместо него на поле был выпущен именно Салах. Камеры захватили нескрываемое недовольство Мане этим решением.
Помимо этого, за последний год случались моменты, когда Садио имел возможности упасть в чужой штрафной и получить 100% пенальти, однако все равно прорывался к воротам сквозь удары по ногам. Почему? Салах — штатный пенальтист мерсисайдцев.
Также стоит учитывать соперничество сенегальца и египтянина в международных матчах. Сборные игроков за последнее время трижды сталкивались в важнейших матчах — в финале Кубка Африки и отборе на ЧМ-2022. В игре за главный трофей африканских стран уже на 5-й минуте Мане предоставилась возможность вывести свою команду вперед, забив с 11-метрового. Перед ударом Садио Салах дал совет вратарю египетской сборной, при этом Мане в этот момент показывал, что собирается бить в правый угол. Сенегалец удар с точки не реализовал, а слухи о натянутых отношениях игроков только усилились. Двум лидерам, нацеленным на «Золотой мяч», тяжело ужиться в одной команде.
Мнения
В середине мая после очередных инсайдов о проблемах в переговорах по новому контракту и интересе топ-клубов болельщики получили очередной дежурный футбольный ответ, Мане был краток:
Я счастлив здесь [в «Ливерпуле»], наслаждаюсь каждой минутой, проведенной на поле. Стараюсь много забивать, помогать партнерам по команде. Ребята тоже помогают мне, поэтому я всем доволен.
Позитива же добил бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер, в последние годы изобилующий громкими и неоднозначными высказываниями:
Мане – мой любимый игрок, когда я смотрю матчи «Ливерпуля» как болельщик. В нем определенно что-то есть. Садио и Салах играют здесь уже 5 лет и ни разу не травмировались!
Они неделя за неделей выходят на поле на 90 минут, улучшая свою статистику. То, что они сделали для этого клуба, просто невероятно.
Я большой поклонник Мане. Заверяю вас, что он никуда не денется, потому что я не отпущу его в «Баварию». Ему придется иметь дело со мной!
Теперь перед важным матчем в ЛЧ это будет иметь значение. Если Салах подавит месть к Реалу и будет играть командно с Мане, то Ливерпуль способен победить. Но с горячей головой Салах может не сыграть в свой футбол, тогда как с холодной головой половину моментов Салах не реализует в матчах с меньшим накалом. Эту ответственность может взять на себя Мане и снять напряжение с Салаха.
Салах безусловно талантлив, у него прекрасная левая нога и скорость, но все моменты он не способен реализовать и иногда слишком большую ответственность берет на себя в матчах.
Теперь перед важным матчем в ЛЧ это будет иметь значение. Если Салах подавит месть к Реалу и будет играть командно с Мане, то Ливерпуль способен победить. Но с горячей головой Салах может не сыграть в свой футбол, тогда как с холодной головой половину моментов Салах не реализует в матчах с меньшим накалом. Эту ответственность может взять на себя Мане и снять напряжение с Салаха.
Салах безусловно талантлив, у него прекрасная левая нога и скорость, но все моменты он не способен реализовать и иногда слишком большую ответственность берет на себя в матчах.