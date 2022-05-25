Мане тесно с Салахом в «Ливерпуле». Садио открыт для летнего трансфера

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25 мая 2022, 17:00

Или хочет новых трофеев.

Перед финалом Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» немецкая пресса решила подкинуть дровишек в разгорающиеся слухи о желании Мане покинуть мерсисайдский клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Среди претендентов на трансфер назывались «Барселона», «Бавария» и ПСЖ . Контракт африканца с «красными» действует до лета 2023-го.

Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг утверждает, что Садио допускает вариант, при котором он может перейти в «Баварию» этим летом. Переговоры между сторонами, как сообщается, уже ведутся, и в них есть заметный прогресс. К окончательному решению мюнхенский клуб и сторона футболиста могут прийти к середине июня. Плеттенберг отметил, что на трансфере Мане настаивают главный тренер баварцев Юлиан Нагельсманн и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Трансферная стоимость Садио оценивается в 50 млн евро.

Некоторые немецкие сайты связали желание «Баварии» подписать Мане из-за потенциального ухода Левандовски, однако Фабрицио Романо уточнил, что интерес к Садио у «Мюнхена» появился из-за неопределенности вокруг Сержа Гнабри. Клуб никак не может договориться с немцем о новом контракте и поэтому ищет ему полноценную замену.

За несколько дней до Плеттенберга со своим инсайдом появился журналист Bild Кристиан Фальк, который сообщил, что фаворитом в борьбе за трансфер Мане, если тот все-таки решит уйти, будет именно ПСЖ . Мане серьезно привлекают интерес парижского клуба к его персоне и предлагаемая зарплата. Именно поэтому сенегалец сомневается в резонности продления контракта с «Ливерпулем».

Внимая появившимся слухам однозначно возникает вопрос: зачем Мане ПСЖ или «Бавария»? По спортивным причинам оба гегемона своих стран не ровня «Ливерпулю», и завлечь Садио они могут только деньгами, однако есть и другие гипотетические причины.

Новые горизонты

Мане выступает за мерсисайдскую команду с 2016 года, за 6 лет он завоевал с клубом золото АПЛ , Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА , Кубок английской лиги и Клубный чемпионат мира, то есть все главные трофеи Европы и мира. Возможно, Садио хочет добавить на свою полку с трофеями наград из других чемпионатов, и ПСЖ с «Баварией» в этом случае идеальные кандидаты для трансфера, но, конечно, со своими оговорками в виде престижности и значимости потенциальных кубков ввиду отсутствия должной конкуренции.

Намного симпатичнее смотрелся бы переход в «Реал» или «Барселону», и эти клубы также неоднократно связывали с интересом к Мане. В начале мая Mundo Deportivo сообщил, что вариант с «Барселоной» интересен Садио сильнее всего. В каталонском клубе понимают, что Мане наиболее привлекает испанская лига, так как в ней могут вырасти шансы сенегальца на «Золотой мяч». При этом отмечалось, что Мане открыт для перехода в «Барсу». По его мнению, выступления за «блауграну» придадут больший вес его командным и индивидуальным достижениям. Однако нестабильные выступления сине-гранатовых и тяжелая финансовая ситуация клуба явно вносят свои коррективы в пользу выбора «Барсы».

Соперничество с Салахом

О натянутых отношениях Мане и Мохамеда пишут не первый год, однако долгое время все оставалось на уровне сплетен и догадок, пока в сезоне-2019/2020 не произошел однозначный момент — в августовском матче АПЛ с «Бернли» Салах не сделал передачу на Мане в ситуации, когда пас был единственным возможным вариантом для гола, и этот эпизод вызвал взрывную реакцию у Садио. А покидая поле, он накричал на Клоппа и размахивал руками. Позже от игроков попросили объяснений, и Мане заявил, что недопонимания имеют место быть, но они были быстро улажены.

Затем в декабре 2021-го в игре с «Кристал Пэлас» Клопп заменил сенегальца уже на 57-й минуте, что, конечно, игроку не понравилось. А вдобавок вместо него на поле был выпущен именно Салах. Камеры захватили нескрываемое недовольство Мане этим решением.

Помимо этого, за последний год случались моменты, когда Садио имел возможности упасть в чужой штрафной и получить 100% пенальти, однако все равно прорывался к воротам сквозь удары по ногам. Почему? Салах — штатный пенальтист мерсисайдцев.

Также стоит учитывать соперничество сенегальца и египтянина в международных матчах. Сборные игроков за последнее время трижды сталкивались в важнейших матчах — в финале Кубка Африки и отборе на ЧМ -2022. В игре за главный трофей африканских стран уже на 5-й минуте Мане предоставилась возможность вывести свою команду вперед, забив с 11-метрового. Перед ударом Садио Салах дал совет вратарю египетской сборной, при этом Мане в этот момент показывал, что собирается бить в правый угол. Сенегалец удар с точки не реализовал, а слухи о натянутых отношениях игроков только усилились. Двум лидерам, нацеленным на «Золотой мяч», тяжело ужиться в одной команде.

Мнения

В середине мая после очередных инсайдов о проблемах в переговорах по новому контракту и интересе топ-клубов болельщики получили очередной дежурный футбольный ответ, Мане был краток:

Я счастлив здесь [в «Ливерпуле»], наслаждаюсь каждой минутой, проведенной на поле. Стараюсь много забивать, помогать партнерам по команде. Ребята тоже помогают мне, поэтому я всем доволен.

Позитива же добил бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер, в последние годы изобилующий громкими и неоднозначными высказываниями: