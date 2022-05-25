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Мане тесно с Салахом в «Ливерпуле». Садио открыт для летнего трансфера

25 мая 2022, 17:00
Мане Садио
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Или хочет новых трофеев.

Перед финалом Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» немецкая пресса решила подкинуть дровишек в разгорающиеся слухи о желании Мане покинуть мерсисайдский клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Среди претендентов на трансфер назывались «Барселона», «Бавария» и ПСЖ. Контракт африканца с «красными» действует до лета 2023-го.

Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг утверждает, что Садио допускает вариант, при котором он может перейти в «Баварию» этим летом. Переговоры между сторонами, как сообщается, уже ведутся, и в них есть заметный прогресс. К окончательному решению мюнхенский клуб и сторона футболиста могут прийти к середине июня. Плеттенберг отметил, что на трансфере Мане настаивают главный тренер баварцев Юлиан Нагельсманн и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Трансферная стоимость Садио оценивается в 50 млн евро.

Некоторые немецкие сайты связали желание «Баварии» подписать Мане из-за потенциального ухода Левандовски, однако Фабрицио Романо уточнил, что интерес к Садио у «Мюнхена» появился из-за неопределенности вокруг Сержа Гнабри. Клуб никак не может договориться с немцем о новом контракте и поэтому ищет ему полноценную замену.

За несколько дней до Плеттенберга со своим инсайдом появился журналист Bild Кристиан Фальк, который сообщил, что фаворитом в борьбе за трансфер Мане, если тот все-таки решит уйти, будет именно ПСЖ. Мане серьезно привлекают интерес парижского клуба к его персоне и предлагаемая зарплата. Именно поэтому сенегалец сомневается в резонности продления контракта с «Ливерпулем».

Внимая появившимся слухам однозначно возникает вопрос: зачем Мане ПСЖ или «Бавария»? По спортивным причинам оба гегемона своих стран не ровня «Ливерпулю», и завлечь Садио они могут только деньгами, однако есть и другие гипотетические причины.

Новые горизонты

Мане выступает за мерсисайдскую команду с 2016 года, за 6 лет он завоевал с клубом золото АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок английской лиги и Клубный чемпионат мира, то есть все главные трофеи Европы и мира. Возможно, Садио хочет добавить на свою полку с трофеями наград из других чемпионатов, и ПСЖ с «Баварией» в этом случае идеальные кандидаты для трансфера, но, конечно, со своими оговорками в виде престижности и значимости потенциальных кубков ввиду отсутствия должной конкуренции.

Намного симпатичнее смотрелся бы переход в «Реал» или «Барселону», и эти клубы также неоднократно связывали с интересом к Мане. В начале мая Mundo Deportivo сообщил, что вариант с «Барселоной» интересен Садио сильнее всего. В каталонском клубе понимают, что Мане наиболее привлекает испанская лига, так как в ней могут вырасти шансы сенегальца на «Золотой мяч». При этом отмечалось, что Мане открыт для перехода в «Барсу». По его мнению, выступления за «блауграну» придадут больший вес его командным и индивидуальным достижениям. Однако нестабильные выступления сине-гранатовых и тяжелая финансовая ситуация клуба явно вносят свои коррективы в пользу выбора «Барсы».

Соперничество с Салахом

О натянутых отношениях Мане и Мохамеда пишут не первый год, однако долгое время все оставалось на уровне сплетен и догадок, пока в сезоне-2019/2020 не произошел однозначный момент — в августовском матче АПЛ с «Бернли» Салах не сделал передачу на Мане в ситуации, когда пас был единственным возможным вариантом для гола, и этот эпизод вызвал взрывную реакцию у Садио. А покидая поле, он накричал на Клоппа и размахивал руками. Позже от игроков попросили объяснений, и Мане заявил, что недопонимания имеют место быть, но они были быстро улажены.

Затем в декабре 2021-го в игре с «Кристал Пэлас» Клопп заменил сенегальца уже на 57-й минуте, что, конечно, игроку не понравилось. А вдобавок вместо него на поле был выпущен именно Салах. Камеры захватили нескрываемое недовольство Мане этим решением.

Помимо этого, за последний год случались моменты, когда Садио имел возможности упасть в чужой штрафной и получить 100% пенальти, однако все равно прорывался к воротам сквозь удары по ногам. Почему? Салах — штатный пенальтист мерсисайдцев.

Также стоит учитывать соперничество сенегальца и египтянина в международных матчах. Сборные игроков за последнее время трижды сталкивались в важнейших матчах — в финале Кубка Африки и отборе на ЧМ-2022. В игре за главный трофей африканских стран уже на 5-й минуте Мане предоставилась возможность вывести свою команду вперед, забив с 11-метрового. Перед ударом Садио Салах дал совет вратарю египетской сборной, при этом Мане в этот момент показывал, что собирается бить в правый угол. Сенегалец удар с точки не реализовал, а слухи о натянутых отношениях игроков только усилились. Двум лидерам, нацеленным на «Золотой мяч», тяжело ужиться в одной команде.

Мнения

В середине мая после очередных инсайдов о проблемах в переговорах по новому контракту и интересе топ-клубов болельщики получили очередной дежурный футбольный ответ, Мане был краток:

Я счастлив здесь [в «Ливерпуле»], наслаждаюсь каждой минутой, проведенной на поле. Стараюсь много забивать, помогать партнерам по команде. Ребята тоже помогают мне, поэтому я всем доволен.

Позитива же добил бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер, в последние годы изобилующий громкими и неоднозначными высказываниями:

Мане – мой любимый игрок, когда я смотрю матчи «Ливерпуля» как болельщик. В нем определенно что-то есть. Садио и Салах играют здесь уже 5 лет и ни разу не травмировались!

Они неделя за неделей выходят на поле на 90 минут, улучшая свою статистику. То, что они сделали для этого клуба, просто невероятно.

Я большой поклонник Мане. Заверяю вас, что он никуда не денется, потому что я не отпущу его в «Баварию». Ему придется иметь дело со мной!

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Все комментарии
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ msa79 (раскрыть)
вчера в 08:48
Спасибо за ваше мнение! Уверен, вы никогда и нигде не ошибаетесь!
weinmar
weinmar ответ ventru (раскрыть)
вчера в 08:16
Спасибо! Тоже ухо резануло. Бавария стабильно играет в ЛЧ уже много лет, а где был Ливерпуль до Клоппа.
msa79
msa79
вчера в 07:28, ред.
Как он играя с 2016 года, а на улице 2022, может играть 8 лет?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
26 мая в 12:42
Мане щас на голову важнее для Ливера, чем Салах
протон
протон
26 мая в 03:13
Зачем уходить из такого ливера в чемпионат одной команды?
ventru
ventru
26 мая в 02:35
"По спортивным причинам оба гегемона своих стран не ровня «Ливерпулю», и завлечь Садио они могут только деньгами" - Да ладно, Бавария не ровня Ливерпулю? Бавария всего пару лет назад выиграла 6 трофеев за сезон и занимает 1 место в клубном рейтинге.
alexkivgd
alexkivgd
25 мая в 23:16
Как диванный эксперт спрошу, а куда Мане идти? Как по мне ему надо остаться в Ливере. Он сейчас там лидер, Салах сдал, другие не тянут и постарели (отсылка к Милнеру). В других командах он не будет на первых ролях, особенно в ПСЖ, там других звëзд хватает. Барселона, Бавария, а смысл? Барса в стадии перестройки, у нее стагнация, Бавария, на мой взгляд, машина дает сбои!!!
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ futbol liiverpool (раскрыть)
25 мая в 21:00
Вы правы, другую сторону ситуации тоже стоит учитывать. Можно было бы и здесь указать, но все-таки вел к выводу о тяжелой совместимости двух претендентов на "Золотой мяч" в одной команде, поэтому вышло так.
Муслим90
Муслим90
25 мая в 20:34
Как же достали эти слухи. Столько лет играли вместе, а щас им стало тесно в команде?))
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ Бык без трезубца (раскрыть)
25 мая в 20:04
В основном я согласен , но не думаю что у салаха горячая голова , клопп сделает все чтобы все играли на команду и были с нужным настроем
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ Данил Бритвин (раскрыть)
25 мая в 20:02
Нет , я , по иоему имени можно судить , болельщик ливерпуля , слежу за командой и почти всем что связона с ней , если бы была возможность ходил бы и на стадион, и я вижу что у мане и салаха хорошие футбольные отношения , может даже и друзья , и при гипотетическом анализе отношений надо учитывать обе стороны а не одну , это как сказать что мбаппе остался в псж только из-за денег , все гипотетические причины описанные в блоге рушатся при проиведенных мною фактах , между мане и салахом может рабочие , может отличные отношения , но точно не плохие , я в этом уверен
rubin kazzzan
rubin kazzzan
25 мая в 19:43, ред.
Мане хорош
shlomo2
shlomo2
25 мая в 19:35
Нужно сохранить обоих
Бык без трезубца
Бык без трезубца
25 мая в 19:13, ред.
Кажется в такой связке больше баланса. Да Салах подсел в статистике по голам, но это дало толчок команде. Мане лучше стал реализовывать, тогда как для Салаха в начале сезона требовалось множество обостряющих передач чтобы забить и возможно команда не потеряла бы очки в чемпионской гонке. Клопп быстро отреагировал на ситуацию и Ливерпуль приблизился к МС, но этого уже было недостаточно так как МС не терял очков кроме Вест Хэма на завершающей стадии сезона, тогда как Ливерпуль потерял очки с Тоттенхэмом.
Теперь перед важным матчем в ЛЧ это будет иметь значение. Если Салах подавит месть к Реалу и будет играть командно с Мане, то Ливерпуль способен победить. Но с горячей головой Салах может не сыграть в свой футбол, тогда как с холодной головой половину моментов Салах не реализует в матчах с меньшим накалом. Эту ответственность может взять на себя Мане и снять напряжение с Салаха.
Салах безусловно талантлив, у него прекрасная левая нога и скорость, но все моменты он не способен реализовать и иногда слишком большую ответственность берет на себя в матчах.
liverpool-today
liverpool-today
25 мая в 18:39
Эти слухи могут распространять только реал после неудачи с Мбаппе. Им теперь кровь из носу нужен громкий трансфер, чтобы не упасть в глазах общественности
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ futbol liiverpool (раскрыть)
25 мая в 17:38
В статье было указано, что это "гипотетические причины", никто не знает о реальных отношениях Салаха и Мане, были приведены случаи их недопониманий с целью указать на то, что два лидера могут не уживаться в одной команде и периодически их эго вылазит наружу.
futbol liiverpool
futbol liiverpool
25 мая в 17:23
Нет , тут однозначное искажение фактов , в первом матче вилияреала и в обоих играх апл против сити салах ассистировал мане , и они довольно хорошо ладят в последнее время , мане подбадрил салаха после победы в кубке африки , а еще из-за уважения к салаху попросил тренерский штаб не праздновать его победу в кубке африки , мане тоже ассистировал салаху в недавнем матче с мю , и в недавних апреле-майских матчах они неоднократно хорошо комбинировали между собой , и в матчах я видел как они друг другу подсказывают и хорошо разгаваривают. Так что многие факты искажены , и уже просрочены , я не знаю что у них между собой в жизни , но в футбольном плане можно сказать что они даже хорошо ладят , и кстати про то что мане специально не зарабатывает пенальти это уже совсем чушь , во первых , салах только в последние полтора года стал штатным пенальтистом , до жтого был милнер , теперь милнер игрок ротации. А во вторых это уже совсем чушь , если я правильно помню в мартовском матче с брайтоном мане заработал и салах реализовал пенальти
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