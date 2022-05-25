«Тироль» — «Рапид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1653485081

25 мая 2022, 16:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч плей-офф за право играть в Лиге конференций «Тироль» — «Рапид», который состоится 26 мая 2022 года.

«Тироль»

«Тироль» с двадцатью восьмью очками занял первое место из шести команд в группе вылета австрийской Бундеслиги. Теперь у него есть возможность побороться за право участвовать в Лиге конференций. За сезон команда выиграла в десяти поединках из тридцати двух. «Тироль» пропустил за чемпионат пятьдесят восемь мячей, больше не пропустила ни одна другая команда.

В полуфинальном матче с минимальным счётом 2:1 «Тироль» обыграл «Ласк». В заключительной игре чемпионата в гостях «Тироль» проиграл команде «Альтах» (1:2).

«Рапид»

«Зелёно-белые» заняли пятое место в Чемпионшип плей-офф. В тридцати двух матчах «Рапид» забил сорок восемь голов, что больше, чем у команды «Аустрия», занявшей третью строчку турнирной таблицы. Но и пропустили «зелёно-белые» сорок пять мячей, что практически на уровне с «Адмирой», которая вылетела во Вторую лигу.

В последнем матче сезона «Рапид», ведя по ходу игры со счётом 1:0, проиграл в гостях «Вольфсбергеру» со счётом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тироль» — 3.44

Ничья – 3.24

Победит «Рапид» — 2.02

Статистика

«Тироль» на своём поле проиграл только в двух играх из десяти за последнее время.

Из десяти последних выездных матчей «Рапид» в пяти уступил своим соперникам.

В этом сезоне «Тироль» не выигрывал у «Рапида».

Четыре из пяти последних игр с участием «Тироля» завершились тоталом больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

«Зелёно-белые» не выигрывают полтора месяца уже в шести матчах подряд. «Тироль» демонстрирует неплохую форму в последнее время. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.44 на победу «Тироля». Чтобы заработать право на участие в Лиге конференций, необходимо обыгрывать «зелёно-белых» как минимум на своём поле, с чем хозяева этого поединка должны справиться.