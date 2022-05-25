«Луго» — «Малага» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 мая 2022, 20:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Луго» — «Малага», который состоится 28 мая 2022 года

«Луго»

Клуб не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате, и это их существенно откинуло в турнирной таблице. «Луго» набрал 47 баллов и занимает 14 место, поэтому в предстоящем поединке коллектив очень хочет одержать победу и завершить сезон на приятной ноте. В игре с «Маллагой» хозяева постараются также немного подправить отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей, которая оставляет желать лучшего (45:52).

20 мая «Луго» проиграл «Сарагосе» (0:1), а 14 числа на своем поле уступил «Фуэнлабраде» (1:3). Оба матча прошли в рамках Сегунды.

«Малага»

«Малага» провела очень плохой сезон в Сегунде, но смогла обеспечить себе место на следующий сезон во втором по силе испанском дивизионе. Перед заключительным туром команда занимает низкое для себя 18 место с 45 баллами в активе, что на пять пунктов больше, чем у ближайшего соперника, который уже не имеет шансов сохранить прописку в чемпионате. Матч с «Луго» практически ничего не решает в турнирной таблице, поэтому коллективы смогут сосредоточиться исключительно на игре.

21 мая «Малага» проиграла «Бургосу» на своем поле (0:1), а 15 числа команда на выезде смогла одолеть «Тенерифе» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Луго» – 2.65

Ничья – 3.9

Победит «Малага» – 2.8

Статистика

«Малага» выиграла два матча из десяти последних в чемпионате, а «Луго» смог одержать всего одну победу

Пять из семи последних матчей «Малаги» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти встреч «Луго» и «Малаги» за последнее время закончились ничейными результатами

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.9. Команды показывают примерно одинаковый уровень игры на данном отрезке сезона, и мы предполагаем, что «Луго» и «Малага» поделят очки в результативном поединке.