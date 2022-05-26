«Химки» — «СКА-Хабаровск» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 мая 2022, 12:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф РПЛ «Химки» — « СКА -Хабаровск», который состоится 28 мая 2022 года

«Химки»

Команда минимально проиграла первый поединок и не смогла показать свой футбол, который бы принес ей положительный результат. Тем не менее, ответный матч на своем стадионе внушает оптимизм болельщикам, ведь «Химки» в последних турах РПЛ на нем смогли набирать очки. В игре со « СКА -Хабаровск» коллективу придется взламывать эшелонированную оборону соперника, однако матч от этого не должен потерять в качестве.

25 мая «Химки» проиграли первый матч « СКА -Хабаровск» на выезде (0:1), а 21 числа смогли вырвать победу на своем поле у «Спартака» (2:1).

« СКА -Хабаровск»

Коллектив смог одержать важную победу в первом поединке, однако впереди их ждет матч, в котором футболистам придется гораздо тяжелее. Команда заняла только четвертое место в ФНЛ с 65 баллами, опередив ближайшего преследователя всего на два пункта. Выход в РПЛ это большой успех для коллектива, и для достижения этой цели, « СКА -Хабаровск» готов выложиться на полную силу и заявить о себе на всю страну.

25 мая « СКА -Хабаровск» обыграл на своем поле «Химки» (1:0), а 21 числа крупно проиграл «Акрону» на своем стадионе (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химки» – 1.65

Ничья – 3.7

Победит « СКА -Хабаровск» – 5.6

Статистика

« СКА -Хабаровск» проиграл только два поединка из десяти во всех турнирах

-Хабаровск» проиграл только два поединка из десяти во всех турнирах «Химки» забивали в семи из десяти последних матчей в чемпионате

Шесть из семи последних матчей « СКА -Хабаровск» завершились исходом «обе забьют — нет»

-Хабаровск» завершились исходом «обе забьют — нет» Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Химок», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Подмосковный клуб может создать большие проблемы сопернику на своем стадионе и мы предполагаем, что хозяева смогут выйти победителем из этого противостояния.