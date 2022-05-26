«Алькоркон» — «Эйбар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 мая 2022, 14:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 42-го тура Сегунды «Алькоркон» — «Эйбар», который состоится 29 мая 2022 года.

«Алькоркон»

«Гончары» с двадцатью шестью очками заняли последнее место. Их уже ничего не спасёт от вылета из Сегунды. За сезон «Алькоркон» выиграл только в пяти играх. «Гончары» пропустили больше всех голов за сезон, а забили меньше всех. В среднем «Алькоркон» забивает меньше одного мяча за игру.

В матче первого круга против «Эйбара» в гостях «гончары» проиграли со счётом 1:2. В прошлом туре «Алькоркон» на третьей добавленной минуте упустил победу в матче с «Альмерией» (1:1).

«Эйбар»

«Оружейники» возглавляют турнирную таблицу Сегунды. Только в семи поединках из сорока одного «Эйбар» уступил своим соперникам. «Альмерия» занимает второе место, но у неё столько же очков, сколько и у «Эйбара». «Вальядолид» уступает только два очка. Расслабляться «оружейникам» ещё рано, хотя и соперник в заключительном туре из явных аутсайдеров.

В предпоследнем туре «Эйбар» взял три очка, обыграв со счётом 2:0 «Тенерифе».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алькоркон» — 8.80

Ничья – 4.95

Победит «Эйбар» — 1.363

Победа «Эйбара» с форой -1.5 — 2.09

Статистика

В четырёх из пяти последних домашних матчей «Алькоркон» проиграл и в одном поединке сыграл вничью.

«Эйбар» в гостях проиграл два раза из десяти последних игр.

Статистика очных встреч не указывает на преимущество той или иной команды.

Прогноз

«Эйбар» не упустит возможность сохранить за собой первое место и «Алькоркон» не та команда, которая сможет забрать у «оружейников» хоть какие-то очки. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.09 на победу «Эйбара» с форой -1.5. Принимая во внимание провальную игру «гончаров» даже на своём поле, можно предположить, что и в этом поединке «оружейники» возьмут три очка.