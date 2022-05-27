«Бургос» — «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 42-го тура Сегунды «Бургос» — «Жирона», который состоится 29 мая 2022 года.

«Бургос»

«Бело-чёрные» занимают на данный момент десятое место в Сегунде. Шансов нет подняться даже до девятой позиции, а упасть есть вероятность до четырнадцатой. Поэтому победа в этом поединке необходима, чтобы удержаться на своём месте. «Бургос» забил и пропустил одинаковое количество голов. На своём поле обычно показывает достойный результат.

В матче первого круга на выезде «Бургос» проиграл «Жироне» со счётом 1:3. В матче прошлого тура на выезде с минимальным счётом 1:0 «бело-чёрные» взяли верх над «Малагой».

«Жирона»

«Жирондинцы» находятся в турнирной таблице на пятой строчке. Команда забила за сезон пятьдесят семь голов в сорок одном матче. «Жирона» ещё может претендовать на четвёртое место. «Лас-Пальмас» и «Реал Овьедо» могут пододвинуть «жирондинцев» в случае их промаха. «Жирона» в гостях демонстрирует не стабильную игру.

В прошлом туре команда на своём поле выиграла со счётом 2:0 «Мирандес».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бургос» — 4.55

Ничья — 3.02

Победит «Жирона» — 2.01

Победа «Жирона» с форой -1.5 — 3.62

Тотал голов больше 2.5 голов — 2.39

Тотал голов меньше 2.5 голов — 1.64

Статистика

«Бургос» из десяти последних домашних матчей выиграл только в четырёх.

В четырёх выездных играх из десяти последних «жирондинцы» проиграли.

Четыре из пяти последних домашних матчей «Бургоса» завершились тоталом меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

«Бургос» попытается взять реванш за проигрыш в матче первого круга, но «бело-чёрные» дома не часто радуют своих болельщиков победами. «Жирона» не отличается сильной выездной игрой. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.02 на ничью в этом футбольном поединке. Когда две примерно равные команды, этот исход наиболее вероятен.