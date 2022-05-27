«Бургос» — «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 42-го тура Сегунды «Бургос» — «Жирона», который состоится 29 мая 2022 года.
«Бургос»
«Бело-чёрные» занимают на данный момент десятое место в Сегунде. Шансов нет подняться даже до девятой позиции, а упасть есть вероятность до четырнадцатой. Поэтому победа в этом поединке необходима, чтобы удержаться на своём месте. «Бургос» забил и пропустил одинаковое количество голов. На своём поле обычно показывает достойный результат.
В матче первого круга на выезде «Бургос» проиграл «Жироне» со счётом 1:3. В матче прошлого тура на выезде с минимальным счётом 1:0 «бело-чёрные» взяли верх над «Малагой».
«Жирона»
«Жирондинцы» находятся в турнирной таблице на пятой строчке. Команда забила за сезон пятьдесят семь голов в сорок одном матче. «Жирона» ещё может претендовать на четвёртое место. «Лас-Пальмас» и «Реал Овьедо» могут пододвинуть «жирондинцев» в случае их промаха. «Жирона» в гостях демонстрирует не стабильную игру.
В прошлом туре команда на своём поле выиграла со счётом 2:0 «Мирандес».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бургос» — 4.55
- Ничья — 3.02
- Победит «Жирона» — 2.01
- Победа «Жирона» с форой -1.5 — 3.62
- Тотал голов больше 2.5 голов — 2.39
- Тотал голов меньше 2.5 голов — 1.64
Статистика
- «Бургос» из десяти последних домашних матчей выиграл только в четырёх.
- В четырёх выездных играх из десяти последних «жирондинцы» проиграли.
- Четыре из пяти последних домашних матчей «Бургоса» завершились тоталом меньше 2.5 голов за игру.
Прогноз
«Бургос» попытается взять реванш за проигрыш в матче первого круга, но «бело-чёрные» дома не часто радуют своих болельщиков победами. «Жирона» не отличается сильной выездной игрой. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.02 на ничью в этом футбольном поединке. Когда две примерно равные команды, этот исход наиболее вероятен.