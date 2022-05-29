«Бранн» — «Мьёндален»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 мая 2022, 16:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Обос-лиги Норвегии «Бранн» — «Мьёндален», который состоится 30 мая 2022 года.

«Бранн»

«Бранн» занимает второе место в Обос-лиге. Команда ни разу ещё не проиграла и забила больше голов, чем кто-либо в чемпионате (23 мяча). Защита у бергенцев одна из самых эффективных в Обос-лиге (6 пропущенных). Меньше голов на текущий момент пропустил только «Стабек». «Бранн» пока демонстрирует блестящую игру в Обос-лиге.

Прошлой осенью в 21-ом туре Высшей лиги «Бранн» в гостях сыграл вничью с «Мьёндаленом» (1:1). В матче 8-го тура в гостях выиграл со счётом 3:1 команду «Конгсвингер».

«Мьёндален»

«Мьёндален» с двадцатью двумя очками находится на первой строчке турнирной таблицы Обос-лиги. Команда опережает «Бранн» на два очка, но она провела на один матч больше. Защита у «Мьёндалена» на уровне с бергенской, а нападение не настолько результативное (15 забитых голов). До недавнего проигрыша «Мьёндален» уверенно забирал по три очка у конкурентов.

В прошлом туре команда на своём поле, ведя по ходу матча со счётом 1:0, проиграла «Ранхейму» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бранн» — 1.44

Ничья — 4.45

Победит «Мьёндален» — 7.20

Победа «Бранна» с форой -1.5 — 2.27

Тотал голов больше 2.5 — 1.727

Тотал голов меньше 2.5 — 2.20

Статистика

«Бранн» не проигрывает в двенадцати последних матчах подряд.

До проигрыша в прошлом туре «Мьёндален» не проигрывал более двух месяцев.

Четыре из пяти последних очных матчей завершились тоталом меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Статистика очных встреч говорит о том, что «Бранн» ещё никогда не побеждал «Мьёндален». Если не сейчас, то когда? Хозяева в отличной форме. На победу «Бранна» с форой -1.5 компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.27. «Бранн» продолжит свою беспроигрышную серию, порадовав своих болельщиков победой в этом матче.