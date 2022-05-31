Называли змеей и присылали угрозы. Это могло ждать Сона при переходе в «Ливерпуль»

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сегодня, 00:12

Сон едва не перешел из «Тоттенхэма» в «Ливерпуль». «Соккер.ру» — о том, что могло бы последовать за этим.

Звездный бомбардир «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин мог оказаться в «Ливерпуле». Довольно неожиданное признание совершил главный тренер «красных» Юрген Клопп, который рассказал, что его клуб попытался бы приобрести южнокорейца, если бы «шпоры» не попали в Лигу чемпионов. Вряд ли бы такое действие обрадовало поклонников «Тоттенхэма», и оно в случае принятия предложения Соном могло бы перечеркнуть всю любовь фанатов «шпор» к форварду. Однако в истории так называемой английской «большой шестерки» бывало немало переходов. Некоторые из них воспринимались спокойно, а некоторые вызывали бурю эмоций и последствий. Давайте вспомним о них.

Карлос Тевес (из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити»)

Тевес был очень популярен в МЮ , когда провел два года в аренде на «Олд Траффорд». Там же он выиграл Лигу чемпионов в 2008 году. Фанаты регулярно скандировали призывы к Фергюсону подписать Тевеса на постоянной основе. Но он прямой дорогой отправился в «Манчестер Сити». И «горожане» приветствовали появление аргентинца слоганом «Добро пожаловать в Манчестер», который должен был уколоть МЮ . Впрочем, сэра Алекса Фергюсона этот жест не очень впечатлил. «Маленький клуб с мелким менталитетом», — примерно так он тогда отреагировал.

Сол Кэмпбелл (из «Тоттенхэма» в «Арсенал»)

Бывший защитник сборной Англии провел в составе «шпор» более 12 лет, поднявшись по карьерной лестнице и став звездой первой команды. После 315 матчей за нее он отклонил предложение о новом контракте и совершил крайне спорный переход в «Арсенал» в качестве свободного агента. Фанаты «Тоттенхэма» были в ярости и заклеймили Кэмпбелла позором предателя. Доходило до угроз, а оскорбления на него они не экономили до конца карьеры защитника.

Эммануэль Адебайор (из «Арсенала» в «Манчестер Сити»)

Тоголезский нападающий даже в 2018 году признавался, что еще ощущает ненависть между ним и «Арсеналом» — даже через девять лет после скандального перехода. Адебайор ясно выразил свои чувства к своей бывшей команде сразу после переезда на «Этихад». Он пробежал через все поле в матче между «горожанами» и «канонирами», чтобы отпраздновать гол перед глазами фанатов «Арсенала».

Меня оскорбляли люди, которые шесть месяцев назад пели мое имя. И оскорбления были беспричинными. Человек может выносить оскорбления, пока не достигнет предела. Я забил гол и хотел показать им, что оскорблять меня – не лучшая идея. Я этого не понимаю. Они аплодировали Коло Туре, но выкрикивали оскорбления в мой адрес еще до начала игры.

Кстати, за то провокационное празднование гола Адебайор был оштрафован.

Фернандо Торрес (из «Ливерпуля» в «Челси»)

«Не так много людей, которые могут разбить тебе сердце, а ты все равно их любишь», - такими словами фанаты «Ливерпуля» провожали Торреса в 2019 году, когда он завершал карьеру. Возможно, теплое отношение «красных» к испанцу сохранилось потому, что в «Челси» он не смог обрести свою былую форму и в целом не блистал, показывая свою более блеклую версию, чем на «Энфилде». В форме «Ливерпуля» он забил 81 гол, а за «Челси» — 45. Хотя трофеи он исправно брал и с «синими». Все равно, стоит признать, что многие болельщики «красных» Торреса после того перехода разлюбили. Статус легенды чуть померк.

Кайл Уокер (из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити»)

Уокер недавно признался, что звонил отцу во время первой предсезонной подготовки с «Сити», чтобы спросить, не считает ли он ошибкой его переход из «Тоттенхэма». Четыре чемпионских титула, завоеванных с «горожанами» с тех пор, наверное, убедили, что ошибки не было, однако осадок остался. Бывший главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино рассказывал в своей книге, что клуб вынужден был продать Уокера, потому что тот якобы демонстрировал явное неуважение к партнерам по команде, потребовав отпустить его. Сам Кайл не согласен с этим. Он утверждает, что начал искать варианты, когда Почеттино стал выживать его из команды.

Были люди, которые называли меня змеей и чем-то подобным. Мне больно. Потому что я все отдал «шпорам». И всем, что у меня есть сейчас, я обязан этому клубу. Мне больно играть против них сейчас. Но это часть футбола.

Эшли Коул (из «Арсенала» в «Челси»)

«Возможно, кто-то из вас думает, что я жадная свинья, но это не так», - сказал Коул после перехода на «Стэмфорд Бридж» в 2006 году. Но это оправдание не помешало фанатам «Арсенала» окрестить его «Кэшли» за этот трансфер. Коул был частью команды «канониров», которая выиграла два чемпионских титула. После его ухода «канониры» долго не могли ничего выиграть, а Коул почти все выиграл с «Челси», в том числе Лигу чемпионов в 2012 году.

Петр Чех (из «Челси» в «Арсенал»)

Легендарный вратарь был неприкасаемым на «Стэмфорд Бридж», пока не вернулся Тибо Куртуа, который усадил чеха на скамейку. Тогда Петр получил благословение Романа Абрамовича, чтобы остаться в Лондоне, но уже играя за «Арсенал». Сделка стоила 10 миллионов фунтов стерлингов. Однако Жозе Моуриньо отказывался продавать вратаря прямому конкуренту, а Неманья Матич, который тогда играл за «Челси», открыто выражал свое недовольство. Самого Чеха заклеймили как предателя, и он потом рассказывал: «Есть люди, которые оставляли мне негативные сообщения, но они не настоящие фанаты „Челси“». Джон Терри предполагал, что Чех будет выигрывать для «Арсенала» от 12 до 15 очков за сезон, однако «канониры» выпали из четверки лучших в АПЛ во втором сезоне Чеха в команде. А после завершения карьеры Петр вернулся в систему «Челси».

Рахим Стерлинг (из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити»)

Звезда сборной Англии превратился из потенциального героя в злодея, когда перешел в «Сити» в 2015 году за 49 миллионов фунтов стерлингов. Всего за несколько месяцев до этого Стерлинг разозлил фанатов «красных», дав интервью, в котором заявил, что не хочет, чтобы его воспринимали как 20-летнего парня, жадного до денег. Позднее он подчеркивал, что высказывал свое мнение, хотя мог бы выражаться и иначе. Стерлинга, который находится на грани ухода из «Сити», после этого нередко оскорбляли на «Энфилде», но в 2020 году он признавался, что меньше любить «Ливерпуль» не стал.

Робин ван Перси (из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»)

Переход голландца на «Олд Траффорд» из «Арсенала» шокировал весь футбольный мир в 2012 году. Ван Перси за год до истечения контракта с «канонирами» заявил, что не будет продлевать его, и ушел в МЮ по сниженной цене – за 24 миллиона фунтов. В дебютном сезоне за «Юнайтед» он забил 26 мячей и стал чемпионом.

Я всегда прислушиваюсь к маленькому мальчику внутри себя в таких ситуациях, когда приходится принимать наиболее сложные решения в жизни. Чего же хочет этот мальчик? Этот мальчик кричал об МЮ .

Некоторые болельщики «Арсенала» этого простить ван Перси не могут до сих пор.

Алексис Санчес (из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»)