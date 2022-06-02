Месси снова невероятен, а Италия разобрана. Финалиссима удалась на славу

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вчера, 00:50

Матч сильнейших команд Южной Америки и Европы завершился разгромом. «Соккер.ру» — о битве Италии и Аргентины.

Подкоп под ФИФА

Наконец-то у КОНМЕБОЛ и УЕФА созрел настоящий ответ ФИФА , выходящий за пределы пустой болтовни и чиновничьих споров. ФИФА вбрасывает идеи, в других конфедерациях происходит раскол, и в итоге финансово и спортивно самые мощные южноамериканская и европейская зоны вынуждены прогнуться под простое большинство из Азии и Африки в основном. Так ФИФА продавливает практически все идеи и монополизирует футбол во всем мире. До сих пор КОНМЕБОЛ и УЕФА отвечали лишь устами отдельных чиновников и по самым острым поводам. Последний такой, пожалуй, это идея о проведении чемпионатов мира раз в два года – чтобы континентальным организациям вообще было не до всяких там свободных мыслей, а денежный поток и поклонение ФИФА возрастали.

У КОНМЕБОЛ и УЕФА достаточно собственных ресурсов, чтобы дать отпор ФИФА , однако до сих пор они действовали разрозненно. И лишь в прошлом году им удалось облечь свои мысли и идеи в нечто осязаемое. Финалиссима – это пусть первый и выглядящий робким, но все же реальный шаг на пути к тому, чтобы к сильнейшим конфедерациям мира ФИФА прислушалась. Ведь стоит напомнить, что все чемпионы мира были выходцами либо из Южной Америки, либо из Европы.

Представим себе крайнюю степень ссоры, в которой КОНМЕБОЛ и УЕФА выходят из ФИФА и создают вообще свой турнир. Бренд чемпионата мира по версии ФИФА мгновенно превратится в своего рода Кубок Интертото с азиатскими и африканскими сборными. Кто его станет смотреть? Финалиссима – это не просто возрождение красивой идеи. Это еще и сильный политический намек со стороны КОНМЕБОЛ и УЕФА : дескать, они могут договариваться и без ФИФА , если что.

Были опасения, что Финалиссима превратится в своего рода еще один товарищеский матч в какой-то модной обертке. Это были сильные опасения. Но сборные Аргентины и Италии, а также организаторы не подкачали. С этой точки зрения грамотным был выбор Англии и «Уэмбли» для проведения первого такого матча. Это минимальный риск просесть по уровню организации, потому что англичане в этом толк знают. Да и антураж соответствующий гарантирован. Как видим по опыту Парижа и недавнего финала Лиги чемпионов, от организаторов многое зависит в восприятии события.

Понятно, что КОНМЕБОЛ и УЕФА не будут сразу пытаться заменить чемпионат мира, но они удачно примостились на месте почившего Кубка конфедераций, который все равно присутствием представителей других континентов только смазывал удовольствие. Все равно все ждали встречи сильнейших сборных Европы и Южной Америки. А тут сразу в формате финала. И удачная историческая параллель нашлась – Кубок Артемио Франки, который разыгрывался в 1985-м и 1993 годах. Кстати, Аргентина выиграла второй Кубок, а первый достался Франции.

В общем, идея отличная, реализация на данном этапе хороша. Тут все дальше зависит от того, насколько далеко готовы зайти КОНМЕБОЛ и УЕФА , а также какие финансовые, административные или иные ресурсы будет задействовать ФИФА . И вообще, захочет ли это делать или удовлетворится тем, что южноамериканцы и европейцы балуются «в песочнице». Но давайте перейдем от длинного вступления к самой игре, которая ожидания оправдала.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (3) – 17 (9)

Обычно цифрами такие разборы заканчиваются, но тут хочется с них начать разговор о матче. Мы видим тотальное доминирование Аргентины по количеству ударов, а также по остроте в целом. Аргентинцы провели и атак больше, чем итальянцы, и были острее в них, опаснее. Это выразилось не только в трехкратном превосходстве по числу точных ударов, но и по счету. Доннарумме пришлось попотеть, тогда как Мартинес почти не напрягался.

Владение мячом (точность передач): 45% (87%) — 55% (89%)

И здесь преимущество на стороне Аргентины, причем достаточно убедительное. Хотя можно было ожидать, что после 0:2 в первом тайме Италия соберется и как минимум мячом будет владеть больше, а аргентинцы позволят ей это сделать. Нет, не позволили. Аргентина во втором тайме только наращивала контроль, а у Италии в этом плане так ничего и не срослось. Несмотря на высокую точность передач. Они минимально продвигали атаки итальянцев и проводились гораздо дальше от чужой штрафной, чем передачи аргентинцев.

«Старый Свет» выключили

Объяснить результат можно попытаться простой мотивационной составляющей. Дескать, Италия в большей степени отнеслась к матчу как к товарищескому – о таких опасениях мы говорили в самом начале, рассуждая о Финалиссиме как об идее. Ну, тогда на этом можно и разойтись. Но все же в головы людям влезть не получается, поэтому будем исходить из равных мотивационных составляющих. Да даже если она разная у команд, это не красит ту, которая недонастроилась – это часть футбола и ее проблемы. Не хватило заряженности и азарта? Это тоже говорит о многом и не красит Италию.

Демотивирующей могла стать и речь Роберто Манчини перед игрой. Он уже словно поставил крест на этом варианте сборной, говоря о том, что этот матч – последний в нынешнем цикле и составе, а дальше будет довольно существенное обновление. Вот итальянцы и выглядели как списанные пенсионеры, как машина, которая доезжает последние километры и руководствуется принципом «Главное – участие». Тут недоработали, там не добежали, здесь допустили неточность – и так сойдет, все равно больше серьезных задач в этом составе и сочетании решать не придется.

Но и правда в словах Манчини есть. Совершенная беспомощность в атаке и грубейшие ошибки в обороне от самых опытных игроков – это не просто тревожный звонок, это погребальный звон. Передача Бонуччи почти на автогол, обыгранный как ребенок многократно Ди Лоренцо, Кьеллини, проигравший голевой рывок Ди Марии, который тоже далеко не юноша – это печальное зрелище.

И грустный взгляд Манчини на поле показывал, что Роберто уже мысленно перебирает фамилии молодых на их места. Тем более, что для Кьеллини этот матч стал прощальным в сборной. Причем отыграл Джорджо лишь один тайм. Так себе прощание получилось. Но это и в принципе прощание с нынешней сборной Италии, которая несколько лет страдала, потом мощно возродилась, однако ненадолго. И опять упала.

Дело было в ПСЖ

Теперь о сборной Аргентины. Этот матч, как ни странно, многое сказал о ПСЖ . Хотя в основном подтвердил то, что и так было известно об этом клубе: место для отбывания номера, которое никак не вдохновляет игроков. Посмотрите на представителей парижан – Месси и Ди Марию – они просто разрывали в Финалиссиме. Все летело, обводки удавались шикарные, рывки – блестящие. Это был Месси образца лучших лет в «Барселоне» , а Ди Мария будто добавил к своим годам мудрости еще и юношеской свежести. Что с ними не так в Париже?

Результат этого матча оказался разгромным по совокупности причин. По сути, встречались команды в разных фазах своей жизни, с разной мотивацией, с разной степенью готовности и настроенности лидеров. Даже с разнице в тренерском подходе: безучастный всю дорогу Манчини против эмоционального и бодрого Скалони. Все эти факторы вылились в результат, который указывает будто бы на колоссальную разницу в классе между командами. И в моменте она действительно оказалась огромной.