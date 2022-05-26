Спорный Роналду, воскрешённый Эриксен и новый Луис в «Ливерпуле». Лучшие трансферы сезона в АПЛ

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26 мая 2022, 13:31

Хвалим футболистов, окунувшихся в новую реальность.

Скучные дяди с графиками утверждают, что АПЛ – самая сложная лига. Не будем спорить, и без цифр понятно. В таком случае трансферы имеют критическое влияние на результат. Умей Грилиш так же волшебно играть в футбол в майке «Манчестер Сити», как праздновать чемпионство, Гвардиола мог получить трофей раньше. А без Луиса Диаса «Ливерпуль» рисковал отстать от «горожан», и всех бы лишили безумной развязки в последнем туре. Один человек может поменять ход истории к лучшему, так что похвалить удачные трансферы в футболе – благое дело.

10. Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»)

Вспомнила бабка, как девкой была. Коутиньо вернулся в АПЛ , где засиял до перехода в «Барселону». С «Астон Виллой» нельзя выиграть Лигу чемпионов, как с «Баварией». Зато в команде Джеррарда бразилец может получить постоянную игровую практику накануне ЧМ -2022. Коутиньо помог нестабильной команде, забил пять мячей, отдал три голевые передачи. Удачный старт не поддержал феноменальным продолжением, но за короткое время напомнил о себе. Может подписать с клубом из Бирмингема постоянный контракт. Дополнительно отметим, что ради «Астон Виллы» бразилец готов получать на 70% меньше денег, чем в «Барселоне».

9. Мартин Эдегор («Арсенал»)

Вратарь Рамсдейл «тащил» в отдельных матчах, так что можно записать его трансфер в удачный, особенно если голкипер минимизирует количество ошибок. Но когда ищем новичка, который добавил «Арсеналу» командной силы, то выходим на норвежца из «Реала». Юным парнем попал в Мадрид, закрепиться в итоге не смог. Зато за 35 млн евро перешел в состав Артеты, и после 36 туров АПЛ только у Сака больше поводов считать себя главным героем «канониров», чем у Мартина. Голы, умные передачи – норвежец пригодился. Если разовьет успех, то «Арсенал» получит лидера, которому всего 23 года.

8. Жозе Са («Вулверхэмптон»)

Хотя в составе «Вулверхэмптона» сложно собрать столько «сухарей», как в основе «Ливерпуля», при анализе игры этого новичка можем добавить еще одну важную для голкипера характеристику – процент сэйвов. Жозе Са потащил 79.3% ударов, стал достойной заменой для Руя Патрисиу, который вчера спасал для Моуриньо исторический финал Лиги конференций. Жозе Са всегда котировался намного ниже, чем его звездный коллега, но в «Олимпиакосе» набрал форму, а в АПЛ доказал класс. Рыжебородый голкипер – одно из приятных открытий последнего сезона.

7. Бруно Гимараеш («Ньюкасл»)

Похоже, именно Бруно – мудрый символ новой эры в истории «сорок». Ближайшим летом саудовские принцы попытаются добавить в состав звезд, а пока игру направлял бывший хавбек «Лиона». Гимараеш вместе с Триппьером пришли в команду, которая могла вылететь. Кирану не удалось задержаться в основе надолго – сломал пятую плюсневую кость стопы, а вот Бруно забивал голы, раздавал невероятно точные передачи и утвердился в роли нового лидера. Не единственный, на кого может положиться новый тренер Хау, зато один из самых ярких.

6. Крейг Доусон («Вест Хэм»)

За два миллиона фунтов – Погба столько платят за полтора месяца тренировок, «Вест Хэм» заполучил крепкого центрального защитника. Если по итогам первого круга многие хвалили Зума, то после видео с кошкой акции Курта упали. А вот Доусон в тридцать два года после аренды в лондонском клубе заполучил полноценный контракт. Конечно же, этому новичку, известному по выступлениям в ВБА , не светит приглашение в сборную Англии. Также не светит переход в «Челси» или МЮ . Но свое место в клубе, который не борется за выживание, как «Уотфорд», он точно заслужил.

5. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

В середине списка. Найдутся среди фанатов МЮ и экспертов люди, которые включат Роналду в список самых опасных трансферов. Зато забил больше всех в команде в АПЛ – 18 мячей, а еще добавил 3 ассиста. Неплохо для 37-летнего футболиста. Одновременно португалец получает за свои услуги 510 тысяч фунтов в неделю, а его присутствие существенно влияет на игру. Сульшера уволили, Рангник не справился, Роналду сыграет в Лиге Европы, если останется в МЮ . Впрочем, у клуба есть куда большие проблемы, чем Криштиану.

4. Конор Галлахер («Кристал Пэлас»)

Виейра по старой памяти обыграл «Манчестер Юнайтед» в финальном туре, но место под солнцем для «орлов» завоевал намного раньше. «Кристал Пэлас» выдал три приличных отрезка за сезон, а Конор Галлахер забил 8 мячей, сделал 3 ассиста. А еще замечал Заха, понимал напарников по центру поля и развернул по ходу сезона английскую дискуссию. Стоит ли «Челси» искать место в основе для Конора? Галлахер устал от Чемпионшипа, где набирался опыта раньше, и перерос уровень середняка АПЛ . Теперь Тухелю пора принимать решение. Или доверять хавбеку, или отпускать, чтобы талант не увял.

3. Деян Кулусевски («Тоттенхэм»)

Возможно, высоковато отправили шведа после всего восемнадцати поединков в АПЛ ? Но ведь 5 голов и 8 результативных передач говорят в его пользу не меньше, чем умные пасы по ходу сложных матчей «Тоттенхэма». Кроме того, если голевое участие Роналду не привело «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов, то Деян с ходу исправил недочеты в игре «шпор». Сон и Кейн с ним сыгрались мгновенно. Конте получил его и Бентанкура, а вместе с этим дуэтом из «Ювентуса» – путевку в престижный европейский турнир. Кулусевски оправдал свою аренду, осталось попытаться выкупить его контракт полностью.

2. Луис Диас («Ливерпуль»)

Шустрый, техничный, взрывной. Одна из причин, почему Мане может уехать в «Реал». Луис Диас заиграл сразу, органично вписался в основу. Дорогая сделка – свыше сорока миллионов фунтов, но удачная. Атакующий хавбек и вингер в 13 поединках забил четыре гола, отдал три результативные передачи. Луис Диас вписался в командную игру, где акцент явно на флангах, но футболисту его позиции разрешают смещаться в центр, как делали годами Мане и Салах. Теперь оба привычных лидера будут решать, оставаться ли на следующий год, а Диас не сомневается – вытянул счастливый билет.

1. Кристиан Эриксен («Брентфорд»)