РПЛ по уровню приблизилась к ФНЛ. В стыковых матчах и кубке многие фавориты подвели

«Химки» и «Уфа» рискуют вылететь из высшей лиги вслед за Слуцким.
Опасения Галицкого снова актуальны
Сам «Краснодар» отрезками в конце сезона напоминал команду ФНЛ. Например, когда в Туле пришлось отыгрываться против худшей команды чемпионата. А под шумок Сорокин еще и красную карточку схватил. Но Сторожук старался «переключать» тумблер, чтобы ослабленный и вынужденно молодой состав «горожан» смотрелся как фаворит РПЛ, играя через контроль, но с завершающей фазой атак. В целом получилось.
В далеком прошлом Галицкий настаивал, что обновление РПЛ на четверть – в случае, когда две команды вылетают, а еще две проходят горнило стыкового раунда, негативно скажется на развитии чемпионата. В том случае Сергей Николаевич делал важную ремарку. Отмечал, что у новичков нет инфраструктуры и денег для игры в РПЛ. Сейчас не было условий у той же «Алании», но эта команда не попала в четверку лучших в ФНЛ.
Теперь возможно, что «Химки» не отыграются против бывшего клуба Юрана – «СКА-Хабаровска». И «Уфа» может допустить больше ошибок в защите, чем в первом матче против «Оренбурга». Позволили хозяевам отыграться, хотя вели 2:0. Тогда в «лучшую лигу мира» к «Рубину» и «Арсеналу» отправятся также Глушаков и Агаларов. Хорошо ли, что РПЛ снова могут обновить на четверть? Не факт, и это еще пандемия убрала стыки на время.
Год назад в элиту поднялись «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Самарцы обошли в таблице «Спартак», а Кержаков отстал лишь на шесть пунктов. Одновременно есть примеры «Ротора» и «Тамбова». А параллельно видим, что когда в клуб вкладывают деньги, причем акцент делают на поисках наставника, то получаем успешный «Сочи». Федотов среди героев сезона, а его команду точно не назвать обузой.
Аутсайдеры привыкли пугать фаворитов
Скромные клубы, вроде «Енисея», могут навязать борьбу фаворитам в кубке. Например, «золотой дубль» «Зенита» зарубила «Алания». Пускай речь о явной недооценке, которую команда Семака в кубке демонстрировала не раз, вылет фаворита от небогатого участника ФНЛ – повод задуматься. На каком уровне играют главные команды высшей лиги? Ведь легче к осени жить в РПЛ точно не станет, откуда-то нужно черпать резервы.
А разницу народ чувствует. Тут как с финалом Лиги Европы. Он по качеству футбола был слабее финала Лиги конференций. Бывают такие поединки, в решающий момент уровень мастерства видишь сразу. Но, конечно, не стоит оценивать стыковые матчи «Химок» и «Уфы» с точки зрения «зрелищности». В первом случае увидели один мяч, во втором – четыре, но оба раза знаем, что все решится в ответном поединке.
«Химки» даже придумали «багаж Юрана» как оправдание. А «Уфа» не случайно искала повод для расширения лиги и моратория на вылет. Газизов боялся, что по сумме двух матчей «Оренбург» окажется сильнее. Но что большое количество скромных клубов без стабильного финансирования дадут РПЛ? Тут бы сохранить «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА в привычном виде, ведь явно идет сокращение расходов.
Вот ответная игра «Оренбурга» и «Уфы» решающая, но какой будет аудитория? В мире, где целые аналитические центры исследуют отношение безымянной толпы к определенному актеру или режиссеру, прежде чем доверить им многомиллионный проект, странно игнорировать публику. Тот же «Рубин» — история о том, как не слабый состав Слуцкого угодил в антигерои вместе с тренером, не отыскав народную любовь.
Истории «Краснодара» и «Ростова», которые нужны местной публике и сумели прирастить аудиторию – редкость. Зато все чаще видим, как скромные огорчают фаворитов. Те же «Химки» обыгрывали «Краснодар», ЦСКА и «Спартак», хотя в последнем случае речь о матче заключительного тура. Кубок России – еще один пример, что аутсайдеры не боятся лидеров. Но почему так происходит? Отчасти из-за низкой скорости развития богатых команд.
Важно добавить очных поединков грандов
Даже на скандале в стыках выехать не удалось. Лантратов откровенно толкнул болбоя «СКА-Хабаровска» руками. За такое нужно показывать прямую красную карточку без вопросов. А «СКА-Хабаровск» даже особо не возмущался, участники конфликта помирились после игры. Это хорошо, но теперь бюрократические лазейки могут сохранить Илью для ответного поединка, и это неправосудно. Многие забывают, что законы – основа цивилизации.
«Химки» и «Уфа» нарушали футбольные постулаты на поле, раз не сумели спастись по итогам обычного сезона. А поскольку еще хуже выступил недавний участник еврокубков «Рубин», то разговор о переходе к среднему знаменателю становится еще актуальнее. Чеферин честно ответил, что понятия не имеет, когда снимут бан с клубов РПЛ в еврокубках. Без международной практики, даже неудачной, прогрессировать станет сложнее.
РПЛ пригодится продуманный Кубок Лиги, если найдутся спонсоры, а формат будет увлекательным для зрителей. Больше центральных матчей – выше шансы сохранить тонус и подлить масла в огонь мотивации для ключевых игроков. Ведь РПЛ плохо готовит ребят для топ-5. Влашич, Крал, Миранчук и Кокорин стали живыми символами, все оказались не готовы к большой конкуренции на других скоростях. Вот поэтому ФНЛ и наступает на пятки РПЛ.
Конечно, на дистанции «Алании» и «Енисею» сложно тягаться с «Динамо» и «Спартаком». Что и было доказано в полуфиналах Кубка России. Но «Факел» или «Торпедо» могут удачно выступить в новом сезоне РПЛ, невзирая на отставание в финансовых возможностях. «Крылья Советов» ведь не команда об идеальном менеджменте, выборе легионеров, и уж точно не о богатстве. «Ростов» Карпина – аналогичный пример, хотя без тренера едва не сыграли в ящик.
ФНЛ отличается от РПЛ значительно. Но еще посмотрим, в какой футбол будут играть новички. Если «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» выйдут в высший дивизион, то лига обновится на четверть. Единственный раз, когда такое произошло, «Торпедо» и «Арсенал» вылетели обратно. «Мордовия» Сёмина заскочила на восьмое место, а позже была уничтожена. Лишь «Уфа» закрепилась надолго, но сейчас может пасть бастион Газизова.
И это не есть хорошо, если у того же «Оренбурга» роль команды-лифта. Конечно же, Воронеж и фанаты «Торпедо» опытного Бородюка заслужили встретить «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Но параллельно нужны новые матчи грандов между собой. В прошедшем сезоне клубы ЦСКА и «Локомотив» формировали разницу с теми же «Химками» за счет качества исполнителей, а ошибок совершали не намного меньше. Как и «Спартак», хотя это уже давно не новость.
- А команды ФНЛ явно "пересели во внедорожники с полным приводом". Прут в РПЛ так - мама не горюй! Не взирая на слабый бюджет, на дальние перелёты и переезды, на отсутствие легионеров (почти...) и т.п. - борьбу за выход в РПЛ за 4-5 туров до финиша продолжало 7-8 команд!!! И в Кубке России команды ФНЛ выступили очень достойно, и в первых "стыках" сыграли на уровне...
- Словом клубы и игроки РПЛ явно "разбалованы БОЛЬШИМИ деньгами", и частенько забывают, что футбол, на самом деле, это игра для зрителей, это ШОУ, если хотите. А у многих игроков РПЛ футбольный матч - как смена у станка на заводе. Отстоял 90 мин - получил зарплату. А как отстоял - работал, что-то произвёл, что-то новое изобрёл, или просто курил всю смену - им без разницы. Лишь бы зарплату вовремя дали.
- А вот в ФНЛ - всё наоборот. Денег у ребят мало, зато "желания много"! А было бы желание - придёт и результат!
- А команды ФНЛ явно "пересели во внедорожники с полным приводом". Прут в РПЛ так - мама не горюй! Не взирая на слабый бюджет, на дальние перелёты и переезды, на отсутствие легионеров (почти...) и т.п. - борьбу за выход в РПЛ за 4-5 туров до финиша продолжало 7-8 команд!!! И в Кубке России команды ФНЛ выступили очень достойно, и в первых "стыках" сыграли на уровне...
- Словом клубы и игроки РПЛ явно "разбалованы БОЛЬШИМИ деньгами", и частенько забывают, что футбол, на самом деле, это игра для зрителей, это ШОУ, если хотите. А у многих игроков РПЛ футбольный матч - как смена у станка на заводе. Отстоял 90 мин - получил зарплату. А как отстоял - работал, что-то произвёл, что-то новое изобрёл, или просто курил всю смену - им без разницы. Лишь бы зарплату вовремя дали.
- А вот в ФНЛ - всё наоборот. Денег у ребят мало, зато "желания много"! А было бы желание - придёт и результат!