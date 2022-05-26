РПЛ по уровню приблизилась к ФНЛ. В стыковых матчах и кубке многие фавориты подвели

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26 мая 2022, 18:33

«Химки» и «Уфа» рискуют вылететь из высшей лиги вслед за Слуцким.

Опасения Галицкого снова актуальны

Сам «Краснодар» отрезками в конце сезона напоминал команду ФНЛ . Например, когда в Туле пришлось отыгрываться против худшей команды чемпионата. А под шумок Сорокин еще и красную карточку схватил. Но Сторожук старался «переключать» тумблер, чтобы ослабленный и вынужденно молодой состав «горожан» смотрелся как фаворит РПЛ , играя через контроль, но с завершающей фазой атак. В целом получилось.

В далеком прошлом Галицкий настаивал, что обновление РПЛ на четверть – в случае, когда две команды вылетают, а еще две проходят горнило стыкового раунда, негативно скажется на развитии чемпионата. В том случае Сергей Николаевич делал важную ремарку. Отмечал, что у новичков нет инфраструктуры и денег для игры в РПЛ . Сейчас не было условий у той же «Алании», но эта команда не попала в четверку лучших в ФНЛ .

Теперь возможно, что «Химки» не отыграются против бывшего клуба Юрана – « СКА -Хабаровска». И «Уфа» может допустить больше ошибок в защите, чем в первом матче против «Оренбурга». Позволили хозяевам отыграться, хотя вели 2:0. Тогда в «лучшую лигу мира» к «Рубину» и «Арсеналу» отправятся также Глушаков и Агаларов. Хорошо ли, что РПЛ снова могут обновить на четверть? Не факт, и это еще пандемия убрала стыки на время.

Год назад в элиту поднялись «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Самарцы обошли в таблице «Спартак», а Кержаков отстал лишь на шесть пунктов. Одновременно есть примеры «Ротора» и «Тамбова». А параллельно видим, что когда в клуб вкладывают деньги, причем акцент делают на поисках наставника, то получаем успешный «Сочи». Федотов среди героев сезона, а его команду точно не назвать обузой.

Аутсайдеры привыкли пугать фаворитов

Скромные клубы, вроде «Енисея», могут навязать борьбу фаворитам в кубке. Например, «золотой дубль» «Зенита» зарубила «Алания». Пускай речь о явной недооценке, которую команда Семака в кубке демонстрировала не раз, вылет фаворита от небогатого участника ФНЛ – повод задуматься. На каком уровне играют главные команды высшей лиги? Ведь легче к осени жить в РПЛ точно не станет, откуда-то нужно черпать резервы.

А разницу народ чувствует. Тут как с финалом Лиги Европы. Он по качеству футбола был слабее финала Лиги конференций. Бывают такие поединки, в решающий момент уровень мастерства видишь сразу. Но, конечно, не стоит оценивать стыковые матчи «Химок» и «Уфы» с точки зрения «зрелищности». В первом случае увидели один мяч, во втором – четыре, но оба раза знаем, что все решится в ответном поединке.

«Химки» даже придумали «багаж Юрана» как оправдание. А «Уфа» не случайно искала повод для расширения лиги и моратория на вылет. Газизов боялся, что по сумме двух матчей «Оренбург» окажется сильнее. Но что большое количество скромных клубов без стабильного финансирования дадут РПЛ ? Тут бы сохранить «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА в привычном виде, ведь явно идет сокращение расходов.

Вот ответная игра «Оренбурга» и «Уфы» решающая, но какой будет аудитория? В мире, где целые аналитические центры исследуют отношение безымянной толпы к определенному актеру или режиссеру, прежде чем доверить им многомиллионный проект, странно игнорировать публику. Тот же «Рубин» — история о том, как не слабый состав Слуцкого угодил в антигерои вместе с тренером, не отыскав народную любовь.

Истории «Краснодара» и «Ростова», которые нужны местной публике и сумели прирастить аудиторию – редкость. Зато все чаще видим, как скромные огорчают фаворитов. Те же «Химки» обыгрывали «Краснодар», ЦСКА и «Спартак», хотя в последнем случае речь о матче заключительного тура. Кубок России – еще один пример, что аутсайдеры не боятся лидеров. Но почему так происходит? Отчасти из-за низкой скорости развития богатых команд.

Важно добавить очных поединков грандов

Даже на скандале в стыках выехать не удалось. Лантратов откровенно толкнул болбоя « СКА -Хабаровска» руками. За такое нужно показывать прямую красную карточку без вопросов. А « СКА -Хабаровск» даже особо не возмущался, участники конфликта помирились после игры. Это хорошо, но теперь бюрократические лазейки могут сохранить Илью для ответного поединка, и это неправосудно. Многие забывают, что законы – основа цивилизации.

«Химки» и «Уфа» нарушали футбольные постулаты на поле, раз не сумели спастись по итогам обычного сезона. А поскольку еще хуже выступил недавний участник еврокубков «Рубин», то разговор о переходе к среднему знаменателю становится еще актуальнее. Чеферин честно ответил, что понятия не имеет, когда снимут бан с клубов РПЛ в еврокубках. Без международной практики, даже неудачной, прогрессировать станет сложнее.

РПЛ пригодится продуманный Кубок Лиги, если найдутся спонсоры, а формат будет увлекательным для зрителей. Больше центральных матчей – выше шансы сохранить тонус и подлить масла в огонь мотивации для ключевых игроков. Ведь РПЛ плохо готовит ребят для топ-5. Влашич, Крал, Миранчук и Кокорин стали живыми символами, все оказались не готовы к большой конкуренции на других скоростях. Вот поэтому ФНЛ и наступает на пятки РПЛ .

Конечно, на дистанции «Алании» и «Енисею» сложно тягаться с «Динамо» и «Спартаком». Что и было доказано в полуфиналах Кубка России. Но «Факел» или «Торпедо» могут удачно выступить в новом сезоне РПЛ , невзирая на отставание в финансовых возможностях. «Крылья Советов» ведь не команда об идеальном менеджменте, выборе легионеров, и уж точно не о богатстве. «Ростов» Карпина – аналогичный пример, хотя без тренера едва не сыграли в ящик.

ФНЛ отличается от РПЛ значительно. Но еще посмотрим, в какой футбол будут играть новички. Если « СКА -Хабаровск» и «Оренбург» выйдут в высший дивизион, то лига обновится на четверть. Единственный раз, когда такое произошло, «Торпедо» и «Арсенал» вылетели обратно. «Мордовия» Сёмина заскочила на восьмое место, а позже была уничтожена. Лишь «Уфа» закрепилась надолго, но сейчас может пасть бастион Газизова.