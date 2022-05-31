Финал Кубка России в «Лужниках» — идеальное завершение футбольного сезона в России. Историй хватит на половину лета

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вчера, 11:29

Ауф!

1. Лучший финал Кубка России по содержанию и интриге за последние годы

Финал в «Лужниках» получился крутым даже на фоне предшествовавшего ему решающего матча Лиги чемпионов. Ни в коем случае не сравниваем класс участников двух матчей, но великие представления порой заставляют широко зевать, в то время как бодрая труппа из районного театра юного зрителя заставит вас смеяться и плакать. В Лиге чемпионов увидели экзистенциальную драму, а «Спартак» и «Динамо» выдали блокбастер с обменом ударами, погоней и кульминацией на последних секундах.

Помог и ажиотаж, созданный встречей принципиальных соперников, последняя сопоставимая афиша в финале Кубка России была шесть лет назад, но тогда «Зенит» в одну калитку выиграл у ЦСКА — 4:1. Многие финалы не могли рассчитывать на такую аудиторию только из-за состава участников, а здесь было все: десятки тысяч на трибунах, миллионы у экранов, обмен голами и острый сюжет. Один из лучших финалов в истории Кубка России.

2. Аншлаг в «Лужниках» и рекорд посещаемости Кубка России

Кубок России не принадлежит Москве, поэтому практика проведения финалов в регионах оправдана, но если встречаются две московские команды, то лучшее решение — играть в «Лужниках». Несмотря на злые слухи о проблемах с реализацией билетов, на трибунах собралось 69 307 зрителей, что является рекордом посещаемости Кубка России.

3. 50 тысяч болельщиков «Спартака» спели «Знаешь ли ты» вместе с МакSим

Несмотря на повсеместное восхищение организацией финала Кубка России, без недочетов не обошлось. Не выдерживает никакой критики качество телевизионного показа: судьбоносные решения арбитров оставались за кадром, затянувшиеся повторы неопасных моментов вытесняли события в прямом эфире. Не лучшим решением стало и два песенных номера после финального свистка.

Для кого пела Люся Чеботина, облачившаяся в форму «Динамо»? И какое отношение к футболу и клубу имеет песня «Солнце Монако»? Расстроенные болельщики «бело-голубых» уже покинули трибуны, а спартаковские ожидаемо освистали чужую певицу, ведь они ждали выступление ставшей своей МакSим. Ее «Знаешь ли ты» стала неофициальной песней фанатов «Спартака», и этот номер после победы в Кубке России стал попаданием в точку, ведь пели всем стадионом.

4. Соболев посвятил победу в Кубке России маме и надел кепку Трахтенберга

Забитый гол и победу в Кубке России Александр Соболев посвятил своей маме, скоропостижно ушедшей из жизни два года назад. А после матча лучший игрок финала предстал в необычном образе — то ли таксист из 80-х, то ли гопник вне времени. Всему виной кепка Леонида Трахтенберга, ставшая для нападающего счастливым талисманом.

5. История о том, как Умяров помешал Фомину перед исполнением пенальти

Кульминацией финала стал промах Даниила Фомина с пенальти в добавленное ко второму тайму времени. Если бы полузащитник «Динамо», не промахивающийся с «точки» в РПЛ , сделал счет 2:2, обладатель Кубка России определялся бы в серии пенальти. Злую шутку с Фоминым сыграла долгая пауза перед пенальти и спартаковцы, которые всячески пытались выбить его из колеи. Странно, что футболисты «Динамо» вели себя пассивно и не пытались защитить бьющего от воздействия соперников. Наиль Умяров даже завел канал в «Телеграме», чтобы рассказать, как он мешал Даниилу:

Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность, и ты начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю еще, что сильно повлияли болельщики, Макси их завел перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом. Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался... Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей — не ошибешься». Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18 промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше вы знаете сами. На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может, он вообще не слышал ничего. Ну а Дане Фомину все равно респект. Так долго с точки без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый.

6. Неудержимый Шамар Николсон

Самым заметным футболистом «Спартака» во время послематчевого празднования стал Шамар Николсон. Сразу после финального свистка ямайский форвард повздорил с Моро и ударил динамовца в лицо, за что получит дисквалификацию на несколько матчей следующего розыгрыша Кубка России. Ссора не выбила Шамара из колеи: он на каждом шагу выдавал песенный или танцевальный номер, сделал селфи с Дюковым, ворвался в интервью Джикии, отобрал микрофон у корреспондента «России 24» в прямом эфире, носил трофей на руках, как ребенка, приговаривая: «Baby, baby…»

7. Вишневая «девятка» за 30 тысяч рублей

Самая любопытная околофутбольная история финала Кубка России связана с вишневой «девяткой» за 30 тысяч рублей, которую купили друзья детства Даниила Пруцева, чтобы пригнать в Москву из поселка Мостовской, что в Краснодарском крае. Трое парней и первый тренер Пруцева отказались от билетов на поезд, которые предлагал купить Даниил, вместо этого приобрели за 30 тысяч рублей «девятку» ради незабываемого путешествия в 1500 тысячи километров. В обратную дорогу отправились сразу после финала и взяли еще одного пассажира — отца Даниила Пруцева, который наверняка с трудом вместил в «девятку» свою гордость за сына.

8. Прощальные «Ауф!» Самуэля Жиго

Самуэль Жиго попрощался со «Спартаком» на мажорной ноте, выиграл трофей в последнем матче перед переходом в «Марсель». Яркий француз, конечно, зажег напоследок, устроил уже ставшее традиционным ауф-шоу, причем в двух частях — сначала в чаше стадиона с болельщиками, а потом в раздевалке только с командой. Такие легионеры являются достоянием всей лиги, не только «Спартака». РПЛ будет не хватать Жиго.

9. Подтвержденные уходы Бакаева, Сандро Шварца и Себастьяна Шиманьского

Самым грустным среди победителей выглядел Зелимхан Бакаев. Во-первых, он так и не вышел на поле в главном матче сезона, во-вторых, после игры признался, что уходит из «Спартака». По словам Зелимхана, клуб не предложил ему новый контракт, хотя у официальных лиц «Спартака» иная версия. После финала Кубка России прощались не только спартаковцы Жиго и Бакаев, но и динамовцы. Главный тренер Сандро Шварц покидает свой пост, уходит польский хавбек Себастьян Шиманьски, вслед за ними собирается отправиться и Никола Моро. В следующем сезоне «Спартак» и «Динамо» будут выглядеть иначе.

10. Вызвавшие резонанс кадры с вечеринки «Динамо»

После финального свистка футболисты «Динамо» выглядели убитыми горем, но уже через пару часов зажигали на вечеринке под «Солнце Монако», будто и не было никакого разочарования. Хуже всего, что видео попало в Сеть стараниями ведущего. Понятно, что окончание сезона предполагает прощальный командный корпоратив, но после упущенного «серебра» и поражения в Кубке России тихий ужин с семьями стал бы более уместным мероприятием, нежели банкет с песнями и плясками. Во всяком случае, фанатам в это время было не до веселья.