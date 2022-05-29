Сначала беспорядки, затем – триумф «Реала» в ЛЧ. Мадридцы с Анчелотти творят историю

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сегодня, 01:07

Слишком мощный разогрев.

Горячей обстановка вокруг финала Лиги чемпионов стала еще до начала матча. Сторонние зрители могли заподозрить что-то неладное из-за того, что игру задержали сначала на 15 минут, а затем на 36. Сперва УЕФА сообщал на стадионе, что перенос случился из-за опоздания большого числа болельщиков на стадион. Затем появилось более «честное» сообщение о том, что старт матча перенесен из соображений безопасности.

А все самое горячее происходило за пределами «Стад де Франс». Длительный досмотр и нерасторопность организаторов финала, а также парижской полиции раздражали болельщиков, которые в какой-то момент попытались просто прорваться на арену навалом. Осложняло обстановку то, что на стадион прибыли не только те, кто имел законное право попасть туда, но и искатели приключений без билетов, и даже те, кто располагал поддельными билетами.

В какой-то момент полиция перестала справляться с управлением толпой и даже применила слезоточивый газ, а в некоторых местах начались столкновения между фанатами «Ливерпуля» и полицейскими. Английская пресса уже вовсю разносит УЕФА и парижских организаторов финала. Сообщается, что среди пострадавших, попавших «под замес», оказались даже женщины и вполне себе «мирные» болельщики. Среди них даже брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа со своей беременной женой. И столкновения за пределами стадиона продолжались даже по ходу первого тайма, который получался в целом достаточно скучным, поэтому в каком-то роде ситуация на полях сражений за ареной была более интересной, чем в ее чаше.

Все под контролем

Еще до начала матча многие склонялись к тому, что «Ливерпуль» будет фаворитом или как минимум станет владеть инициативой и оказывать давление, а «Реал» постарается сыграть в том же стиле, что и в предыдущих матчах плей-офф. Первый тайм во многом подтверждал это предположение. «Красные» стартовали с мощным высоким прессингом и на самом деле наседали на владения «Реала».

Степень визуального доминирования «Ливерпуля» можно осознать по статистике ударов. 10:1 в пользу «Ливерпуля», причем пять раз «красные» попали в створ ворот, что сделало Куртуа едва ли не главным героем. В первом тайме он дважды шикарно спасал после неожиданного удара Салаха с близкой дистанции и после мощного удара Мане, когда перевел мяч в штангу. Бельгиец сохранил для «Реала» шансы. В очередной раз. Чтобы отсидевшийся в обороне мадридский коллектив всего одной атакой сделал первый тайм неоднозначным.

Вопрос трактовки

А неоднозначным его сделал отмененный гол «Реала». Мадридцы разом перечеркнули все давление «Ливерпуля» и все его попытки пробить Куртуа. Заброс Алабы из глубины позволил Бензема убежать от защитников «красных» в штрафную, где начались чудеса. Робертсон пролетел мимо Карима, но навстречу вышел Алиссон, и француз растерялся. В итоге он сделал невнятный пас, который мог быть легко вынесен защитниками, но Конате, Алиссон и Фабиньо только помешали друг другу. У ворвавшегося в толпу Вальверде удар не получился, но мяч отскочил к Бензема, который вкатил его в ворота.

Итогом суматохи мог бы стать гол, однако после длительного изучения повторов ВАР принял решение отменить его из-за офсайда. Оказывается, что последний пас-отскок к Бензема от Вальверде был в офсайд – ближе Карима к воротам оказался лишь один защитник. Но уже в перерыве разразились мощные споры по поводу правомерности отмены гола. И наверняка они не улягутся, хотя победа «Реала» в финале, конечно, сильно снизит накал споров.

Дело в том, что мяч отскочил к Бензема не от Вальверде, а от Фабиньо, то есть от соперника. И вроде бы тогда офсайд не следует засчитывать. Судьи же решили, что Вальверде все-таки отдавал пас, а действие Фабиньо привели к рикошету и не были попыткой отдать передачу или помешать полету мяча. Вот тут-то и есть спорный момент.

Что считать рикошетом, а что – отскоком вследствие попытки прервать полет мяча? Особенно в динамике, когда все быстро, все в тесной толпе. Ведь нельзя же сказать, что Фабиньо не пытался прервать полет мяча, но и рикошетом этот отскок тоже можно называть. В общем, нужно прочувствовать разницу и выбрать одну из сторон. Судьи решили одним образом, могли – иным. И в обоих случаях у них будет оправдание и критика. Вот такой казус.

Можно вспомнить гол Мбаппе в ворота сборной Испании в финале Лиги наций в 2021 году. Тогда Килиан был явно ближе всех, кроме вратаря, к чужим воротам, но пас на него попытался прервать Эрик Гарсия, изменил полет мяча и «обнулил» офсайд Мбаппе. Там гол засчитали, потому что это был не рикошет.

На плечах титанов

Особенно красивой история была бы, если бы Бензема забил все же решающий мяч. Да если бы вообще забил. Но Карим сделал все, чтобы команда оказалась в финале. И в самой финальной игре он был чрезвычайно полезен. Даже без голов. И все же «Реал» показал, что для победы в таком турнире мало иметь одного лидера – нужна команда, и игроки, способные в решающий момент взять на себя лидерство.

Таким в финале стал, в частности, Куртуа. Он вытащил пару раз сложные мячи в первом тайме. За второй тайм «Ливерпуль» нанес еще больше ударов – 14, правда, в створ пришлось меньшее их количество – четыре. Но как минимум дважды Тибо снова вытаскивал шикарные мячи. Для сравнения, у «Реала» всего за матч четыре удара и два попадания в створ. Но одно из них стало победным.

И судьбоносным как раз получилось эпизодическое противостояние Александра-Арнольда и Винисиуса на фланге. Это противостояние предвкушали, но на деле ярких эпизодов их борьбы не возникало. Все ходы перекусывались где-то в других местах, и прямых столкновений Трента с бразильцем не было. До момента с голом. Кроос, Каземиро и Модрич позволили возникнуть предпосылкам для голевой комбинации, когда своевременными передачами уходили от прессинга «красных», вырывавшихся на них по несколько человек.

Когда же атака уже обрела форму и скорость, в ошибочной позиции оказался Трент, который остался в центре вместе с Конате беречь Бензема и оголил фланг для рывка Винисиуса. В итоге сократить пространство в штрафной между собой и бразильцем в критический момент он не смог, и Винисиус спокойно замкнул прострел Вальверде. Да, у Трента множество достоинств и многие не зря называют его лучшим правым защитником. Но здесь его неверное решение стало финальным в ситуации с решающим голом в ворота его команды.

В дальнейшем ответственность за победу легла на плечи иных титанов. О подвигах Куртуа уже говорили. Но в эпизодах с неистовым давлением «Ливерпуля», которое было ожидаемым и неизбежным, блистательно отыгрывал в обороне Каземиро, который великолепно страховал центральных защитников, все перекрывал и блокировал, при этом не внося путаницу, не мешая партнерам, но читая и перечеркивая замыслы «красных». Так что финал показал: несмотря на возродившуюся гениальность Бензема в этом сезоне без участия всей сбалансированной команды этого успеха у «Реала» не было бы.

Исторические цифры

И мадридцы утвердились в статусе мастеров финалов ЛЧ . Они выиграли уже восемь подряд финалов в этом турнире. Всего же у них 14 трофеев, если считать и с Кубками европейских чемпионов. Отрыв от всех остальных нарастает. У «Милана», напомним, семь титулов, у «Ливерпуля» и «Баварии» по шесть, а у «Барселоны» — пять.