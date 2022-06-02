Де Брюйне и Салах спорят за полувековую награду. В номинантах есть Роналду, но нет Сона

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вчера, 13:01

Профессиональные футболисты голосуют за коллег.

В АПЛ три награды для игрока сезона

В мае лига опубликовала список номинантов на победу в номинации «Игрок года». Там были Салах и Александер-Арнольд, Боуэн, Канселу и Де Брюйне, Сон, Сака и Уорд-Праус. За победителя голосовали фанаты, футбольные эксперты и капитаны клубов АПЛ . Победу одержал Кевин Де Брюйне, а Салах с его 23 голами и 13 ассистами оказался без награды, которую получал лишь раз, четыре года назад.

Параллельно голосовали члены Ассоциации футбольных журналистов, в которой около 400 британских экспертов. Основал ее Чальз Бакен, легендарный нападающий «Сандерленда», чемпион Англии 1913 года. Позже форвард сборной Англии стал спортивным журналистом, был среди основателей ассоциации, которая впервые наградила сэра Стэнли Мэтьюза в 1948-м. Их 38 призов отошло англичанам, 9 – шотландцам, 7 – французам.

В этом году второй раз победил Мохамед Салах. Британские журналисты прекрасно разбираются в своем футболе, можно смело полагаться на их экспертизу. Они смотрели почти все матчи сезона в АПЛ и решили, что форварда «Ливерпуля» можно поставить выше хавбека «Манчестер Сити». Два престижных приза раздали, но остался еще один – «Игрок года» по версии Ассоциации профессиональных футболистов ( PFA ). Их выделяет список претендентов.

Футболисты «прокатили» Сон Хын-Мина

Разница между номинантами от АПЛ и Ассоциации профессиональных футболистов серьезная. Дело не только в разном количестве соискателей награды – шесть против восьми, но и в самих фамилиях. Совпали только две – Салах и Де Брюйне. Но в PFA выделили также ван Дейка, Мане, Роналду и Кейна. Весь этот список вызывает вопросы, но для начала напомним, кого не хватает острее всего.

Сон провел шикарный сезон в АПЛ . Лучший снайпер лиги, все 23 гола с игры (у Салаха 5 – с пенальти). Южный корец вряд ли уйдет в «Ливерпуль», куда его зовут на замену Мане, хотя Клопп проговорился, что такой вариант рассматривали, если бы «Тоттенхэм» пролетел мимо Лиги чемпионов. В составе шпор азиат играет много лет, а до сих пор «Соналду» в статусе не сына маминой подруги, а Ди Марии – крутого и недооцененного.

Седьмой номер «шпор» создал 30 голов (7 ассистов, кроме точных ударов), и сделать это в команде, которая меняла главного тренера и где ключевой снайпер Кейн в начале сезона поймал хандру из-за срыва трансфера в «Манчестер Сити». Харри в первых 17 турах забил всего один мяч. Сона зря оставили за пределами списка. Его можно было поставить вместо Мане. Также в АПЛ выдали великий сезон и Александер-Арнольд, и Канселу, не только Хын-Мин.

Третья награда престижная и древняя

Футболисты любят создавать себе кумиров, примеры для наследования, если хотите. Очевидно, что защитники выбрали ван Дейка, поскольку восторгаются не только его игрой, но и предельными возможностями. За Роналду проголосовали, поскольку многие молодые футболисты-профессионалы в Англии давно его личные фанаты. Они знают, что португалец забил в МЮ больше всех, а что клуб в Лиге Европы – им неважно.

По Салаху и Де Брюйне вопросов нет, хотя тоже по квоте звезд. Футболисты свою награду вручают с 1974 года, и впервые приз отдали Норманну Хантеру, легенде «Лидса» и чемпиону мира. Нередко Ассоциация находила возможность вручить награду англичанину — Терри, Джеррарду и Руни. Но с 2011 года, когда впервые выиграл Гарет Бэйл, престижный приз неизменно уходит легионерам. АПЛ – глобальный проект, хотя и базируется в Великобритании.

Футболисты отмечали Ван Перси, Суареса, Мареза, Канте, Салаха, ван Дейка и Де Брюйне. Сам приз крутой, хотя свежий список номинантов получился «попсовым». Например, даже внутри сообщества фанатов МЮ идут споры, можно ли назвать Роналду героем сезона. Или он просто латал дыры на тонущем корабле, а параллельно за пределами поля оказывал разрушительное влияние на команду, ведь не привык играть рядом с неудачниками. Посмотрим, что с МЮ сделает Тен Хаг, но при Рангнике ни один игрок в составе не заслужил звание однозначного героя АПЛ . Были только те, кто пытался спасти репутацию «красным дьяволам».

Через неделю могут установить рекорд

«Золотой мяч» показал, что если доверишь выборы лучшего игрока сезона или года футболистам и тренерам, то окажется, что они смотрят мало футбольных матчей. Но внимательно следят за величайшими коллегами, чей уровень никогда не смогут повторить. В результате получаем серию из наград для Роналду или Месси. Ассоциация профессиональных футболистов намного адекватнее – того же Канте заметили, но спорных решений по пути к призу всегда хватает.

С другой стороны, это не обязательно повод для жалоб. Понятно, что Сон должен быть в списке претендентов, но несправедливо орать, что в трио из южнокорейца, египтянина и бельгийца есть однозначный фаворит, как в случае с Бензема и «Золотым мячом». Одна из прелестей умения хранить историю, а не пытаться переписать ее постоянно – у тебя остается выбор. АПЛ наградила Де Брюйне, а журналисты отдали свой приз Салаху. Теперь будет новое голосование, и девятого июня получим еще одного победителя.

Высока вероятность, что выиграет Де Брюйне – стал чемпионом, забил 15 мячей, отдал 8 голевых передач, к нему никаких вопросов. В таком случае Кевин получит приз от коллег в третий раз подряд. Такое не удавалось ни Роналду, ни Анри, ни Далглишу. У журналистов та же история, только Криштиану и Тьерри выигрывали лишь два года подряд. Похоже, голосование добавит новую строчку в книге истории.