«Слуцк» – «Витебск» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 июня 2022, 11:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Слуцк» – «Витебск», который состоится 25 июня 2022 года

«Слуцк»

«Слуцк» показывает неплохие результаты в последних турах чемпионата Беларуси и не проигрывает уже несколько матчей подряд на радость болельщикам. Коллектив занимает сейчас девятое место с 15 баллами, и чтобы подняться еще выше, футболистам нельзя расслабляться, ведь отставание от первого места составляет уже десять баллов. В предстоящем матче с одним из аутсайдеров таблицы, болельщики будут ждать от своей команды исключительно победы.

21 июня «Слуцк» обыграл на выезде «Сморгонь» (3:1) в кубке страны, а 18 числа на выезде выстоял ничью с «Динамо» Минск в чемпионате (1:1).

«Витебск»

«Витебск» откровенно плохо стартовал в чемпионате Беларуси, о чем говорит одно набранное очков в пяти последних турах. Команда с семь набранными баллами находится в одном шаге от зоны вылета и занимает 13 место в турнирной таблице. Коллектив нуждается в серьезных изменениях, поэтому ждать положительного результата в предстоящем матче со стабильным «Слуцком» достаточно сложно.

21 июня «Витебск» только в дополнительное время обыграл «Maxline Rogachev» в кубке Беларуси (3:2), а 17 числа «Витебск» проиграл на своем поле «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слуцк» – 2.3

Ничья – 3

Победит «Витебск» – 3.25

Статистика

«Витебск» выиграл только два матча из десяти последних в основное время

Три из пяти последних домашних встреч «Слуцка» завершились ничейным результатом

Пять из семи последних матчей между клубами на поле «Слуцка» завершились исходом «обе забьют»

«Слуцк» выиграл только три поединка у «Витебка» на своем поле из десяти последних

Прогноз

Поставить на победу «Слуцка», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Хозяева редко побеждают нынешнего соперника, но сейчас они выглядят гораздо свежее и увереннее его по результатам. Прогнозируем успех «Слуцка» в этом противостоянии.