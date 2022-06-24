«Слуцк» – «Витебск» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Слуцк» – «Витебск», который состоится 25 июня 2022 года
«Слуцк»
«Слуцк» показывает неплохие результаты в последних турах чемпионата Беларуси и не проигрывает уже несколько матчей подряд на радость болельщикам. Коллектив занимает сейчас девятое место с 15 баллами, и чтобы подняться еще выше, футболистам нельзя расслабляться, ведь отставание от первого места составляет уже десять баллов. В предстоящем матче с одним из аутсайдеров таблицы, болельщики будут ждать от своей команды исключительно победы.
21 июня «Слуцк» обыграл на выезде «Сморгонь» (3:1) в кубке страны, а 18 числа на выезде выстоял ничью с «Динамо» Минск в чемпионате (1:1).
«Витебск»
«Витебск» откровенно плохо стартовал в чемпионате Беларуси, о чем говорит одно набранное очков в пяти последних турах. Команда с семь набранными баллами находится в одном шаге от зоны вылета и занимает 13 место в турнирной таблице. Коллектив нуждается в серьезных изменениях, поэтому ждать положительного результата в предстоящем матче со стабильным «Слуцком» достаточно сложно.
21 июня «Витебск» только в дополнительное время обыграл «Maxline Rogachev» в кубке Беларуси (3:2), а 17 числа «Витебск» проиграл на своем поле «Торпедо-БелАЗ» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Слуцк» – 2.3
- Ничья – 3
- Победит «Витебск» – 3.25
Статистика
- «Витебск» выиграл только два матча из десяти последних в основное время
- Три из пяти последних домашних встреч «Слуцка» завершились ничейным результатом
- Пять из семи последних матчей между клубами на поле «Слуцка» завершились исходом «обе забьют»
- «Слуцк» выиграл только три поединка у «Витебка» на своем поле из десяти последних
Прогноз
Поставить на победу «Слуцка», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Хозяева редко побеждают нынешнего соперника, но сейчас они выглядят гораздо свежее и увереннее его по результатам. Прогнозируем успех «Слуцка» в этом противостоянии.