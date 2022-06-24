«Неман» – БАТЭ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 июня 2022, 15:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Неман» – БАТЭ , который состоится 25 июня 2022 года

«Неман»

После нескольких неудачных результатов, «Неман» смог выйти на серию без поражений, которая длится уже несколько матчей. Коллектив перед стартом очередного тура занимает седьмое место с 17 очками и уступает лидеру турнирной таблицы восемь пунктов. В предстоящем матче с самой известной командой страны, футболисты буду настраиваться на равную борьбу и попытаются забрать очки на своем стадионе.

21 июня «Неман» выиграл в кубке страны у «Осиповичи» (3:1), а 18 числа с тем же счетом одолели могилевский «Днепр» в чемпионате Беларуси.

БАТЭ

БАТЭ набрал восемь очков в пяти последних матчах, что повлияло на место коллектива в турнирной таблице. Сейчас команда занимает только вторую строчку с 23 баллами и уступает лидеру «Энергетик-БГУ» два балла. Чтобы вернуть лидирующую позицию, коллективу придется побеждать в предстоящих поединках, и встреча с «Неманом» не должна стать исключением. В любом случае болельщиков ждет интересное и напряженное противостояние.

21 июня БАТЭ обыграл в кубке Беларуси «Станлэс» Пинск (2:1), а 18 числа немного неожиданно уступил «Ислочь» в чемпионате (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Неман» – 3.75

Ничья – 3.5

Победит БАТЭ – 2.15

Статистика

«Неман» идет без поражений на протяжении шести поединков подряд

БАТЭ проиграл только два выездных матча из десяти последних во всех турнирах

проиграл только два выездных матча из десяти последних во всех турнирах БАТЭ выиграл три из четырех последних поединков с «Неманом»

выиграл три из четырех последних поединков с «Неманом» Четыре из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз