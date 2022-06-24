«Сандефьорд» — «Тромсё»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 июня 2022, 17:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Сандефьорд» — «Тромсё», который состоится 26 июня 2022 года.

«Сандефьорд»

«Сандефьорд» поднялся с тринадцатого места на десятое в турнирной таблице Высшей лиги чемпионата Норвегии. После девяти матчей команда из города китобоев набрала двенадцать очков. С начала сезона «ребята» из Сандефьорда поразили ворота своих соперников четырнадцать раз, а пропустили семнадцать. Открыв счёт первыми в начале поединка с «Лиллестрёмом» в игре седьмого тура, команда пропустила четыре гола в ответ. В матче восьмого тура на выезде «Сандефьорд» с минимальным счётом проиграл «Одду». В следующем туре в гостях, проигрывая по ходу матча, с разницей в один гол «ребята» обыграли «викингов».

В 1/32 Кубка Норвегии «Сандефьорд» с разгромным счётом 5:1 выиграл команду «Флинт».

«Тромсё»

«Парни» из Тромсё опустились в турнирной таблице с десятого на одиннадцатое место. С начала сезона команда набрала двенадцать очков. «Парни» забили тринадцать мячей, а пропустили шестнадцать. В матче восьмого тура на своём поле «Тромсё» разошёлся миром с «Лиллестрёмом», забив гол на второй добавленной минуте. В товарищеской игре с разгромным счётом «парни» обыграли «Йерв». В десятом туре дома раскатали ничью с «Хёугесунном».

Со счётом 4:1 «Тромсё» выиграл в кубковом матче «Шервёй».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сандефьорд» – 3.10

Ничья – 3.35

Победит «Тромсё» – 2.26

Победит «Тромсё» с форой -1.5 – 3.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.95

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Сандефьорда» завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

«Тромсё» не проигрывает почти два месяца в девяти матчах подряд.

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Статистика последних матчей указывает на результативную игру «Сандефьорда». Обе команды находятся рядом в турнирной таблице, набрали одинаковое количество очков и демонстрируют игру, примерно, на одном уровне. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.86 на тотал больше 2.5 голов за игру. В условиях, когда сложно сделать выбор в пользу той или иной команды, ставка на тотал позволит насладиться зрелищным и результативным футболом, болея за обе команды.