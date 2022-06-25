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В Роналду сомневаются в «Роме» и «Баварии». Криштиану надоели поражения МЮ

25 июня 2022, 10:14
Роналду Криштиану
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Мендеш активно работает, но вряд ли получится.

Планета Криштиану – проблема для его клуба

- Слишком сильно и очевидно влияет на любой коллектив. Не такой капризный игрок, как разгульный Неймар, но большой босс. И если оказалось, что Ибрагимович может не играть, но при этом мотивировать «Милан» на чемпионский подвиг, то как только Роналду на скамейке или результаты его не устраивают – вредит коллективу и главному тренеру.

- Огромную зарплату Криштиану в Европе готовы и могут заплатить лишь несколько клубов. Во времена, когда легенде «Барселоны» Бускетсу предлагают простить каталонскому клубу половину оклада из-за ошибок, не связанных с самим Серхио, выдавать Роналду столько, как получают целые клубы в Серии А, не каждый решится.

- Роналду нужны голы в ЛЧ, необходима борьба за трофеи. Мало подходящих для этого клубов. Следовательно, оказавшись в команде, которая отдала чемпионство, как «Ювентус», или не была первой почти десять лет, как «Манчестер Юнайтед», сам Криштиану не показывает максимум. Португалец не всегда был хорош.

- Его статус мегапопулярного все чаще мешает. Роналду это планета с NFT, разбитым авто за миллионы евро, судами и так далее. Была трагедия в жизни – потеря ребенка. Есть детский сад дома. Невеста, мать и сестра со своими требованиями и интересами. Роналду бывает слишком много, в «Ювентусе» это уже поняли.

«Баварии» нужен форвард, но Кан боится конфликтов

- Вероятно, Нагельсманн планирует сыграть с Мане в роли ложной девятки. Или со связкой Садио и Мюллера в атаке, чтобы добавить в центр поля еще одного человека. «Бавария» неслучайно вылетела от «Вильярреала». Баланс нарушили, с обороной проблемы. А Левандовски, генерировавший тонны голов, уходит.

- В Мюнхене просчитались, когда с порога выдали Эрнандесу огромную зарплату. Сразу заревновали и Нойер, и Левандовски, и Алаба. Переговоры с последним привели к его уходу в «Реал». Теперь и Роберт уезжает в Испанию. Самая высокая зарплата в «Баварии» будет у Нойера с Киммихом, но этих денег не хватит для Роналду.

- Можно убедить коллектив, почему Криштиану надо выдать еще больше, чем платили Левандовскому. Но только если убеждать будет не Салихамиджич – вряд ли любимец команды, а Нагельсманн, с которым Хасан конфликтовал. Юный тренер точно просил подписать Холанда, но вот нужен ли ему Роналду?

- Криштиану не классический центральный нападающий, отсюда потребность МЮ в Кейне. Количественно атака у «Баварии» и так прекрасная. Гнабри думает об уходе из-за конкуренции, но Коман, Сане и Мюллер дополняет Мане. Не хватает форварда для штрафной площади, но выгоднее взять молодого, чем ставить на ветерана.

«Рома» Фридкина готова рискнуть, но смысла немного

- Владелец «Ромы» из Нью-Йорка хочет сделать Моуриньо подарок за победу в Лиге конференций. Для римских фанатов успех был важным, праздник удался. Но выигранный финал не превратил «Рому» в конкурента «Ювентусу» или «Интеру». И одна или две сделки – например, подписание Дибалы и Роналду, не гарантируют рывок. Моуриньо не тот, что раньше, Роналду боится совершить ошибку.

- И все-таки трансфер реален. Семье Криштиану в Риме будет веселее, чем в Манчестере. Плюс Роналду не хочет играть в Лиге Европы. И хотя «Рома», в отличие от «Баварии», не выступит в главном турнире, шансы зацепиться за четверку с Моуриньо выше, чем вероятность, что «Тоттенхэм» и «Арсенал» пустят МЮ в четверку в АПЛ.

- Преградой на пути Роналду в «Рому» может быть Моуриньо. У Жозе сложные отношения с Криштиану. В диалоге есть медиатор – Мендеш представляет двух португальцев, но могут начать с улыбок, а потом все закончится поножовщиной. Роналду не из тех, кто поддерживает клубных наставников, Аллегри и Сарри подтвердят.

- Как и для МЮ, для «Ромы» Роналду это не окончательное решение игровых проблем. Не футболист, с которым можно построить чемпионский проект через 3-4 года, а временное утоление голевого дефицита. «Рома» нашла голы с помощью Абрахама, возвращение Роналду в Серию А не перевернет расклад в чемпионской борьбе. У Моуриньо хватало плохих матчей в чемпионате, «Рома» не второй «Милан» прямо сейчас. Могут наоборот скатиться, и сам Криштиану это понимает.

Неудачную попытку уйти из МЮ объяснят тен Хагом

- Эрику верим? У агента Роналду всегда одна стратегия. Сначала запускают целую серию слухов. О переезде в ПСЖ, о переговорах с «Ромой», об интересе «Баварии». Можно даже в разговоре со знакомым репортером из Мадрида намекнуть на возвращение в «Реал», хотя это откровенный бред. Криштиану привлекает к себе внимание, рекламировать его даже в солидном возрасте нетрудно. Но одновременно нужен запасной выход, если переговоры сорвутся. Важно создать иллюзию, что выбирает сам Роналду.

- Была встреча тен Хага и Роналду. Главный инсайдер мира Романо говорит, что ужин прошел удачно. Вот только одно дело выслушать наполеоновские планы Эрика, а другое – оценить ситуацию самостоятельно. Роналду видел, насколько «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сильнее на дистанции. Читает те же новости, что и вы – Неймар и Стерлинг могут усилить «Челси», Тухелю также ищут центрального нападающего вместо Лукаку. Холанд и Дарвин Нуньес в АПЛ, МЮ точно не фаворит.

- Роналду стало сложнее. Раньше сам писал сценарий. Хотел в «Реал» — перешел. Выбрал «Ювентус» — уехал. Разочаровался – вернулся в МЮ. Вероятно, ошибся, в «Манчестер Сити» мог выигрывать трофеи. С клубами, где можно грести кубки, возрастной португалец разминается. Есть фактор физического старения, огромной зарплаты и требований к окружающим. Роналду – профессионал, но с характером. Даже в концепцию нового ПСЖ, где президент говорит о скромности, не впишется.

- Не исключено, что в МЮ будут рады уходу Роналду. Да, форвард забил больше всех. Но вокруг 37-летнего тяжело строить команду будущего. Рядом с ним не растут молодые. Сам клуб тормозит с подписаниями. Центральные нападающие опасаются оказаться в тени Криштиану, как случилось с Бензема. «Рома» ведет переговоры, но скорее повоюет за Дибалу, чем рискнет с Роналду. У «Баварии» есть желание, но сомнений слишком много для легкого согласия приютить Криштиану на пару лет.

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112910415
03 июля в 19:42
пусть остаётся и трудится
Олег Гусов
Олег Гусов
26 июня в 10:04
Г-н Багров , лучший футболист мира , сам выбирает клуб , где ему играть .
Gelious
Gelious
25 июня в 18:59
Вот бы в Мадрид его!!! Но это все равно байка для глупеньких. В МЮ он останется с радостью
Crest
Crest ответ КING ARTHUR (комментарий удален) (раскрыть)
25 июня в 12:52, ред.
Там где Роналду промазал и надеялся на удачу? Там где Терри подскользнулся после дождя, а может кто-то наложил в штрафной площади среди дефов когда Дрогба пробил в каркас. Нет всемогущих игроков, как было бы просто взять игрока который выиграл когда-то ЛЧ. И вообще в сезоне 2007-2008 МЮ был наиболее стабильной командой, но даже они могли проиграть финал ЛЧ.
Crest
Crest
25 июня в 12:44
Роналду наверное понимал куда идет, не в клуб который штампует кубки каждый сезон. Сейчас мотивацией видится зарплата в МЮ. Если причина в этом, то почти все клубы не будут его брать, если требования не будут снижены.
И вообще в последних сезонах в клубах где играл Роналду, постепенно переживают спад. Можно сказать причина в Рангнике и он не топ тренер, но команда деградировала. Не самый лучший момент для начинающего тренера в топ клубе. При Сульшере казалось не хватало малости или толкового тренера, а теперь не разберешь. Потерялась система игры, особенно это было заметно у Ювентуса, когда играли против Порту в ЛЧ, когда Ювентус не знал как играть в матче. У Аллегри хотя бы была своя концепция игры и сопернику нужно было пройти оборону Ювентуса. Что говорить о Порту, если даже Барса в составе с МСН не могли их пробить.
Elliada
Elliada
25 июня в 12:15
Роналду разрушает команды изнутри. Ювентус, который до его прихода каждый год выигрывал золотые дубли и дважды выходил в финал ЛЧ, скатился до четвертого места. МЮ, который занимал 3-е и 2-е места и играл в финале ЛЕ, скатился на 6-ое место.

Его негативное влияние отразилось и на сборную. Роналду ничего не сделал в заключительных турах отбора на ЧМ, в стыковых матчах и в Лиге Наций

Роналду стал обузой. Сейчас его имя больше связано со скандалами, чем с футболом.
shlomo
shlomo
25 июня в 11:48
Спасибо за статью.

Если отбросить эмоции типа "зажрался парень, либо играй и тащи команду, либо проваливай", и включить холодный рассудок - Рон прав. С немотивированными игроками среднего уровня клуб действительно не сможет претендовать на титулы. Да даже не в этом дело. По-видимому, те игроки, которые уже есть в МЮ - не хотят расти личностно, не хотят следовать за примером работы Рона. Их устраивает верхняя часть таблицы и ситуация - время от времени выдавать хорошую игру.

Там окромя Фернандеша выделить толком некого. Рэшфорд как был сопляком, так и остался им. Ведет себя как баба. Санчо - удивительно не адаптирован к английскому Чемпу. Варан - не сказал бы, что он король штрафной. Он - ведомый. В Реале об этом знали, когда его использовали. Но под таким "ведущим", как Макгваер - сложно показывать хорошую стабильную игру. Гринвуд мог бы стать лидером, но вляпался в сомнительную историю. Искренне жаль Де Йонга - его зовут в такую свалку "личностей", а парень видно привык работать в тихой атмосфере. МЮ поможет только тотальная чистка персонажей.
Неэгоист
Неэгоист
25 июня в 10:45
Он будет уходить до последнего... Останется только если никому не нужен будет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 июня в 10:25
Как можно сомневаться в Баварии!
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