«Динамо» Брест – «Динамо» Минск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Динамо» Брест – «Динамо» Минск, который состоится 26 июня 2022 года
«Динамо» Брест
Команда, которая совсем недавно выигрывала чемпионство, на данный момент является одной из худших в турнирной таблице. «Динамо» Брест смогло набрать всего четыре очка и занимает последнее место, уступая ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. Чтобы изменить ситуацию, футболисты должны вернуть уверенность в своих силах и постараться набрать очки в предстоящем матче с одноименным клубом из столицы Беларуси.
22 июня «Динамо» Брест на выезде одолело «Локомотив» Гомель в кубке страны (1:0), а 19 числа уступили в чемпионате «Гомелю» (0:1).
«Динамо» Минск
Столичное «Динамо» напротив, ведет тяжелую борьбу за место на вершине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место с 22 очками и отстает от лидера всего на три пункта. В игре с «Динамо» Брест, футболисты имеют хороший шанс воспользоваться не лучшей физической формой соперника и постараться забрать максимум очков в выездном поеднике.
22 июня «Динамо» Минск лишь в серии пенальти прошло в кубке Беларуси «Волну-Пинск» (3:2), а 18 числа разошлось миром на своем поле со «Слуцком» в чемпионате (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Брест – 5.5
- Ничья – 3.65
- Победит «Динамо» Минск – 1.7
Статистика
- «Динамо» Брест выиграло лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Динамо» Минск одержало семь выездных побед в десяти последних поединках
- Четыре последних матча «Динамо» Минск завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Динамо» Минск, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Между клубами сейчас большая пропасть в качестве демонстрируемого футбола, поэтому предполагаем, что гости сумеют одержать важную для себя победу.