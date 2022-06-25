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«Динамо» Брест – «Динамо» Минск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

25 июня 2022, 17:08
«Динамо» Брест – «Динамо» Минск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Динамо» Брест – «Динамо» Минск, который состоится 26 июня 2022 года

«Динамо» Брест

Команда, которая совсем недавно выигрывала чемпионство, на данный момент является одной из худших в турнирной таблице. «Динамо» Брест смогло набрать всего четыре очка и занимает последнее место, уступая ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. Чтобы изменить ситуацию, футболисты должны вернуть уверенность в своих силах и постараться набрать очки в предстоящем матче с одноименным клубом из столицы Беларуси.

22 июня «Динамо» Брест на выезде одолело «Локомотив» Гомель в кубке страны (1:0), а 19 числа уступили в чемпионате «Гомелю» (0:1).

«Динамо» Минск

Столичное «Динамо» напротив, ведет тяжелую борьбу за место на вершине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место с 22 очками и отстает от лидера всего на три пункта. В игре с «Динамо» Брест, футболисты имеют хороший шанс воспользоваться не лучшей физической формой соперника и постараться забрать максимум очков в выездном поеднике.

22 июня «Динамо» Минск лишь в серии пенальти прошло в кубке Беларуси «Волну-Пинск» (3:2), а 18 числа разошлось миром на своем поле со «Слуцком» в чемпионате (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Динамо» Брест – 5.5
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Динамо» Минск – 1.7

Статистика

  • «Динамо» Брест выиграло лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Динамо» Минск одержало семь выездных побед в десяти последних поединках
  • Четыре последних матча «Динамо» Минск завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Минск, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Между клубами сейчас большая пропасть в качестве демонстрируемого футбола, поэтому предполагаем, что гости сумеют одержать важную для себя победу.

Все комментарии
Gahi
Gahi
25 июня в 23:04, ред.
Победа команды гостей в этом матче.
shlomo
shlomo
25 июня в 19:09
Хозяева забьют гостям
Гость
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