«Динамо» Брест – «Динамо» Минск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 июня 2022, 17:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Динамо» Брест – «Динамо» Минск, который состоится 26 июня 2022 года

«Динамо» Брест

Команда, которая совсем недавно выигрывала чемпионство, на данный момент является одной из худших в турнирной таблице. «Динамо» Брест смогло набрать всего четыре очка и занимает последнее место, уступая ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. Чтобы изменить ситуацию, футболисты должны вернуть уверенность в своих силах и постараться набрать очки в предстоящем матче с одноименным клубом из столицы Беларуси.

22 июня «Динамо» Брест на выезде одолело «Локомотив» Гомель в кубке страны (1:0), а 19 числа уступили в чемпионате «Гомелю» (0:1).

«Динамо» Минск

Столичное «Динамо» напротив, ведет тяжелую борьбу за место на вершине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место с 22 очками и отстает от лидера всего на три пункта. В игре с «Динамо» Брест, футболисты имеют хороший шанс воспользоваться не лучшей физической формой соперника и постараться забрать максимум очков в выездном поеднике.

22 июня «Динамо» Минск лишь в серии пенальти прошло в кубке Беларуси «Волну-Пинск» (3:2), а 18 числа разошлось миром на своем поле со «Слуцком» в чемпионате (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Брест – 5.5

Ничья – 3.65

Победит «Динамо» Минск – 1.7

Статистика

«Динамо» Брест выиграло лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Динамо» Минск одержало семь выездных побед в десяти последних поединках

Четыре последних матча «Динамо» Минск завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Минск, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Между клубами сейчас большая пропасть в качестве демонстрируемого футбола, поэтому предполагаем, что гости сумеют одержать важную для себя победу.