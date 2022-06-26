«Расинг Клуб» – «Альдосиви»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Аргентины «Расинг Клуб» – «Альдосиви», который состоится 27 июня 2022 года
«Расинг Клуб»
На старте второго этапа чемпионата Аргентины «Расинг Клуб» выступал с переменным успехом и после четырех матчей смог набрать шесть очков. Это позволяет коллективу занимать 15 место, и чтобы замахнуться на более высокие места, ему необходимо набирать баллы в предстоящих поединках. Игра с «Альдосиви» обещает быть интересной и хранить интригу до последней минуты поединка.
21 июня «Расинг Клуб» проиграл на выезде «Химнасии» (1:3), а 17 числа команда на своем поле оказалась сильнее «Велес Сарфилд» (2:0).
«Альдосиви»
«Альдосиви» на данный момент является худшей командой чемпионата после четырех туров, ведь в активе клуба всего один набранный балл. Отсутствие побед очень расстраивает руководство и болельщиков, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить срочные изменения. В случае выездной победы в нынешней встрече коллектив сможет сдвинуться с последней строчки и прибавить уверенности в собственных силах.
22 июня «Альдосиви» сыграл вничью с «Платенсе», а 15 числа минимально уступил на выезде «Патронато» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Расинг Клуб» – 1.38
- Ничья – 4.8
- Победит «Альдосиви» – 8
Статистика
- «Расинг Клуб» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Альдосиви» проиграл последние четыре матча на выезде
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
- «Альдосиви» не выиграл ни одного из четырех выездных поединков на выезде с «Расинг Клуб»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Клубы чаще всего играют между собой очень результативно, и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют болельщиков забитыми мячами.