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«Расинг Клуб» – «Альдосиви»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

26 июня 2022, 18:42
«Расинг Клуб» – «Альдосиви»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Аргентины «Расинг Клуб» – «Альдосиви», который состоится 27 июня 2022 года

«Расинг Клуб»

На старте второго этапа чемпионата Аргентины «Расинг Клуб» выступал с переменным успехом и после четырех матчей смог набрать шесть очков. Это позволяет коллективу занимать 15 место, и чтобы замахнуться на более высокие места, ему необходимо набирать баллы в предстоящих поединках. Игра с «Альдосиви» обещает быть интересной и хранить интригу до последней минуты поединка.

21 июня «Расинг Клуб» проиграл на выезде «Химнасии» (1:3), а 17 числа команда на своем поле оказалась сильнее «Велес Сарфилд» (2:0).

«Альдосиви»

«Альдосиви» на данный момент является худшей командой чемпионата после четырех туров, ведь в активе клуба всего один набранный балл. Отсутствие побед очень расстраивает руководство и болельщиков, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить срочные изменения. В случае выездной победы в нынешней встрече коллектив сможет сдвинуться с последней строчки и прибавить уверенности в собственных силах.

22 июня «Альдосиви» сыграл вничью с «Платенсе», а 15 числа минимально уступил на выезде «Патронато» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Расинг Клуб» – 1.38
  • Ничья – 4.8
  • Победит «Альдосиви» – 8

Статистика

  • «Расинг Клуб» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Альдосиви» проиграл последние четыре матча на выезде
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
  • «Альдосиви» не выиграл ни одного из четырех выездных поединков на выезде с «Расинг Клуб»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Клубы чаще всего играют между собой очень результативно, и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют болельщиков забитыми мячами.

Все комментарии
Gahi
Gahi
26 июня в 18:56
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1.25) в этом матче.
shlomo
shlomo
26 июня в 18:43
Хозяева выиграют этот матч
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