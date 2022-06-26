«Расинг Клуб» – «Альдосиви»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 июня 2022, 18:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Аргентины «Расинг Клуб» – «Альдосиви», который состоится 27 июня 2022 года

«Расинг Клуб»

На старте второго этапа чемпионата Аргентины «Расинг Клуб» выступал с переменным успехом и после четырех матчей смог набрать шесть очков. Это позволяет коллективу занимать 15 место, и чтобы замахнуться на более высокие места, ему необходимо набирать баллы в предстоящих поединках. Игра с «Альдосиви» обещает быть интересной и хранить интригу до последней минуты поединка.

21 июня «Расинг Клуб» проиграл на выезде «Химнасии» (1:3), а 17 числа команда на своем поле оказалась сильнее «Велес Сарфилд» (2:0).

«Альдосиви»

«Альдосиви» на данный момент является худшей командой чемпионата после четырех туров, ведь в активе клуба всего один набранный балл. Отсутствие побед очень расстраивает руководство и болельщиков, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить срочные изменения. В случае выездной победы в нынешней встрече коллектив сможет сдвинуться с последней строчки и прибавить уверенности в собственных силах.

22 июня «Альдосиви» сыграл вничью с «Платенсе», а 15 числа минимально уступил на выезде «Патронато» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Расинг Клуб» – 1.38

Ничья – 4.8

Победит «Альдосиви» – 8

Статистика

«Расинг Клуб» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Альдосиви» проиграл последние четыре матча на выезде

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Альдосиви» не выиграл ни одного из четырех выездных поединков на выезде с «Расинг Клуб»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Клубы чаще всего играют между собой очень результативно, и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют болельщиков забитыми мячами.