«Энергетик-БГУ» – «Днепр» Могилев: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 июня 2022, 13:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Энергетик-БГУ» – «Днепр» Могилев, который состоится 27 июня 2022 года

«Энергетик-БГУ»

«Энергетик-БГУ» отлично начал нынешний сезон и по праву занимает первое место в турнирной таблице на данный момент. Перед стартом очередного тура в активе команды уже 25 набранных баллов, и она опережает ближайшего соперника по дополнительным показателям, сыграв на одну игру меньше. В матче с «Днепром» болельщики ожидают от хозяев только победы, которая поможет укрепить свое турнирное положение.

22 июня «Энергетик-БГУ» обыграл в кубке Беларуси «Барановичи» (3:1) в дополнительное время, а 17 числа оказалась сильнее «Белшины» на выезде (1:0) в чемпионате.

«Днепр» Могилев

«Днепр» является одним из аутсайдеров чемпионата и пытается набирать очки, однако этого мало, чтобы покинуть красную зону. Команда набрала лишь пять очков, и чтобы покинуть зону вылета ей необходимо отыграть еще столько же. В поединке с лидером чемпионата Беларуси у футболистов не будет много шансов, поэтому им необходимо будет цепляться даже за минимальные возможности.

23 июня «Днепр» Могилев обыграл в кубке Беларуси «Газовик» (5:0), а 18 числа уступил в чемпионате «Неману» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Энергетик-БГУ» – 1.3

Ничья – 5.1

Победит «Днепр» Могилев – 8.6

Статистика

«Энергетик-БГУ» проиграл только два поединка из десяти последних матчей

«Днепр» Могилев выиграл только две выездных встречи из десяти последних

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Энергетик-БГУ» проиграл четыре из пяти последних матчей «Днепру» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.1. «Днепр» Могилев успешно играет с «Энергетиком-БГУ», и мы предполагаем, что в этой встрече вполне может быть непрогнозируемый результат. Прогнозируем, что клубы поделят очки.