«Гомель» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1656422554

28 июня 2022, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Гомель» – «Торпедо-БелАЗ», который состоится 29 июня 2022 года

«Гомель»

«Гомель» в последних матчах не проигрывает, но и до побед дело доводит с трудом, чаще играю вничью. Команда располагается на девятой позиции с набранными 15 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на два балла. Чтобы подняться выше по турнирной таблице, коллективу необходимо поработать над реализацией моментов у ворот соперника (14 забитых мяячей) и концентрацией на период всей встречи.

25 июня «Гомель» сыграл вничью с «Ислочь» в чемпионате Беларуси (1:1), а 22 числа обыграл на выезде «Орша» в кубке страны (3:1).

«Торпедо-БелАЗ»

Команда после не самого удачного старта, смогла немного улучшить свои результаты и в последних пяти турах проиграла всего один матч. Сейчас «Торпедо-БелАЗ» занимает 12 место с 14 баллами, однако турнирная таблица достаточно плотная и любой успех может поднять клуб вверх сразу не несколько позиций. Предстоящий матч обещает быть интересным, ведь свои баллы терять никто из команд не намерен.

25 июня «Топедо-БелАЗ» довольно неожиданно обыграл на выезде «Шахтер» Солигорск (1:0), а 22 числа в кубке страны прошел «Жодино» Южное (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гомель» – 2.4

Ничья – 3.35

Победит «Торпедо-БелАЗ» – 2.7

Статистика

«Гомель» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Торпедо-БелАЗ» выиграл четыре из пяти последних выездных поединков

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Гомель» не может выиграть у «Торпедо-БелАЗ» на своем поле на протяжении девяти матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Торпедо-БелАЗ» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. Для «Гомела» этот соперник является очень неудобным и мы предполагаем, что коллектив в очередной раз не сможет набрать очки в данном противостоянии.