«Торонто» – «Коламбус Крю»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 июня 2022, 17:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Торонто» – «Коламбус Крю», который состоится 30 июня 2022 года

«Торонто»

«Торонто» выступает с переменным успехом в восточной конференции и перед стартом очередного тура имеет в своем активе 18 набранных очков, что позволяет ему занимать 11 место. Примечательно, что по дополнительным показателям команда опережает своего нынешнего соперника в таблице, поэтом предстоящий матч будет очень важен с точки зрения турнирного положения. В последних пяти играх коллектив одержал только две победы.

26 июня «Торонто» обыграл «Атланту» в МЛС (2:1), а 23 числа крупно переиграл «Монреаль» в канадском Чемпионшипе (4:0).

«Коламбус Крю»

Команда находится в похожей ситуации с «Торонто» и набрав 18 очков, располагается на одну позицию ниже. Чтобы побороться за плей-офф, отставание от которого у «Коламбус Крю» составляет пять очков, коллектив обязан более стабильно набирать очки в следующих встречах и повысить уровень реализации (18 забитых) мячей. Выездная победа позволила бы команде опередить «Торонто» и добавить уверенности в собственных силах.

26 июня «Коламбус-Крю» разошелся миром с «Реал Солт-Лейк» (0:0), а 19 числа на своем поле не смог выявить победителя в матче с «Шарлотт» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торонто» – 2.5

Ничья – 3.65

Победит «Коламбус Крю» – 2.65

Статистика

«Торонто» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Коламбус Крю» забивал только в шести из десяти выездных поединков

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних встреч команд на поле «Торонто» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Коламбус Крю», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Команды примерно равны в своих выступлениях в нынешнем сезоне, однако мы предполагаем, что более удачливыми окажутся гости и заберут три очка.