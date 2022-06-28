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«Торонто» – «Коламбус Крю»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

28 июня 2022, 17:06
«Торонто» – «Коламбус Крю»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Торонто» – «Коламбус Крю», который состоится 30 июня 2022 года

«Торонто»

«Торонто» выступает с переменным успехом в восточной конференции и перед стартом очередного тура имеет в своем активе 18 набранных очков, что позволяет ему занимать 11 место. Примечательно, что по дополнительным показателям команда опережает своего нынешнего соперника в таблице, поэтом предстоящий матч будет очень важен с точки зрения турнирного положения. В последних пяти играх коллектив одержал только две победы.

26 июня «Торонто» обыграл «Атланту» в МЛС (2:1), а 23 числа крупно переиграл «Монреаль» в канадском Чемпионшипе (4:0).

«Коламбус Крю»

Команда находится в похожей ситуации с «Торонто» и набрав 18 очков, располагается на одну позицию ниже. Чтобы побороться за плей-офф, отставание от которого у «Коламбус Крю» составляет пять очков, коллектив обязан более стабильно набирать очки в следующих встречах и повысить уровень реализации (18 забитых) мячей. Выездная победа позволила бы команде опередить «Торонто» и добавить уверенности в собственных силах.

26 июня «Коламбус-Крю» разошелся миром с «Реал Солт-Лейк» (0:0), а 19 числа на своем поле не смог выявить победителя в матче с «Шарлотт» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Торонто» – 2.5
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Коламбус Крю» – 2.65

Статистика

  • «Торонто» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
  • «Коламбус Крю» забивал только в шести из десяти выездных поединков
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних встреч команд на поле «Торонто» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Коламбус Крю», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Команды примерно равны в своих выступлениях в нынешнем сезоне, однако мы предполагаем, что более удачливыми окажутся гости и заберут три очка.

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