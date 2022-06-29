«Лос-Анджелес» – «Даллас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 июня 2022, 12:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Лос-Анджелес» – «Даллас», который состоится 30 июня 2022 года

«Лос-Анджелес»

Благодаря последним успехам в чемпионате и серии без поражений из нескольких поединков, «Лос-Анджелес» вышел на первое место в западной конференции. Команда набрала 33 очка и опережает «Реал Солт-Лейк» на четыре очка, при этом сыграв на одну игру меньше. В поединке с «Далласом» на своем поле, футболисты приложат максимум усилий, чтобы сохранить свой отрыв от преследователей, а по возможности и увеличить его.

26 июня «Лос-Анджелес» обыграл на своем поле «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0), а 18 числа сыграл вничью с «Сиэтл Саундерс» (1:1).

«Даллас»

В последних нескольких турах «Даллас» не радует болельщиков и смог набрать всего четыре очка в пяти последних матчах. Таким образом коллектив сместился на четвертую позицию с набранными 26 баллами и отстает от третьего места всего на два пункта. Если коллектив сможет вырвать выездную победу над лидером западной конференции, это может не только поднять их на позицию выше, но и придать уверенности в своих силах на следующие матчи.

26 июня «Даллас» сыграл с « ФК Остин» вничью (2:2), а 19 числа на своем поле уступил «Ванкуверу» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лос-Анджелес» – 1.65

Ничья – 4.2

Победит «Даллас» – 4.9

Статистика

«Лос-Анджелес» проиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Даллас» одержал только две выездные победы в последних десяти встречах

«Лос-Анджелес» выиграл у «Далласа» два из трех последних матчей на своем поле

Три из четырех последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Обе команды обладают высоким атакующим потенциалом и часто обмениваются голами в ворота друг друга. Прогнозируем, что и в этот раз клубы минимум по одному разу поразят ворота соперника.