«Лос-Анджелес» – «Даллас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Лос-Анджелес» – «Даллас», который состоится 30 июня 2022 года
«Лос-Анджелес»
Благодаря последним успехам в чемпионате и серии без поражений из нескольких поединков, «Лос-Анджелес» вышел на первое место в западной конференции. Команда набрала 33 очка и опережает «Реал Солт-Лейк» на четыре очка, при этом сыграв на одну игру меньше. В поединке с «Далласом» на своем поле, футболисты приложат максимум усилий, чтобы сохранить свой отрыв от преследователей, а по возможности и увеличить его.
26 июня «Лос-Анджелес» обыграл на своем поле «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0), а 18 числа сыграл вничью с «Сиэтл Саундерс» (1:1).
«Даллас»
В последних нескольких турах «Даллас» не радует болельщиков и смог набрать всего четыре очка в пяти последних матчах. Таким образом коллектив сместился на четвертую позицию с набранными 26 баллами и отстает от третьего места всего на два пункта. Если коллектив сможет вырвать выездную победу над лидером западной конференции, это может не только поднять их на позицию выше, но и придать уверенности в своих силах на следующие матчи.
26 июня «Даллас» сыграл с «ФК Остин» вничью (2:2), а 19 числа на своем поле уступил «Ванкуверу» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лос-Анджелес» – 1.65
- Ничья – 4.2
- Победит «Даллас» – 4.9
Статистика
- «Лос-Анджелес» проиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Даллас» одержал только две выездные победы в последних десяти встречах
- «Лос-Анджелес» выиграл у «Далласа» два из трех последних матчей на своем поле
- Три из четырех последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Обе команды обладают высоким атакующим потенциалом и часто обмениваются голами в ворота друг друга. Прогнозируем, что и в этот раз клубы минимум по одному разу поразят ворота соперника.