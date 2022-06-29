«Депортес Толима» – «Фламенго»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 июня 2022, 15:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Депортес Толима» – «Фламенго», который состоится 30 июня 2022 года

«Депортес Толима»

«Депортес Толима» уже сыграл в плей-офф своего чемпионата Колумбии и в финале уступил сопернику. Команда может сосредоточиться на выступлениях в кубке Либертадорес и имеет неплохие шансы в первом противостоянии, ведь жребий определил ей не самого сильного соперника из всех возможных. Тем не менее, матч обещает быть сложным и относительно равным по игре, где немалую роль может сыграть и везение.

23 июня «Депортес Толима» проиграла на выезде «Атлетико Насьональ» (1:3), а 27 числа на своем поле одержала победу (2:1), чего не хватило для общего успеха в финале.

«Фламенго»

«Фламенго» не отличается стабильностью, которую ждут от клуба болельщики, но и кризиса в команде не наблюдается. На данный момент коллектив занимает девятое место в бразильской Серии А и имеет в своем активе 18 набранных баллов. Несмотря на не самую простую ситуацию в чемпионате, коллектив намерен хорошо выступить в кубке Либертадорес, поэтому ни один болельщик не пожалеет, потратив свое время на просмотр этой встречи.

26 июня «Фламенго» обыграл на своем поле «Америка МГ» в чемпионате (3:0), а 23 числа уступил в кубке Бразилии «Атлетико Минейро» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Депортес Толима» – 3.4

Ничья – 3.25

Победит «Фламенго» – 2.25

Статистика

«Фламенго» выиграл и проиграл по пять поединков за последние десять встреч во всех турнирах

«Депортес Талима» не знает поражений уже девять матчей подряд на своем стадионе

«Фламенго» проиграл последние четыре выездных поединка

Пять из семи последних матчей «Депортес Талима» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. Предполагаем, что большого преимущества не будет ни у одной из команд, а сам матч будет протекать не в самом быстром темпе. Прогнозируем, что клубы поделят очки.