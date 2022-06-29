«Депортес Толима» – «Фламенго»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Депортес Толима» – «Фламенго», который состоится 30 июня 2022 года
«Депортес Толима»
«Депортес Толима» уже сыграл в плей-офф своего чемпионата Колумбии и в финале уступил сопернику. Команда может сосредоточиться на выступлениях в кубке Либертадорес и имеет неплохие шансы в первом противостоянии, ведь жребий определил ей не самого сильного соперника из всех возможных. Тем не менее, матч обещает быть сложным и относительно равным по игре, где немалую роль может сыграть и везение.
23 июня «Депортес Толима» проиграла на выезде «Атлетико Насьональ» (1:3), а 27 числа на своем поле одержала победу (2:1), чего не хватило для общего успеха в финале.
«Фламенго»
«Фламенго» не отличается стабильностью, которую ждут от клуба болельщики, но и кризиса в команде не наблюдается. На данный момент коллектив занимает девятое место в бразильской Серии А и имеет в своем активе 18 набранных баллов. Несмотря на не самую простую ситуацию в чемпионате, коллектив намерен хорошо выступить в кубке Либертадорес, поэтому ни один болельщик не пожалеет, потратив свое время на просмотр этой встречи.
26 июня «Фламенго» обыграл на своем поле «Америка МГ» в чемпионате (3:0), а 23 числа уступил в кубке Бразилии «Атлетико Минейро» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Депортес Толима» – 3.4
- Ничья – 3.25
- Победит «Фламенго» – 2.25
Статистика
- «Фламенго» выиграл и проиграл по пять поединков за последние десять встреч во всех турнирах
- «Депортес Талима» не знает поражений уже девять матчей подряд на своем стадионе
- «Фламенго» проиграл последние четыре выездных поединка
- Пять из семи последних матчей «Депортес Талима» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. Предполагаем, что большого преимущества не будет ни у одной из команд, а сам матч будет протекать не в самом быстром темпе. Прогнозируем, что клубы поделят очки.