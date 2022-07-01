«Флуминенсе» — «Коринтианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 июля 2022, 00:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бразилии «Флуминенсе» — «Коринтианс», который состоится 2 июля 2022 года.

«Флуминенсе»

В Серии A чемпионата Бразилии «трёхцветные» с двадцатью одним очком занимают шестую строчку турнирной таблицы. С начала сезона в четырнадцати матчах команда забила шестнадцать мячей, а пропустила четырнадцать. В одиннадцатом туре на своём поле «Флуминенсе» уступили «Атлетико Гойаниенсе». На выезде в двенадцатом туре «трёхцветные» разошлись миром с командой «Америка МГ». В следующем туре взяли верх над «Аваи». В 1/8 Кубка Бразилии «Флумиенсе» выиграли у «Крузейро».

В игре четырнадцатого тура «трёхцветные» с минимальным счётом 1:0 одержали победу над «Ботафого» в гостях.

«Коринтианс»

«Коринтианс» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Бразилии. Команда с начала сезона набрала двадцать шесть очков и отстаёт от первого места всего лишь на три очка. За четырнадцать туров «чёрно-белые» забили семнадцать голов, а пропустили десять. В двенадцатом туре команда раскатала ничью в гостях с «Атлетико Паранаэнсе». Дома в следующем туре с минимальным счётом выиграла «Гояс». В 1/8 Кубка Бразилии с большим счётом «чёрно-белые» взяли три очка в поединке с командой «Сантос». В четырнадцатом туре чемпионата «Сантос» не дал себя обыграть. Матч завершился ничейным результатом.

В 1/8 Кубка Либертадорес «Коринтианс» раскатал нулевую ничью с «Бока Хуниорс».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Флуминенсе» – 2.02

Ничья – 3.15

Победит «Коринтианс» – 4.20

Победит «Флуминенсе» с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.46

Статистика

«Флумиенсе» уступил в трёх поединках из десяти последних.

Только в одном поединке из десяти за последнее время «Коринтианс» проиграл.

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В трёх последних встречах «Флумиенсе» не сумел взять три очка у «Коринтианс», пропустив от них семь голов. Победа «чёрно-белых» позволит им приблизиться к первому месту и они не упустят такой шанс. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 4.20 на победу «Коринтианс».