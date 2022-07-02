«Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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02 июля 2022, 16:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бразилии «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе», который состоится 3 июля 2022 года.

«Палмейрас»

«Зелёно-белые» возглавляют турнирную таблицу Серии A чемпионата Бразилии. После четырнадцати туров «Палмейрас» набрал двадцать девять очков и опережает на три очка «Коринтианс». С начала сезона «Палмейрас» поразил двадцать семь раз ворота соперников, а пропустил десять мячей. В последнее время команда демонстрирует уверенную и стабильную игру в чемпионате. В позапрошлом туре «зелёно-белые» с разницей в один мяч обыграли на выезде «Сан-Паулу».

В четырнадцатом туре «Палмейрас» раскатал ничью со счётом 2:2 с командой «Аваи». В 1/8 Кубка Либертадорес «Палмейрас» уверенно прошёл парагвайскую «Серро Портеньо», забив ей три мяча и не пропустив от неё ни одного.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Красно-чёрные» занимают третье место в чемпионате Бразилии. «Атлетико» отстаёт на пять очков от «Палмейрас», возглавляющего турнирную таблицу Серии A Бразилии. С начала сезона команда забила семнадцать голов, а пропустила пятнадцать. «Атлетико Паранаэнсе» в четырёх последних матчах набрал двенадцать очков из двенадцати возможных. В игре тринадцатого тура на выезде «красно-чёрные» с минимальным счётом взяли верх над «Коритибой». В 1/8 Кубка Бразилии прошли команду «Баия». В четырнадцатом туре «Атлетико Паранаэнсе» одержал победу с разницей в пару мячей над «Брагантиной».

В 1/8 Кубка Либертадорес «красно-чёрные» со счётом 2:1 выиграли парагвайский клуб «Либертад».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Палмейрас» – 1.34

Ничья – 5.00

Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 9.60

Победит «Палмейрас» с форой -1.5 – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.95

Статистика

До проигрыша в конце июня «Палмейрас» не проигрывал с начала апреля в девятнадцати матчах подряд.

«Атлетико Паранаэнсе» из десяти последних матчей выиграл в семи и в трёх сыграл вничью.

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В пятнадцати последних матчах почти за два месяца обе команды проиграли по одному разу, по три раза сыграли вничью со своими соперниками и в остальных победили. Когда команды равны, сложно сделать выбор в пользу той или иной. Ставка на ничейный результат является оптимальным вариантом при таких условиях. Компания Pinnacle предлагает на ничью в этом поединке коэффициент 5.00.