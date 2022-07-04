«ЮКД» — «Богемиан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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04 июля 2022, 16:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «ЮКД» — «Богемиан», который состоится 7 июля 2022 года.

«ЮКД»

С одной победой после двадцати одного матча футбольный клуб Ирландского национального университета занимает первое место с конца в турнирной таблице чемпионата Ирландии. «Студенты» с начала сезона набрали только девять очков. «ЮКД» забил двенадцать голов, пропустил сорок четыре. Ближайшая команда по турнирной таблице пропустила на семь голов меньше. В гостях «студенты» проиграли в игре семнадцатого тура «Шелбурну», пропустив от них пару мячей и не забив им в ответ ни одного. В следующем туре на своём поле команда разошлась миром со «Слайго Роверс». В двадцатом туре на выезде уступила «Сент-Патриксу» в один мяч. С минимальным счётом «ЮКД» в игре позапрошлого тура проиграл «Дерри Сити» на своём поле.

В двадцать втором туре «Дандолк» со счётом 3:0 одержал победу над «студентами».

«Богемиан»

Дублинские «цыгане» на данный момент занимают шестое место в чемпионате Ирландии. За двадцать один матч команда сумела набрать двадцать шесть очков. «Богемиан» с начала сезона поразил двадцать семь раз ворота соперников, в ответ пропустил на один гол больше. В игре семнадцатого тура «цыгане», пропустив три гола, проиграли команде «Сент-Патрикс Атлетик». Позже дома сыграли вничью с командой «Дроэда Юнайтед». Ведя после первого тайма, упустили победу за шесть минут до конца поединка. На двенадцатой минуте матча забили единственный гол в игре двадцатого тура, забрав три очка у «Шелбурна». На выезде в позапрошлом туре «цыгане» уступили с минимальным счётом команде «Шемрок Роверс».

На своём поле в прошлом туре проиграли со счётом 2:3 «Дерри Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «ЮКД» – 6.00

Ничья – 4.20

Победит «Богемиан» – 1.49

Победит «Богемиан» с форой -1.5 – 2.29

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

В семи матчах из десяти последних «ЮКД» уступил своим соперникам.

«Богемиан» выиграл в трёх матчах из десяти за последнее время, проиграл в пяти.

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Почти три года «ЮКД» не выигрывает «цыган» из Дублина. В одной из очных встреч «Богемиан» забил в ворота «студентов» десять мячей. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.29 на победу «Богемиан» с форой -1.5. После проигрыша от «Дерри Сити» по-спортивному злые «цыгане» переиграют «студентов» как минимум с разницей в пару голов.