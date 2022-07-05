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«Атлетико Минейро» – «Эмелек»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

05 июля 2022, 12:37
«Атлетико Минейро» – «Эмелек»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» – «Эмелек», который состоится 6 июля 2022 года

«Атлетико Минейро»

Команда чувствует себя уверенно в чемпионате и имеет серию без поражений из нескольких матчей. На данный момент «Атлетико Минейро» занимает третье место в бразильской Серии А с 27 баллами и отстает от лидера на два пункта. В ответном поединке кубка Либертадорес против соперника из Эквадора у одного из лидеров чемпионата Бразилии есть отличные шансы на выход в следующий этап, ведь выездной поединок закончился ничьей.

2 июля «Атлетико Минейро» обыграл в чемпионате «Жувентуде» (2:1), а 29 июня в кубке Либертадорес завершил вничью первую игру с «Эмелеком» (1:1).

«Эмелек»

«Эмелек» мало в чем уступал именитому сопернику в первом матче и даже имел превосходство во владении мячом, однако ничья также стала хорошим результатом для клуба, ведь в конце гости не реализовали пенальти. Теперь коллективу необходимо совершить небольшую сенсацию, чтобы пройти дальше и одержать выездную победу. В чемпионате Эквадора «Эмелек» занимает только шестое место с 23 баллами.

29 июня «Эмелек» разошелся миром с «Атлетико Минейро» (1:1), а 29 мая с тем же счетом завершил матч чемпионата с «Текнико Ю.» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Атлетико Минейро» – 1.3
  • Ничья – 5.4
  • Победит «Эмелек» – 9.5

Статистика

  • «Атлетико Минейро» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Эмелек» не может выиграть на выезде уже четыре встречи подряд
  • Бразильский клуб одержал шесть побед из восьми на своем поле за последнее время
  • Семь из десяти выездных поединков «Эмелека» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико Минейро» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Хозяева не имеют проблем с результатами и на своем поле наверняка смогут обыграть своего соперника, выйдя в четвертьфинал кубка Либертадорес.

Все комментарии
shlomo
shlomo
05 июля в 19:12
Хозяева выиграют этот матч...
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