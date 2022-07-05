«Атлетико Минейро» – «Эмелек»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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05 июля 2022, 12:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» – «Эмелек», который состоится 6 июля 2022 года

«Атлетико Минейро»

Команда чувствует себя уверенно в чемпионате и имеет серию без поражений из нескольких матчей. На данный момент «Атлетико Минейро» занимает третье место в бразильской Серии А с 27 баллами и отстает от лидера на два пункта. В ответном поединке кубка Либертадорес против соперника из Эквадора у одного из лидеров чемпионата Бразилии есть отличные шансы на выход в следующий этап, ведь выездной поединок закончился ничьей.

2 июля «Атлетико Минейро» обыграл в чемпионате «Жувентуде» (2:1), а 29 июня в кубке Либертадорес завершил вничью первую игру с «Эмелеком» (1:1).

«Эмелек»

«Эмелек» мало в чем уступал именитому сопернику в первом матче и даже имел превосходство во владении мячом, однако ничья также стала хорошим результатом для клуба, ведь в конце гости не реализовали пенальти. Теперь коллективу необходимо совершить небольшую сенсацию, чтобы пройти дальше и одержать выездную победу. В чемпионате Эквадора «Эмелек» занимает только шестое место с 23 баллами.

29 июня «Эмелек» разошелся миром с «Атлетико Минейро» (1:1), а 29 мая с тем же счетом завершил матч чемпионата с «Текнико Ю.» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Минейро» – 1.3

Ничья – 5.4

Победит «Эмелек» – 9.5

Статистика

«Атлетико Минейро» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Эмелек» не может выиграть на выезде уже четыре встречи подряд

Бразильский клуб одержал шесть побед из восьми на своем поле за последнее время

Семь из десяти выездных поединков «Эмелека» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико Минейро» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Хозяева не имеют проблем с результатами и на своем поле наверняка смогут обыграть своего соперника, выйдя в четвертьфинал кубка Либертадорес.