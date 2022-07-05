«Атлетико Минейро» – «Эмелек»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» – «Эмелек», который состоится 6 июля 2022 года
«Атлетико Минейро»
Команда чувствует себя уверенно в чемпионате и имеет серию без поражений из нескольких матчей. На данный момент «Атлетико Минейро» занимает третье место в бразильской Серии А с 27 баллами и отстает от лидера на два пункта. В ответном поединке кубка Либертадорес против соперника из Эквадора у одного из лидеров чемпионата Бразилии есть отличные шансы на выход в следующий этап, ведь выездной поединок закончился ничьей.
2 июля «Атлетико Минейро» обыграл в чемпионате «Жувентуде» (2:1), а 29 июня в кубке Либертадорес завершил вничью первую игру с «Эмелеком» (1:1).
«Эмелек»
«Эмелек» мало в чем уступал именитому сопернику в первом матче и даже имел превосходство во владении мячом, однако ничья также стала хорошим результатом для клуба, ведь в конце гости не реализовали пенальти. Теперь коллективу необходимо совершить небольшую сенсацию, чтобы пройти дальше и одержать выездную победу. В чемпионате Эквадора «Эмелек» занимает только шестое место с 23 баллами.
29 июня «Эмелек» разошелся миром с «Атлетико Минейро» (1:1), а 29 мая с тем же счетом завершил матч чемпионата с «Текнико Ю.» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико Минейро» – 1.3
- Ничья – 5.4
- Победит «Эмелек» – 9.5
Статистика
- «Атлетико Минейро» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Эмелек» не может выиграть на выезде уже четыре встречи подряд
- Бразильский клуб одержал шесть побед из восьми на своем поле за последнее время
- Семь из десяти выездных поединков «Эмелека» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Атлетико Минейро» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Хозяева не имеют проблем с результатами и на своем поле наверняка смогут обыграть своего соперника, выйдя в четвертьфинал кубка Либертадорес.