«Бока Хуниорс» – «Коринтианс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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05 июля 2022, 13:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Коринтианс», который состоится 6 июля 2022 года

«Бока Хуниорс»

Аргентинский клуб сумел удержать свои ворота на замке в первом матче с «Коринтианс», однако и сам забить не сумел. «Бока Хуниорс» сдал позиции Суперлиге Аргентины и после шести туров идет только на 11 позиции, отставая от лидера уже на пять баллов. В ответном поединке коллективу очень важно в первую очередь обезопасить свои ворота и только потом попытаться достичь приемлемого результата против такого непростого соперинка.

2 июля «Бока Хуниорс» крупно проиграл «Банфилду» на своем поле (0:3), а 29 числа на выезде сыграл вничью с «Коринтианс» (0:0) в кубке Либертадорес.

«Коринтианс»

Бразильский коллектив не сумел на своем поле переиграть «Бока Хуниорс», но в целом показал неплохой футбол, о чем можно судить из статистики поединка. Команда очень нацелена на проход в следующую стадию турнира, поэтому обязана играть аккуратно и хладнокровно все 90 минут ответного поединка. В чемпионате Бразилии «Коринтианс» не смог выиграть несколько игр и опустился на четвертое место с 26 баллами.

02 июля «Коринтианс» разгромно проиграл на выезде «Флуминенсе» в чемпионате (0:4), а 29 июня разошелся миром с «Бока Хуниорс» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бока Хуниорс» – 1.95

Ничья – 3.5

Победит «Коринтианс» – 4.8

Статистика

«Бока Хуниорс» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей бразильского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

Семь последних встреч между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четыре последних матчей клубов закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. На кону выход в четвертьфинал престижного турнира и без необходимости ни одна из команд не будет рисковать своим местом. Прогнозируем нерезультативный поединок.