«Бока Хуниорс» – «Коринтианс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Коринтианс», который состоится 6 июля 2022 года
«Бока Хуниорс»
Аргентинский клуб сумел удержать свои ворота на замке в первом матче с «Коринтианс», однако и сам забить не сумел. «Бока Хуниорс» сдал позиции Суперлиге Аргентины и после шести туров идет только на 11 позиции, отставая от лидера уже на пять баллов. В ответном поединке коллективу очень важно в первую очередь обезопасить свои ворота и только потом попытаться достичь приемлемого результата против такого непростого соперинка.
2 июля «Бока Хуниорс» крупно проиграл «Банфилду» на своем поле (0:3), а 29 числа на выезде сыграл вничью с «Коринтианс» (0:0) в кубке Либертадорес.
«Коринтианс»
Бразильский коллектив не сумел на своем поле переиграть «Бока Хуниорс», но в целом показал неплохой футбол, о чем можно судить из статистики поединка. Команда очень нацелена на проход в следующую стадию турнира, поэтому обязана играть аккуратно и хладнокровно все 90 минут ответного поединка. В чемпионате Бразилии «Коринтианс» не смог выиграть несколько игр и опустился на четвертое место с 26 баллами.
02 июля «Коринтианс» разгромно проиграл на выезде «Флуминенсе» в чемпионате (0:4), а 29 июня разошелся миром с «Бока Хуниорс» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бока Хуниорс» – 1.95
- Ничья – 3.5
- Победит «Коринтианс» – 4.8
Статистика
- «Бока Хуниорс» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних матчей бразильского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»
- Семь последних встреч между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из четыре последних матчей клубов закончились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. На кону выход в четвертьфинал престижного турнира и без необходимости ни одна из команд не будет рисковать своим местом. Прогнозируем нерезультативный поединок.