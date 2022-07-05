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«Бока Хуниорс» – «Коринтианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

05 июля 2022, 13:02
«Бока Хуниорс» – «Коринтианс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Коринтианс», который состоится 6 июля 2022 года

«Бока Хуниорс»

Аргентинский клуб сумел удержать свои ворота на замке в первом матче с «Коринтианс», однако и сам забить не сумел. «Бока Хуниорс» сдал позиции Суперлиге Аргентины и после шести туров идет только на 11 позиции, отставая от лидера уже на пять баллов. В ответном поединке коллективу очень важно в первую очередь обезопасить свои ворота и только потом попытаться достичь приемлемого результата против такого непростого соперинка.

2 июля «Бока Хуниорс» крупно проиграл «Банфилду» на своем поле (0:3), а 29 числа на выезде сыграл вничью с «Коринтианс» (0:0) в кубке Либертадорес.

«Коринтианс»

Бразильский коллектив не сумел на своем поле переиграть «Бока Хуниорс», но в целом показал неплохой футбол, о чем можно судить из статистики поединка. Команда очень нацелена на проход в следующую стадию турнира, поэтому обязана играть аккуратно и хладнокровно все 90 минут ответного поединка. В чемпионате Бразилии «Коринтианс» не смог выиграть несколько игр и опустился на четвертое место с 26 баллами.

02 июля «Коринтианс» разгромно проиграл на выезде «Флуминенсе» в чемпионате (0:4), а 29 июня разошелся миром с «Бока Хуниорс» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бока Хуниорс» – 1.95
  • Ничья – 3.5
  • Победит «Коринтианс» – 4.8

Статистика

  • «Бока Хуниорс» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять последних матчей бразильского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Семь последних встреч между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три из четыре последних матчей клубов закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. На кону выход в четвертьфинал престижного турнира и без необходимости ни одна из команд не будет рисковать своим местом. Прогнозируем нерезультативный поединок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
05 июля в 16:58
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