«Шелбурн» — «Финн Харпс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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05 июля 2022, 17:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» — «Финн Харпс», который состоится 8 июля 2022 года.

«Шелбурн»

«Красные» находятся на седьмой строчке турнирной таблицы Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии. За двадцать один матч команда набрала двадцать пять очков. «Шелбурн» поразил ворота своих соперников восемнадцать раз, пропустил двадцать семь. В семнадцатом туре «Шелбурн» на своём поле взял верх над «ЮКД». В гостях «красные» в матче следующего тура уступили «Шемроку Роверс». В двадцатом туре на выезде с минимальным счётом проиграли «Богемиану». С «Дандолком» раскатали нулевую ничью в позапрошлом туре на своём поле.

В двадцать втором туре, открыв счёт первыми уже на пятой минуте, «Шелбурн» со счётом 1:3 уступил «Слайго Роверс» на их поле.

«Финн Харпс»

«Финн Харпс» занимает девятое место в чемпионате. «Арфы» набрали с начала сезона двенадцать очков, забили семнадцать голов, пропустили тридцать семь. В семнадцатом туре дома «Финн Харпс» с минимальным счётом проиграл «Дандолку». С «Дерри Сити» раскатали ничью в следующем туре. В двадцатом туре «арфы» в гостях проиграли с большим счётом команде «Слайго Роверс». Проигрывая по ходу матча, «Финн Харпс» сыграл вничью с «Сент-Патриксом».

В прошлом туре на своём поле с минимальным счётом 0:1 «арфы» проиграли «Шемрок Роверс».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шелбурн» – 2.10

Ничья – 3.15

Победит «Финн Харпс» – 3.60

Победит «Шелбурн» с форой -1.5 – 3.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.32

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.54

Статистика

В четырёх из десяти последних игр «красные» одержали победы над своими соперниками.

За последнее время из десяти матчей «роверсы» проиграли в семи.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Шелбурн» почти два года не выигрывает у «Финн Харпс». В марте этого года «красные» проиграли со счётом 0:3 «арфам». В последних четырёх матчах на своём поле «Шелбурн» продемонстрировал неплохой результат. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.10 на победу «Шелбурна». Пришло время реванша за поражения.