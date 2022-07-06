«Колон» – «Тальерес Кордоба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Колон» – «Тальерес Кордоба», который состоится 7 июля 2022 года
«Колон»
Команда из Санта-Фе добилась ничейного результата в первом матче и теперь обязана настроиться на домашний поединок, чтобы при родных трибунах оформить выход в четвертьфинал. В чемпионате Аргентины у «Колона» очень непростая ситуация, ведь клуб идет на 23 месте в чемпионате с набранными пятью баллами. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует поработать над линией обороны и реализацией моментов у ворот соперника.
3 июля «Колон» проиграл на выезде «Годой-Крус» в чемпионате (0:1), а 30 числа сыграл вничью с «Тальерес Кордоба» (1:1).
«Тальерес Кордоба»
Главная проблема команды – отсутствие стабильности, ведь «Тальерес Кордоба» крайне мало выигрывает в последнее время. После первого поединка в кубке Либертадорес, у клуба остаются шансы на проход далее, однако в выездном поединке их ожидает более сильное сопротивление оппонента. В чемпионате Аргентины коллектив идет только на 24 месте и не может выиграть несколько поединков подряд.
2 июля «Тальерес Кордоба» сыграл вничью с «Тигре» (1:1), а 30 числа с тем же счетом разошелся миром с «Колон» в кубке Либертадорес (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Колон» – 2.25
- Ничья – 3.15
- Победит «Тальерес Кордоба» – 3.35
Статистика
- «Колон» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Тальерес Кордоба» проиграл только одну встречу из шести последних на выезде
- Шесть из восьми последних встреч между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Колон» обыграл «Тальерес Кордоба» в трех из пяти последних встреч на своем стадионе
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Команды находятся на примерно одинаковом уровне и предполагаем, что предстоящая встреча также будет неуступчивой с обеих сторон, а судьбу путевки команды будут решать в дополнительное время.