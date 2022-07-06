«Колон» – «Тальерес Кордоба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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06 июля 2022, 15:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Колон» – «Тальерес Кордоба», который состоится 7 июля 2022 года

«Колон»

Команда из Санта-Фе добилась ничейного результата в первом матче и теперь обязана настроиться на домашний поединок, чтобы при родных трибунах оформить выход в четвертьфинал. В чемпионате Аргентины у «Колона» очень непростая ситуация, ведь клуб идет на 23 месте в чемпионате с набранными пятью баллами. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует поработать над линией обороны и реализацией моментов у ворот соперника.

3 июля «Колон» проиграл на выезде «Годой-Крус» в чемпионате (0:1), а 30 числа сыграл вничью с «Тальерес Кордоба» (1:1).

«Тальерес Кордоба»

Главная проблема команды – отсутствие стабильности, ведь «Тальерес Кордоба» крайне мало выигрывает в последнее время. После первого поединка в кубке Либертадорес, у клуба остаются шансы на проход далее, однако в выездном поединке их ожидает более сильное сопротивление оппонента. В чемпионате Аргентины коллектив идет только на 24 месте и не может выиграть несколько поединков подряд.

2 июля «Тальерес Кордоба» сыграл вничью с «Тигре» (1:1), а 30 числа с тем же счетом разошелся миром с «Колон» в кубке Либертадорес (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Колон» – 2.25

Ничья – 3.15

Победит «Тальерес Кордоба» – 3.35

Статистика

«Колон» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Тальерес Кордоба» проиграл только одну встречу из шести последних на выезде

Шесть из восьми последних встреч между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Колон» обыграл «Тальерес Кордоба» в трех из пяти последних встреч на своем стадионе

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Команды находятся на примерно одинаковом уровне и предполагаем, что предстоящая встреча также будет неуступчивой с обеих сторон, а судьбу путевки команды будут решать в дополнительное время.