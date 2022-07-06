«Фламенго» – «Депортес Толима»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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06 июля 2022, 16:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Фламенго» – «Депортес Толима», который состоится 7 июля 2022 года

«Фламенго»

Несмотря на сомнения в физической форме команды, «Фламенго» смог одержать минимальную победу на выезде и теперь может подходить к ответной встрече с преимуществом. Удачные выступления в кубке Либертадорес помогут реабилитироваться перед болельщиками за не самые удачные результаты в Серии А. Команда занимает восьмое место в чемпионате с 21 очком и уступает лидеру «Палмейрасу» восемь баллов.

3 июля «Фламенго» обыграл на выезде «Сантос» (2:1), а 30 числа обыграл на выезде «Толиму» в кубке Либертадорес (1:0).

«Депортес Толима»

«Депортес Толима» провел очень хороший поединок в первой встрече 1/8 финала кубка Либертадорес, но вынужденно уступил и теперь ситуация с проходом в следующий этап стала гораздо сложнее. Тем не менее, разница всего в один мяч оставляет клубу шансы и футболистам следует подойти к ответной встрече с большим настроем и желанием. Чемпионат Колумбии уже завершен, поэтому «Депортес Толима» может полностью сосредоточить внимание на международном турнире.

30 июня «Депортес Талима» уступил на своем поле «Фламенго» в кубке Либертадорес (0:1), а 27 числа обыграл в чемпионате «Атлетико Насьональ» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фламенго» – 1.45

Ничья – 4.5

Победит «Депортес Толима» – 7.4

Статистика

«Фламенго» выиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Депортес Толима» проиграл только два выездных матча из десяти последних

«Фламенго» пропустил только три мяча в пяти последних домашних встречах

Шесть из восьми последних встреч «Депортес Толима» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Коллективы не играют в результативный футбол в последнее время и мы предполагаем, что и сейчас не будет забито больше двух мячей за игру.