«Патронато» – «Арсенал» Саранди: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Патронато» – «Арсенал» Саранди, который состоится 9 июля 2022 года
«Патронато»
«Патронато» показывает средние результаты в чемпионате Аргентины, о чем говорят восемь набранных очков и 14 место, которое является абсолютным центром турнирной таблицы. Команда много пропускает (9 мячей) и возможно именно это мешает ей находится гораздо выше. В матче с «Арсеналом» Саранди у футболистов будет шанс воспользоваться преимуществом домашнего стадиона и набрать максимум очков.
5 июля «Патронато» сыграл вничью с лидером Суперлиги «Ньюэллс Олд Бойз» (2:2), а 27 июня уверенно переиграл на своем поле «Индепендьенте» (3:1).
«Арсенал» Саранди
«Арсенал» Саранди на старте второго этапа чемпионата является больше ничейной командой, которой не хватает везения и концентрации, чтобы больше добиваться побед. После шести матчей клуб набрал семь очков и находится только на 12 месте в турнирной таблице. Чтобы продвинуться вверх, тренерскому штабу необходимо внести изменения, которые помогут коллективу добиваться результата.
4 июля «Арсенал» Саранди на своем поле обыграл «Эстудиантес» (2:1), а 27 числа сыграл вничью с «Архентинос Хуниорс» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Патронато» – 2.6
- Ничья – 3.1
- Победит «Арсенал» Саранди – 2.9
Статистика
- «Арсенал» Саранди проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Патронато» не проигрывает на своем стадионе пять матчей подряд
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти встреч команд за последнее время заканчивались ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Патронато», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Коллективы часто играют между собой вничью, но в этот раз мы предполагаем, что хозяева смогут создать неразрешимые проблемы перед «Арсеналом» и добиться победы.