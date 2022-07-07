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«Патронато» – «Арсенал» Саранди: прогноз и ставки от БК Pinnacle

07 июля 2022, 09:08
«Патронато» – «Арсенал» Саранди: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Патронато» – «Арсенал» Саранди, который состоится 9 июля 2022 года

«Патронато»

«Патронато» показывает средние результаты в чемпионате Аргентины, о чем говорят восемь набранных очков и 14 место, которое является абсолютным центром турнирной таблицы. Команда много пропускает (9 мячей) и возможно именно это мешает ей находится гораздо выше. В матче с «Арсеналом» Саранди у футболистов будет шанс воспользоваться преимуществом домашнего стадиона и набрать максимум очков.

5 июля «Патронато» сыграл вничью с лидером Суперлиги «Ньюэллс Олд Бойз» (2:2), а 27 июня уверенно переиграл на своем поле «Индепендьенте» (3:1).

«Арсенал» Саранди

«Арсенал» Саранди на старте второго этапа чемпионата является больше ничейной командой, которой не хватает везения и концентрации, чтобы больше добиваться побед. После шести матчей клуб набрал семь очков и находится только на 12 месте в турнирной таблице. Чтобы продвинуться вверх, тренерскому штабу необходимо внести изменения, которые помогут коллективу добиваться результата.

4 июля «Арсенал» Саранди на своем поле обыграл «Эстудиантес» (2:1), а 27 числа сыграл вничью с «Архентинос Хуниорс» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Патронато» – 2.6
  • Ничья – 3.1
  • Победит «Арсенал» Саранди – 2.9

Статистика

  • «Арсенал» Саранди проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Патронато» не проигрывает на своем стадионе пять матчей подряд
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из пяти встреч команд за последнее время заканчивались ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Патронато», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Коллективы часто играют между собой вничью, но в этот раз мы предполагаем, что хозяева смогут создать неразрешимые проблемы перед «Арсеналом» и добиться победы.

Все комментарии
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2tx4spkd9n44
07 июля в 14:03
Победу одержит «Патронато»
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