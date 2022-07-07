«Патронато» – «Арсенал» Саранди: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1657174091

07 июля 2022, 09:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Патронато» – «Арсенал» Саранди, который состоится 9 июля 2022 года

«Патронато»

«Патронато» показывает средние результаты в чемпионате Аргентины, о чем говорят восемь набранных очков и 14 место, которое является абсолютным центром турнирной таблицы. Команда много пропускает (9 мячей) и возможно именно это мешает ей находится гораздо выше. В матче с «Арсеналом» Саранди у футболистов будет шанс воспользоваться преимуществом домашнего стадиона и набрать максимум очков.

5 июля «Патронато» сыграл вничью с лидером Суперлиги «Ньюэллс Олд Бойз» (2:2), а 27 июня уверенно переиграл на своем поле «Индепендьенте» (3:1).

«Арсенал» Саранди

«Арсенал» Саранди на старте второго этапа чемпионата является больше ничейной командой, которой не хватает везения и концентрации, чтобы больше добиваться побед. После шести матчей клуб набрал семь очков и находится только на 12 месте в турнирной таблице. Чтобы продвинуться вверх, тренерскому штабу необходимо внести изменения, которые помогут коллективу добиваться результата.

4 июля «Арсенал» Саранди на своем поле обыграл «Эстудиантес» (2:1), а 27 числа сыграл вничью с «Архентинос Хуниорс» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Патронато» – 2.6

Ничья – 3.1

Победит «Арсенал» Саранди – 2.9

Статистика

«Арсенал» Саранди проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Патронато» не проигрывает на своем стадионе пять матчей подряд

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти встреч команд за последнее время заканчивались ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Патронато», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Коллективы часто играют между собой вничью, но в этот раз мы предполагаем, что хозяева смогут создать неразрешимые проблемы перед «Арсеналом» и добиться победы.