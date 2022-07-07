«Акюрейри» — «Вестманнаэйяр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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07 июля 2022, 17:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Лучшей лиги чемпионата Исландии «Акюрейри» — «Вестманнаэйяр», который состоится 9 июля 2022 года.

«Акюрейри»

«Акюрейри» переместился с четвёртой строчки турнирной таблицы на пятую в чемпионате Исландии. После одиннадцати туров команда набрала восемнадцать очков. На данный момент футболисты «северной столицы» забили шестнадцать голов, пропустили тринадцать. Защита «сине-жёлтых» уже не самая надёжная в Лучшей Лиге, но эффективней только защита «Брейдаблика» с двенадцатью пропущенными мячами. В матче восьмого тура на выезде «сине-жёлтые», пропустив на второй добавленной минуте, упустили ничью в игре с «Викингуром». Поединок завершился со счётом 2:1 в пользу «викингов». В следующем туре «Акюрейри», проигрывая по ходу матча, свел счёт в игре с «Фрамом» к ничейному. На выезде в матче десятого тура «Брейдаблик» со счётом 4:1 одержал победу над «сине-жёлтыми».

В 1/8 Кубка Исландии с таким же счётом, как и в прошлой игре с лидером чемпионата, «Акюрейри» обыграл команду «Фрам». В одиннадцатом туре дома «сине-жёлтые» раскатали ничью с «Валюром».

«Вестманнаэйяр»

После одиннадцати туров «Вестманнаэйяр» не выиграл ни в одном матче и занимает последнее место в Лучшей лиге Исландии. С начала сезона команда набрала пять очков, поразила девять раз ворота своих соперников, а пропустила двадцать. В 1/16 Кубка Исландии на выезде «Вестманнаэйяр» уступил «Филкиру» из Дивизиона 1. В игре восьмого тура на выезде с минимальным счётом команда проиграла «Стьярнану». С большим счётом на своём поле «Вестманнаяйяр» был повержен «Викингуром».

Позапрошлый тур с «Фрамом» завершился результативной ничьёй со счётом 3:3. Неожиданно «Вестманнаэйяр» раскатал нулевую ничью с «Брейдабликом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Акюрейри» – 1.74

Ничья – 3.95

Победит «Вестманнаэйяр» – 4.30

Победит «Акюрейри» с форой -1.5 – 2.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

На своём поле «Акюрейри» выиграл в шести поединках из десяти последних.

«Вестманнаэйяр» не выигрывает с марта месяца в тринадцати матчах подряд.

Четыре из пяти последних игр «сине-жёлтых» завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В двух последних очных встречах победы с разницей в пару мячей достались «сине-жёлтым». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.77 на победу «Акюрейри» с форой -1.5. Сохранять дальше свои ворота сухими после нулевой ничьи в прошлом туре «Вестманнаэйяр» больше сможет.