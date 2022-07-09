«Русенборг» — «Йерв»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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09 июля 2022, 18:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Русенборг» — «Йерв», который состоится 10 июля 2022 года.

«Русенборг»

«Русенборг» в чемпионате Норвегии находится на восьмой строчке в турнирной таблице. «Маленькие тролли» после двенадцати матчей набрали восемнадцать очков. Команда забила с начала сезона двадцать голов в ворота соперников, пропустила пятнадцать. На выезде в матче десятого тура «Русенборг», открыв счёт первым уже на шестнадцатой минуте, уступил «Лиллестрёму», пропустив от них три мяча в ответ. После дополнительного времени в 1/32 Кубка Норвегии «маленькие тролли» вырвали победу у «Левангера». На сто седьмой минуте матча Фьябема забил гол, позволивший его команде пройти в следующий этап розыгрыша Кубка Норвегии. Уверенно в одиннадцатом туре команда взяла верх над «Кристиансунном», обыграв их с разницей в пару мячей. На два гола «маленьких троллей» в 1/16 Кубка Норвегии «Саннес Ульф» не ответил ни одним мячом.

«Русеборг», открыв счёт первым, упустил три очка в матче с «Викингом» в двенадцатом туре. Автогол Перейры во втором тайме не позволил «троллям» одержать победу над «викингами». Поединок завершился со счётом 1:1.

«Йерв»

После двенадцати матчей «Йерв» занимает предпоследнее место Высшей лиги чемпионата Норвегии. С начала сезона «росомахи» забили только семь мячей, пропустили двадцать. От тринадцатой строчки турнирной таблицы, которая позволяет остаться в Высшей лиге, их отделяет всего лишь одно очко. Месяц назад в товарищеском матче команда с разгромным счётом проиграла клубу «Тромсё». Дома в десятом туре «Йерв» уступил «Хам-Каму». Проигрывая после первого тайма в два мяча, «росомахи» смогли ответить сопернику одним мячом Шротера под конец второго тайма. «Жёлто-синие» прошли «Фрам» В 1/32 Кубка Норвегии. Основное время завершилось нулевой ничьёй. После дополнительного времени «росомахи» оказались убедительней, выиграв с разницей в один мяч у своего оппонента. В двенадцатом туре гол того же Шротера, забитый на девяностой минуте матча, позволил «Йерву» с минимальным счётом взять верх над «Хёугесунном».

В среду в гостях «росомахи» разошлись миром с «Мольде» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Русенборг» – 1.30

Ничья – 5.80

Победит «Йерв» – 9.20

Победит «Русенборг» с форой -1.5 – 1.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.46

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.59

Статистика

Только в одной игре из десяти последних «Русенборг» уступил своему сопернику.

«Йерв» из десяти матчей за последнее время проиграл в шести.

Обе команды четыре из пяти своих последних поединков завершили исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Команды в своей истории встречались лишь однажды. В 2017 году в 1/8 Кубка Норвегии со счётом 2:1 выиграл «Русенборг». Компания Pinnacle на победу «Русенборга» с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.80. Одержать победу над аутсайдером чемпионата с разницей в пару мячей не будет для «троллей» сложной задачей. От первого места «Русенборг» отстаёт на двенадцать очков. Пора сокращать отрыв.