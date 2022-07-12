«Дроэда Юнайтед» — «Богемиан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» — «Богемиан», который состоится 15 июля 2022 года.
«Дроэда Юнайтед»
«Дроэда» находится на восьмой строчке турнирной таблицы Премьер Дивизиона Ирландии. После двадцати двух матчей «дроги» набрали двадцать пять очков. Команда с начала сезона поразила ворота своих соперников двадцать три раза, в ответ пропустила тридцать пять. На выезде в матче восемнадцатого тура с «Богемиан», проигрывая по ходу матча, за шесть минут до конца поединка «Дроэда» сравняла счёт. С «Дерри Сити» в гостях раскатала ничью. На своём поле «дроги» разошлись миром со «Слайго Роверс». В двадцать втором туре, пропустив три мяча, «Дроэда» проиграла на выезде «Сент-Патриксу Атлетик».
С минимальным счётом 1:0 «дроги» переиграли в прошлом туре «Дандолк».
«Богемиан»
На текущий момент «цыгане» из Дублина занимают шестое место в чемпионате Ирландии, опережая «Дроэду» всего лишь на четыре очка. С начала сезона команда набрала двадцать девять очков. «Богемиан» за двадцать две игры пропустил от своих соперников двадцать девять мячей, забил на один больше. В двадцатом туре с минимальным счётом был повержен «Шелбурн». В следующем туре, пропустив единственный гол в матче, «цыгане» в гостях уступили «Шемрок Роверс». На своём поле в напряжённой борьбе проиграли команде «Дерри Сити». «ЮКД», открыв счёт в матче первым, не смог удержать преимущество и пропустил три мяча в ответ от «Богемиан».
В товарищеской игре дублинские «цыгане» со счётом 1:2 проиграли немецкому клубу «Унион Берлин».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дроэда Юнайтед» – 4.30
- Ничья – 3.55
- Победит «Богемиан» – 1.81
- Победит «Богемиан» с форой -1.5 – 3.00
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80
- «Дроэда» не проиграет – 1.94
Статистика
- Из десяти последних домашних матчей «Дроэда» в пяти одержала победы над своими соперниками.
- «Богемиан» выиграл только в трёх выездных матчах за последнее время.
- Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».
Прогноз
«Богемиан» с мая месяца демонстрирует слабую игру на выезде. Из пяти гостевых матчей «цыгане» проиграли в четырёх. «Дроэда» дома проиграла только в одном поединке из пяти последних. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.94 на то, что «Дроэда» не проиграет. «Богемиан» не сумеет выиграть в гостях.