«Дроэда Юнайтед» — «Богемиан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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12 июля 2022, 17:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» — «Богемиан», который состоится 15 июля 2022 года.

«Дроэда Юнайтед»

«Дроэда» находится на восьмой строчке турнирной таблицы Премьер Дивизиона Ирландии. После двадцати двух матчей «дроги» набрали двадцать пять очков. Команда с начала сезона поразила ворота своих соперников двадцать три раза, в ответ пропустила тридцать пять. На выезде в матче восемнадцатого тура с «Богемиан», проигрывая по ходу матча, за шесть минут до конца поединка «Дроэда» сравняла счёт. С «Дерри Сити» в гостях раскатала ничью. На своём поле «дроги» разошлись миром со «Слайго Роверс». В двадцать втором туре, пропустив три мяча, «Дроэда» проиграла на выезде «Сент-Патриксу Атлетик».

С минимальным счётом 1:0 «дроги» переиграли в прошлом туре «Дандолк».

«Богемиан»

На текущий момент «цыгане» из Дублина занимают шестое место в чемпионате Ирландии, опережая «Дроэду» всего лишь на четыре очка. С начала сезона команда набрала двадцать девять очков. «Богемиан» за двадцать две игры пропустил от своих соперников двадцать девять мячей, забил на один больше. В двадцатом туре с минимальным счётом был повержен «Шелбурн». В следующем туре, пропустив единственный гол в матче, «цыгане» в гостях уступили «Шемрок Роверс». На своём поле в напряжённой борьбе проиграли команде «Дерри Сити». «ЮКД», открыв счёт в матче первым, не смог удержать преимущество и пропустил три мяча в ответ от «Богемиан».

В товарищеской игре дублинские «цыгане» со счётом 1:2 проиграли немецкому клубу «Унион Берлин».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дроэда Юнайтед» – 4.30

Ничья – 3.55

Победит «Богемиан» – 1.81

Победит «Богемиан» с форой -1.5 – 3.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

«Дроэда» не проиграет – 1.94

Статистика

Из десяти последних домашних матчей «Дроэда» в пяти одержала победы над своими соперниками.

«Богемиан» выиграл только в трёх выездных матчах за последнее время.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

«Богемиан» с мая месяца демонстрирует слабую игру на выезде. Из пяти гостевых матчей «цыгане» проиграли в четырёх. «Дроэда» дома проиграла только в одном поединке из пяти последних. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.94 на то, что «Дроэда» не проиграет. «Богемиан» не сумеет выиграть в гостях.