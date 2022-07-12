«Хабнарфьордюр» — «Викингур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1657653117

12 июля 2022, 22:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лучшей лиги чемпионата Исландии «Хабнарфьордюр» — «Викингур», который состоится 16 июля 2022 года.

«Хабнарфьордюр»

«Хабнарфьордюр» занимает девятое место в чемпионате Исландии. «Бело-чёрные» после двенадцати туров набрали только десять очков. С начала сезона футболисты из Хабнарфьордюра пропустили двадцать голов, забили шестнадцать. В матче девятого тура на своём поле, пропустив на третьей добавленной минуте, «Хабнарфьордюр» упустил победу в поединке с «Лейкниром». Игра следующего тура с «Акранесом» завершилась также ничейным результатом. В 1/8 Кубка Исландии «бело-чёрные» с разгромным счётом одержали победу над командой «ИР Рейкьявик». Дома «Хабнарфьордюр» в одиннадцатом туре раскатал ничью со «Стьярнаном».

В прошлом туре с минимальным счётом 0:1 «бело-чёрные» проиграли в гостях «Фраму».

«Викингур»

«Викинги» находятся на второй строчке в турнирной таблице Лучшей лиги Исландии и отстают от первого места на шесть очков. После двенадцати матчей команда набрала двадцать пять очков. «Викингур» с начала сезона поразил ворота соперников двадцать восемь раз, пропустил восемнадцать. В финальном матче предварительного раунда Лиги чемпионов с минимальным счётом «викинги» выиграли у андоррского клуба «Интер Клуб Эскальдес». В 1/8 Кубка Исландии с разгромным счётом «Викингур» взял верх над «Селфоссом». Уверенно в рамках матча одиннадцатого тура был обыгран КР «Рейкьявик». В матче квалификационного раунда Лиги чемпионов «викинги» с разницей в один мяч уступили шведскому «Мальмё».

В двенадцатом туре на своём поле со счётом 3:2 «Викингур» выиграл у «Акранеса».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хабнарфьордюр» – 3.20

Ничья – 3.50

Победит «Викингур» – 2.13

Победит «Викингур» с форой -1.5 – 3.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.17

Статистика

«Хабнарфьордюр» выиграл только в трёх поединках из десяти последних.

Из десяти игр за последнее время «Викингур» взял верх над соперниками в девяти матчах.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Со счётом 2:1 «викинги» уже обыгрывали «бело-чёрных» в апреле этого года на своём поле. В гостях это будет сложнее сделать, но отставание от «Брейдаблика» составляет уже шесть очков. Пришло время сокращать разрыв. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.13 на победу «Викингура».