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«Хабнарфьордюр» — «Викингур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

12 июля 2022, 22:11
«Хабнарфьордюр» — «Викингур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лучшей лиги чемпионата Исландии «Хабнарфьордюр» — «Викингур», который состоится 16 июля 2022 года.

«Хабнарфьордюр»

«Хабнарфьордюр» занимает девятое место в чемпионате Исландии. «Бело-чёрные» после двенадцати туров набрали только десять очков. С начала сезона футболисты из Хабнарфьордюра пропустили двадцать голов, забили шестнадцать. В матче девятого тура на своём поле, пропустив на третьей добавленной минуте, «Хабнарфьордюр» упустил победу в поединке с «Лейкниром». Игра следующего тура с «Акранесом» завершилась также ничейным результатом. В 1/8 Кубка Исландии «бело-чёрные» с разгромным счётом одержали победу над командой «ИР Рейкьявик». Дома «Хабнарфьордюр» в одиннадцатом туре раскатал ничью со «Стьярнаном».

В прошлом туре с минимальным счётом 0:1 «бело-чёрные» проиграли в гостях «Фраму».

«Викингур»

«Викинги» находятся на второй строчке в турнирной таблице Лучшей лиги Исландии и отстают от первого места на шесть очков. После двенадцати матчей команда набрала двадцать пять очков. «Викингур» с начала сезона поразил ворота соперников двадцать восемь раз, пропустил восемнадцать. В финальном матче предварительного раунда Лиги чемпионов с минимальным счётом «викинги» выиграли у андоррского клуба «Интер Клуб Эскальдес». В 1/8 Кубка Исландии с разгромным счётом «Викингур» взял верх над «Селфоссом». Уверенно в рамках матча одиннадцатого тура был обыгран КР «Рейкьявик». В матче квалификационного раунда Лиги чемпионов «викинги» с разницей в один мяч уступили шведскому «Мальмё».

В двенадцатом туре на своём поле со счётом 3:2 «Викингур» выиграл у «Акранеса».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хабнарфьордюр» – 3.20
  • Ничья – 3.50
  • Победит «Викингур» – 2.13
  • Победит «Викингур» с форой -1.5 – 3.50
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.17

Статистика

  • «Хабнарфьордюр» выиграл только в трёх поединках из десяти последних.
  • Из десяти игр за последнее время «Викингур» взял верх над соперниками в девяти матчах.
  • Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Со счётом 2:1 «викинги» уже обыгрывали «бело-чёрных» в апреле этого года на своём поле. В гостях это будет сложнее сделать, но отставание от «Брейдаблика» составляет уже шесть очков. Пришло время сокращать разрыв. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.13 на победу «Викингура».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Викингур
Все комментарии
Gahi
Gahi
13 июля в 01:07
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче. Удачи
Гость
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