«Слайго Роверс» — «ЮКД»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1657814595

14 июля 2022, 19:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» — «ЮКД», который состоится 17 июля 2022 года.

«Слайго Роверс»

«Красно-белые» занимают пятую строчку турнирной таблицы Премьер Дивизиона Ирландии. Команда заработала после двадцати двух матчей тридцать два очка. С начала сезона «Слайго» пропустил двадцать четыре мяча, забил тридцать один. На выезде в матче восемнадцатого тура «Слайго Роверс» не сумел одолеть «ЮКД». Игра завершилась ничейным результатом. В товарищеском матче, проигрывая походу матча, «красно-белые» раскатали ничью с «Корк Сити». В двадцатом туре на своём поле «Слайго», забив три мяча, одержал победу над «Финн Харпс». В следующей игре «красно-белые» разошлись миром с «Дроэдой». «Шелбурн», ведя в один мяч по ходу игры, проиграл с разницей в пару мячей «Слайго».

В 1/8 квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «красно-белые» выиграли со счётом 2:1 уэльскую команду «Бала Таун».

«ЮКД»

Футбольный клуб Ирландского национального университета находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Ирландии. «Студенты» с начала сезона набрали девять очков, забили тринадцать голов, пропустили сорок семь. В двадцатом туре в гостях «студенты» проиграли «Сент-Патриксу». На своём поле с минимальным счётом «ЮКД» уступил в матче следующего тура «Дерри Сити». «Дандолк» в домашней игре уверенно одержал победу над «студентами».

Открыв счёт первым, «ЮКД» со счётом 1:3 проиграл команде «Богемиан».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слайго Роверс» – 1.37

Ничья – 4.70

Победит «ЮКД» – 7.80

Победит «Слайго Роверс» с форой -1.5 – 2.06

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

«Слайго» уступил соперникам только в двух поединках из десяти последних матчей.

За последнее время «ЮКД» взял верх в одной игре из десяти.

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

После ничьи в гостях со «студентами» в этом поединке «Слайго» не упустит возможность порадовать своих болельщиков победой. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.81 на победу «Слайго Роверс» с форой -1.5. Со счётом 3:1 был недавно повержен «Шелбурн» и такая же участь ждёт «студентов».