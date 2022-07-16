«Мольде» — «Хёугесунн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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16 июля 2022, 15:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Мольде» — «Хёугесунн», который состоится 17 июля 2022 года.

«Мольде»

«Мольде» поднялся со второй на первую строчку в турнирной таблице Высшей лиги Норвегии. «МФК» с начала сезона набрал тридцать очков. За четырнадцать матчей «сине-белые» поразили ворота соперников двадцать восемь раз, а пропустили тринадцать. В 1/32 Кубка Норвегии «МФК» выиграл «Браттвагу» из Дивизиона 2. В следующем этапе команда уверенно прошла «Эйдсвольд». В двенадцатом туре чемпионата «Мольде» разошёлся миром с «Хам-Камом». На своём поле «сине-белые» раскатали ничью с «Йервом».

С разгромным счётом 5:1 в матче тринадцатого тура «Мольде» выиграл дома «Тромсё».

«Хёугесунн»

В чемпионате Норвегии «Хёугесунн» занимает тринадцатое место. За четырнадцать матчей команда набрала тринадцать очков. «Арабы» поразили двадцать один раз ворота своих соперников, пропустили в ответ двадцать шесть. На данный момент защита команды самая слабая в Высшей лиге. В 1/32 Кубка Норвегии «Хёугесунн» с минимальным счётом одержал победу над клубом «Фана» из Дивизиона 3. На своём поле в игре с «Викингом», проигрывая по итогам первого тайма, с разницей в пару мячей «арабы» неожиданно взяли верх над «викингами». В следующем этапе розыгрыша кубка «Хёугесунн» прошёл «Сотру». Пропустив единственный гол на девяностой минуте, команда проиграла в гостях «Йерву».

Дома в рамках матча тринадцатого тура «арабы» раскатали ничью с «Хам-Камом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мольде» – 1.45

Ничья – 5.00

Победит «Хёугесунн» – 6.40

Победит «Мольде» с форой -1.5 – 2.11

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.49

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.55

Статистика

Последний раз «Мольде» уступил своему сопернику в мае месяце.

«Хёугесунн» выиграл в трёх поединках из десяти последних.

Пять последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Лиллестрём» занимает второе место в чемпионате, но набрал столько же очков, сколько и «Мольде». «МФК» в этом матче необходимо набирать три очка, чтобы увеличить отрыв от конкурентов. В тринадцати матчах подряд «сине-белые» не проигрывают. В прошлом туре был повержен с разгромным счётом «Тромсё», который является соседом «Хёугесунна» по турнирной таблице. Можно предположить, что гостей в этой игре ждёт такая же участь. Компания Pinnacle на победу «Мольде» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.11.