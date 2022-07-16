«Одд» — «Лиллестрём»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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16 июля 2022, 17:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Одд» — «Лиллестрём», который состоится 17 июля 2022 года.

«Одд»

«Чёрно-белые» поднялись до девятой строчки турнирной таблицы Высшей лиги. За четырнадцать матчей «Одд» набрал девятнадцать очков. Команда забила с начала сезона четырнадцать голов, пропустила девятнадцать. В десятом туре дома «Одд» уступил «Мольде» в один мяч. В 1/32 Кубка Норвегии «чёрно-белые» обыграли из Дивизиона 2 команду «Флекрой». На выезде в матче следующего тура с минимальным счётом одержали победу над «Волеренгой». На своём поле «Одд» на девятой добавленной минуте вырвал победу в матче у «Будё-Глимта».

В прошлом туре «чёрно-белые» раскатали нулевую ничью в матче со «Стрёмсгодсетом».

«Лиллестрём»

«Лиллестрём» занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Норвегии. «Канарейки» набрали тридцать очков после четырнадцати матчей. С начала сезона команда поразила ворота соперников двадцать семь раз, пропустила тринадцать. В 1/32 Кубка Норвегии «Лиллестрём», проигрывая по ходу матча, выиграл команду «Юнкерен». «Стрёмсгодсет» сумел первым с начала сезона обыграть «канареек». С минимальным счётом в следующем этапе Кубка Норвегии «Лиллестрём» на своём поле взял верх над «Олесунном». В позапрошлом туре в гостях «канарейки» уверенно обыграли «Кристиансунн».

Второй клуб, который забрал три очка у «Лиллестрёма», стал «Викинг». Со счётом 1:0 «викинги» выиграли «Лиллестрём».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Одд» – 2.95

Ничья – 3.45

Победит «Лиллестрём» – 2.38

Победит «Лиллестрём» с форой -1.5 – 4.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

«Одд» выиграл в шести матчах из десяти последних.

В таком же количестве игр «Лиллестрём» взял верх над своими соперниками.

Четыре матча из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Статистика очных встреч за несколько лет не указывает на преимущество той или иной команды. «Одд» не проиграл «Стрёмсгодсету», который первым из клубов Высшей лиги одержал победу над «канарейками». «Лиллестрём» может и не справится с «Оддом» в гостях. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.75 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Преимущественно эти команды между собой играют в результативный футбол.