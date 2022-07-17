«Динамо» Москва – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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17 июля 2022, 11:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Ростов», который состоится 17 июля 2022 года

«Динамо» Москва

Московский коллектив до финишного отрезка прошлого сезона пытался навязать конкуренцию «Зениту» за чемпионство, но в итоге занял только третье место, пропустив «Сочи» вперед в последнем туре. Сейчас «Динамо» Москва постарается повторить свой успех и начать набирать очки с первого тура, при этом стараясь не допускать недооценку соперника. Всех болельщиков и нейтральных зрителей ждет интересный и напряженный поединок.

10 июля «Динамо» Москва сыграло вничью с «Локомотивом» (3:3), а 5 июля обыграло «Рубин» (2:0). Оба поединка были товарищескими.

«Ростов»

«Ростов» после возвращения Валерия Карпина на тренерский мостик заметно преобразился и начал возвращаться к себе прежнему, образца двухлетней давности. Команда выровняла положение в прошлом сезоне и без проблем его завершила, а сейчас нацелилась на успешные результаты в новом футбольном году. Коллектив обладает опытными и талантливыми исполнителями, которым под силу создать проблемы бронзовому призеру прошлого года.

10 июля «Ростов» проиграл в товарищеском матче «Краснодару» (1:2), а седьмого июля обыграл «Форте» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 1.92

Ничья – 3.75

Победит «Ростов» – 4.2

Статистика

«Ростов» не выигрывает на выезде уже четыре матча подряд

Восемь из десяти последних матчей «Динамо» Москва завершились тоталом больше 2.5 мячей

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Динамо» Москва выиграло четыре из шести последних домашних матчей с «Ростовом»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Коллектив имеет хорошую статистику домашних поединков с «Ростовом» и вероятнее всего, сможет ее улучшить уже в ближайшей встрече.