«Динамо» Москва – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Ростов», который состоится 17 июля 2022 года
«Динамо» Москва
Московский коллектив до финишного отрезка прошлого сезона пытался навязать конкуренцию «Зениту» за чемпионство, но в итоге занял только третье место, пропустив «Сочи» вперед в последнем туре. Сейчас «Динамо» Москва постарается повторить свой успех и начать набирать очки с первого тура, при этом стараясь не допускать недооценку соперника. Всех болельщиков и нейтральных зрителей ждет интересный и напряженный поединок.
10 июля «Динамо» Москва сыграло вничью с «Локомотивом» (3:3), а 5 июля обыграло «Рубин» (2:0). Оба поединка были товарищескими.
«Ростов»
«Ростов» после возвращения Валерия Карпина на тренерский мостик заметно преобразился и начал возвращаться к себе прежнему, образца двухлетней давности. Команда выровняла положение в прошлом сезоне и без проблем его завершила, а сейчас нацелилась на успешные результаты в новом футбольном году. Коллектив обладает опытными и талантливыми исполнителями, которым под силу создать проблемы бронзовому призеру прошлого года.
10 июля «Ростов» проиграл в товарищеском матче «Краснодару» (1:2), а седьмого июля обыграл «Форте» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Москва – 1.92
- Ничья – 3.75
- Победит «Ростов» – 4.2
Статистика
- «Ростов» не выигрывает на выезде уже четыре матча подряд
- Восемь из десяти последних матчей «Динамо» Москва завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Динамо» Москва выиграло четыре из шести последних домашних матчей с «Ростовом»
Прогноз
Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Коллектив имеет хорошую статистику домашних поединков с «Ростовом» и вероятнее всего, сможет ее улучшить уже в ближайшей встрече.
У южан вернулось много игроков из аренды, но основной потерей ростовчан является приостановка контракта с нападающим Соу, место которого и должен заполнить Комличенко. Что ж, на мой взгляд, явного преимущества у “Динамо” быть не должно, “желто-синим” есть чем ответить.
В последней очной встрече, прошедшей в марте этого года мы увидели голы как от хозяев, так и от гостей. Учитывая то, что “Динамо” в прошлом сезоне забивало в среднем по 1.77 голов, пропуская по 1.37 мячей, а “Ростов” отличался по 1.57 раза, позволяя забивать в свои ворота по 1.7 голов,
У южан вернулось много игроков из аренды, но основной потерей ростовчан является приостановка контракта с нападающим Соу, место которого и должен заполнить Комличенко. Что ж, на мой взгляд, явного преимущества у “Динамо” быть не должно, “желто-синим” есть чем ответить.
В последней очной встрече, прошедшей в марте этого года мы увидели голы как от хозяев, так и от гостей. Учитывая то, что “Динамо” в прошлом сезоне забивало в среднем по 1.77 голов, пропуская по 1.37 мячей, а “Ростов” отличался по 1.57 раза, позволяя забивать в свои ворота по 1.7 голов,