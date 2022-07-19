«Атлетико Тукуман» – «Сармьенто» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Атлетико Тукуман» – «Сармьенто», который состоится 20 июля 2022 года
«Атлетико Тукуман»
Коллектив показывает неплохую игру и редко проигрывает во втором этапе чемпионата Аргентины. Перед стартом очередного тура команда занимает третье место с 16 баллами и уступает лидеру только по дополнительным показателям. Чтобы составить конкуренцию за первое место «Атлетико Тукуман» обязан побеждать в предстоящей встрече и набирать три очка.
16 июля «Платенсе» сыграл вничью с «Арсеналом» Саранди (1:1), а 10 числа команда с тем же счетом завершила матч с «Ньюэллс Олд Бойз».
«Сармьенто»
«Сармьенто» проиграл только один матч из пяти последних в чемпионате Аргентины, однако положение в турнирной таблицы тяжело назвать хорошим. Коллектив идет только на 14 месте с набранными 11 баллами и отстает от лидера на пять пунктов. При успешных результатах в следующих нескольких встречах команда сможет сразу отыграть несколько позиций.
16 июля «Сармьенто» обыграл «Дефенса и Хустисия» (2:0), а девятого числа команда минимально уступила «Росарио Сентраль» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико Тукуман» – 1.72
- Ничья – 3.45
- Победит «Сармьенто» – 5.5
Статистика
- «Атлетико Тукуман» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах
- «Сармьенто» выиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Сармьенто» в двух последних матчах оказался сильнее «Атлетико Тукуман»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Атлетико Тукуман», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.66. Хозяева находятся в хорошей физической форме и им по силам забрать три очка в этом противостоянии.