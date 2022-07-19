«Атлетико Тукуман» – «Сармьенто» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 июля 2022, 12:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Атлетико Тукуман» – «Сармьенто», который состоится 20 июля 2022 года

«Атлетико Тукуман»

Коллектив показывает неплохую игру и редко проигрывает во втором этапе чемпионата Аргентины. Перед стартом очередного тура команда занимает третье место с 16 баллами и уступает лидеру только по дополнительным показателям. Чтобы составить конкуренцию за первое место «Атлетико Тукуман» обязан побеждать в предстоящей встрече и набирать три очка.

16 июля «Платенсе» сыграл вничью с «Арсеналом» Саранди (1:1), а 10 числа команда с тем же счетом завершила матч с «Ньюэллс Олд Бойз».

«Сармьенто»

«Сармьенто» проиграл только один матч из пяти последних в чемпионате Аргентины, однако положение в турнирной таблицы тяжело назвать хорошим. Коллектив идет только на 14 месте с набранными 11 баллами и отстает от лидера на пять пунктов. При успешных результатах в следующих нескольких встречах команда сможет сразу отыграть несколько позиций.

16 июля «Сармьенто» обыграл «Дефенса и Хустисия» (2:0), а девятого числа команда минимально уступила «Росарио Сентраль» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Тукуман» – 1.72

Ничья – 3.45

Победит «Сармьенто» – 5.5

Статистика

«Атлетико Тукуман» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Сармьенто» выиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

«Сармьенто» в двух последних матчах оказался сильнее «Атлетико Тукуман»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Атлетико Тукуман», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.66. Хозяева находятся в хорошей физической форме и им по силам забрать три очка в этом противостоянии.