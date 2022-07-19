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«ЮКД» — «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

19 июля 2022, 18:50
«ЮКД» — «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «ЮКД» — «Шелбурн», который состоится 22 июля 2022 года.

«ЮКД»

В чемпионате Ирландии последнюю строчку турнирной таблицы занимает «ЮКД». Футбольный клуб Ирландского национального университета с начала сезона набрал двенадцать очков. За двадцать три матча «студенты» забили пятнадцать голов, пропустив сорок семь в ответ. На выезде в матче двадцатого тура «студенты» уступили «Сент-Патриксу» в один мяч. С минимальным счётом «ЮКД» дома проиграл в матче следующего тура клубу «Дерри Сити». В двадцать втором туре в гостях «студенты» были повержены «Дандолком», проиграв им с сухую. На три гола от «бело-чёрных» они не сумели ответить ни одним забитым мячом. В матче с «Богемиан» на своём поле, открыв счёт первым, «ЮКД» уступил своему сопернику.

В двадцать четвёртом туре в гостях «студенты» сотворили маленькую сенсацию, когда неожиданно для всех со счётом 2:0 выиграли «Слайго Роверс», который занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата.

«Шелбурн»

«Красные» находятся на седьмой строчке турнирной таблицы Премьер Дивизиона. Команда за двадцать две игры набрала двадцать восемь очков. С начала сезона «Шелбурн» пропустил двадцать восемь голов и поразил ворота своих соперников двадцать один раз. В матче семнадцатого тура «Шелбурн» дома уже выигрывал «студентов» из «ЮКД». «Шемрок Роверс» на своём поле в матче следующего тура уверенно обыграл «красных». В двадцатом туре на выезде с минимальным счётом «студенты» уступили «Богемиану». Дома с «Дандолком» разошлись миром. Открыв счёт первыми, «Шелбурн» с разницей в два мяча проиграл в гостях клубу «Слайго Роверс» на их поле.

В прошлом туре на своём поле «красные» со счётом 3:1 выиграли у команды «Финн Харпс».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «ЮКД» – 5.40
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Шелбурн» – 1.65
  • Победит «Шелбурн» с форой -1.5 – 2.75
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

  • До прошлого тура безвыигрышная серия «ЮКД» насчитывала семь матчей.
  • «Шелбурн» из десяти последних игр в пяти взял верх над своими соперниками.
  • Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Несмотря на то, что «ЮКД» не выигрывает в домашних матчах с февраля месяца, мы бы не спешили с прогнозированием победы гостей в этой игре. «Студенты» не так давно играли на своём поле вничью со «Слайго Роверс» и «Дандолком». Победа в прошлом туре в гостях над тем же «Слайго» говорит о том, что всё не так однозначно в этом поединке. Статистика очных встреч подсказывает нам, что команды не демонстрируют высокую результативность. В пяти последних очных матчах клубы забили на двоих всего лишь шесть мячей. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.63 на исход «тотал меньше 2.5 голов».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк шелбурн
Все комментарии
Gahi
Gahi
19 июля в 22:58
А также скорее всего тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Gahi
Gahi
19 июля в 22:55
Победа команды гостей в этом матче. Удачи
wkc7r6vn8z8n
wkc7r6vn8z8n
19 июля в 19:05
Фаворит матча « Шелбурн »
33ssvr5njgpy
33ssvr5njgpy
19 июля в 19:05
Победу одержит «Шелбурн»
Гость
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