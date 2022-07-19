«ЮКД» — «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1658245847

19 июля 2022, 18:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «ЮКД» — «Шелбурн», который состоится 22 июля 2022 года.

«ЮКД»

В чемпионате Ирландии последнюю строчку турнирной таблицы занимает «ЮКД». Футбольный клуб Ирландского национального университета с начала сезона набрал двенадцать очков. За двадцать три матча «студенты» забили пятнадцать голов, пропустив сорок семь в ответ. На выезде в матче двадцатого тура «студенты» уступили «Сент-Патриксу» в один мяч. С минимальным счётом «ЮКД» дома проиграл в матче следующего тура клубу «Дерри Сити». В двадцать втором туре в гостях «студенты» были повержены «Дандолком», проиграв им с сухую. На три гола от «бело-чёрных» они не сумели ответить ни одним забитым мячом. В матче с «Богемиан» на своём поле, открыв счёт первым, «ЮКД» уступил своему сопернику.

В двадцать четвёртом туре в гостях «студенты» сотворили маленькую сенсацию, когда неожиданно для всех со счётом 2:0 выиграли «Слайго Роверс», который занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата.

«Шелбурн»

«Красные» находятся на седьмой строчке турнирной таблицы Премьер Дивизиона. Команда за двадцать две игры набрала двадцать восемь очков. С начала сезона «Шелбурн» пропустил двадцать восемь голов и поразил ворота своих соперников двадцать один раз. В матче семнадцатого тура «Шелбурн» дома уже выигрывал «студентов» из «ЮКД». «Шемрок Роверс» на своём поле в матче следующего тура уверенно обыграл «красных». В двадцатом туре на выезде с минимальным счётом «студенты» уступили «Богемиану». Дома с «Дандолком» разошлись миром. Открыв счёт первыми, «Шелбурн» с разницей в два мяча проиграл в гостях клубу «Слайго Роверс» на их поле.

В прошлом туре на своём поле «красные» со счётом 3:1 выиграли у команды «Финн Харпс».

Котировки БК Pinnacle

Победит «ЮКД» – 5.40

Ничья – 3.55

Победит «Шелбурн» – 1.65

Победит «Шелбурн» с форой -1.5 – 2.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

До прошлого тура безвыигрышная серия «ЮКД» насчитывала семь матчей.

«Шелбурн» из десяти последних игр в пяти взял верх над своими соперниками.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Несмотря на то, что «ЮКД» не выигрывает в домашних матчах с февраля месяца, мы бы не спешили с прогнозированием победы гостей в этой игре. «Студенты» не так давно играли на своём поле вничью со «Слайго Роверс» и «Дандолком». Победа в прошлом туре в гостях над тем же «Слайго» говорит о том, что всё не так однозначно в этом поединке. Статистика очных встреч подсказывает нам, что команды не демонстрируют высокую результативность. В пяти последних очных матчах клубы забили на двоих всего лишь шесть мячей. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.63 на исход «тотал меньше 2.5 голов».