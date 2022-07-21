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«Зенит» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

21 июля 2022, 17:57
«Зенит» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов», который состоится 22 июля 2022 года

«Зенит»

Питерский клуб уже потерял очки в первом туре, чем немного удивил экспертов и собственных болельщиков. «Зениту» в последние годы редко приходится отыгрывать очки, но это именно тот случай. Предстоящая встреча с соперником из Самары обещает быть интересной и пройти под диктовку хозяев. Подопечные Семака имеют хорошие шансы набрать важные три очка, если исключат недооценку самарских футболистов.

15 июля «Зенит» сыграл вничью с «Химками» в чемпионате (1:1), а девятого числа разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок (4:0).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» уже успели записать себе первую победу в актив, обыграв новичка РПЛ. Тем не менее, чемпионат только начался и настоящее испытание коллектив ждет впереди, а именно игра с многократным чемпионом России. Чтобы зацепиться за очки в Санкт-Петербурге от гостей потребуется полная самоотдача и концентрация до последней минуты. Даже ничья стала бы приемлемым результатом для клуба.

16 июля «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» (4:2), а девятого числа в товарищеском матче оказались сильнее «Урала» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Зенит» – 1.38
  • Ничья – 5.2
  • Победит «Крылья Советов» – 7.8

Статистика

  • «Зенит» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти выездных матчей «Крыльев Советов» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Зенит» выиграл четыре из пяти встреч с клубом из Самары за последнее время
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.38. Коэффициент на победу хозяев небольшой, однако сомнений в успехе питерцев практически не вызывает, поэтому может пригодится в экспрессах.

Все комментарии
ava2xcu58a28
ava2xcu58a28
21 июля в 21:16
Фаворит матча «Зенит»
Гость
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