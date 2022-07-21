«Зенит» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 июля 2022, 17:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов», который состоится 22 июля 2022 года

«Зенит»

Питерский клуб уже потерял очки в первом туре, чем немного удивил экспертов и собственных болельщиков. «Зениту» в последние годы редко приходится отыгрывать очки, но это именно тот случай. Предстоящая встреча с соперником из Самары обещает быть интересной и пройти под диктовку хозяев. Подопечные Семака имеют хорошие шансы набрать важные три очка, если исключат недооценку самарских футболистов.

15 июля «Зенит» сыграл вничью с «Химками» в чемпионате (1:1), а девятого числа разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок (4:0).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» уже успели записать себе первую победу в актив, обыграв новичка РПЛ . Тем не менее, чемпионат только начался и настоящее испытание коллектив ждет впереди, а именно игра с многократным чемпионом России. Чтобы зацепиться за очки в Санкт-Петербурге от гостей потребуется полная самоотдача и концентрация до последней минуты. Даже ничья стала бы приемлемым результатом для клуба.

16 июля «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» (4:2), а девятого числа в товарищеском матче оказались сильнее «Урала» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.38

Ничья – 5.2

Победит «Крылья Советов» – 7.8

Статистика

«Зенит» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Крыльев Советов» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Зенит» выиграл четыре из пяти встреч с клубом из Самары за последнее время

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.38. Коэффициент на победу хозяев небольшой, однако сомнений в успехе питерцев практически не вызывает, поэтому может пригодится в экспрессах.