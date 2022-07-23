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«Химки» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:41
«Химки» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» – «Пари НН», который состоится 24 июля 2022 года

«Химки»

Подмосковный клуб смог забрать очки в первом туре у чемпиона России, что должно добавить уверенности футболистам в собственных силах. «Химки» принимают на своем поле команду, которая сыграла в РПЛ только один год и надеются набрать максимальное количество очков, однако это удастся сделать только при полной концентрации и самоотдаче до последней минуты игрового времени.

15 июля «Химки» сыграл вничью с «Зенитом» в чемпионате (1:1), а девятого числа в товарищеском матче оказались сильнее «Енисея» (4:2).

«Пари НН»

«Пари НН» смог добиться неплохого результата в выездном матче с серьезным соперником и теперь рассчитывает выступить не хуже в следующем туре. Соперник в предстоящем матче выглядит более простым, однако гарантировать баллы коллектив себе не может. Матч обещает быть интересным, ведь каждый клуб надеется на победу и будет стараться создавать неразрешимые задачи перед соперником.

17 июля «Пари НН» выстоял ничью в Москве с «Локомотивом» (1:1), а девятого числа обыграл в товарищеском поединке «Акрон» Тольятти (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Химки» – 2.1
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Пари НН» – 3.5

Статистика

  • «Химки» не проигрывают уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • «Пари НН» выиграл только два выездных поединка из десяти последних
  • Три последних матча между клубами в основное время завершились ничейным результатом
  • Три из четырех последних встреч команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Коллективы в личных встречах забивают очень мало, и мы предполагаем, что в этот вечер концепция не изменится.

Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:50
Победа команды хозяев поля и тотал меньше 2,5 в этом матче. Удачи
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