«Химки» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1658526112

сегодня, 00:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» – «Пари НН», который состоится 24 июля 2022 года

«Химки»

Подмосковный клуб смог забрать очки в первом туре у чемпиона России, что должно добавить уверенности футболистам в собственных силах. «Химки» принимают на своем поле команду, которая сыграла в РПЛ только один год и надеются набрать максимальное количество очков, однако это удастся сделать только при полной концентрации и самоотдаче до последней минуты игрового времени.

15 июля «Химки» сыграл вничью с «Зенитом» в чемпионате (1:1), а девятого числа в товарищеском матче оказались сильнее «Енисея» (4:2).

«Пари НН»

«Пари НН» смог добиться неплохого результата в выездном матче с серьезным соперником и теперь рассчитывает выступить не хуже в следующем туре. Соперник в предстоящем матче выглядит более простым, однако гарантировать баллы коллектив себе не может. Матч обещает быть интересным, ведь каждый клуб надеется на победу и будет стараться создавать неразрешимые задачи перед соперником.

17 июля «Пари НН» выстоял ничью в Москве с «Локомотивом» (1:1), а девятого числа обыграл в товарищеском поединке «Акрон» Тольятти (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химки» – 2.1

Ничья – 3.4

Победит «Пари НН» – 3.5

Статистика

«Химки» не проигрывают уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Пари НН» выиграл только два выездных поединка из десяти последних

Три последних матча между клубами в основное время завершились ничейным результатом

Три из четырех последних встреч команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Коллективы в личных встречах забивают очень мало, и мы предполагаем, что в этот вечер концепция не изменится.