«Химки» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» – «Пари НН», который состоится 24 июля 2022 года
«Химки»
Подмосковный клуб смог забрать очки в первом туре у чемпиона России, что должно добавить уверенности футболистам в собственных силах. «Химки» принимают на своем поле команду, которая сыграла в РПЛ только один год и надеются набрать максимальное количество очков, однако это удастся сделать только при полной концентрации и самоотдаче до последней минуты игрового времени.
15 июля «Химки» сыграл вничью с «Зенитом» в чемпионате (1:1), а девятого числа в товарищеском матче оказались сильнее «Енисея» (4:2).
«Пари НН»
«Пари НН» смог добиться неплохого результата в выездном матче с серьезным соперником и теперь рассчитывает выступить не хуже в следующем туре. Соперник в предстоящем матче выглядит более простым, однако гарантировать баллы коллектив себе не может. Матч обещает быть интересным, ведь каждый клуб надеется на победу и будет стараться создавать неразрешимые задачи перед соперником.
17 июля «Пари НН» выстоял ничью в Москве с «Локомотивом» (1:1), а девятого числа обыграл в товарищеском поединке «Акрон» Тольятти (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Химки» – 2.1
- Ничья – 3.4
- Победит «Пари НН» – 3.5
Статистика
- «Химки» не проигрывают уже пять матчей подряд во всех турнирах
- «Пари НН» выиграл только два выездных поединка из десяти последних
- Три последних матча между клубами в основное время завершились ничейным результатом
- Три из четырех последних встреч команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Коллективы в личных встречах забивают очень мало, и мы предполагаем, что в этот вечер концепция не изменится.