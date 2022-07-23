«Второй гол решил эту игру». Тренер «Сочи» — после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3).
Тяжело комментировать такие игры с таким счётом. Нам надо это принять, сделать выводы, в следующем матче надо реабилитироваться. Хотя в первом тайме была равная игра, они момент забили — мы нет. Второй гол решил эту игру.
Оценку Терехову давать не хочу. Нужно пересмотреть игру, после этого можно делать какие-то выводы.
Мы хотели навязать свою игру. ЦСКА начал играть вторым номером, это наша заслуга, но мы недоработали в переходных фазах, а ЦСКА этим славится.
Федотову удалось за короткое время выстроить свою игру, которую мы понимаем. Подбор футболистов такой, что он смог это сделать за небольшой промежуток.
Ранее стал известен лучший игрок матча ЦСКА — «Сочи».
Увы , такое бывает..
Увы , такое бывает..