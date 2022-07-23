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«Второй гол решил эту игру». Тренер «Сочи» — после поражения от ЦСКА

вчера, 17:29
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3).

Тяжело комментировать такие игры с таким счётом. Нам надо это принять, сделать выводы, в следующем матче надо реабилитироваться. Хотя в первом тайме была равная игра, они момент забили — мы нет. Второй гол решил эту игру.

Оценку Терехову давать не хочу. Нужно пересмотреть игру, после этого можно делать какие-то выводы.

Мы хотели навязать свою игру. ЦСКА начал играть вторым номером, это наша заслуга, но мы недоработали в переходных фазах, а ЦСКА этим славится.

Федотову удалось за короткое время выстроить свою игру, которую мы понимаем. Подбор футболистов такой, что он смог это сделать за небольшой промежуток.

Ранее стал известен лучший игрок матча ЦСКА — «Сочи».

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:43
Пас от Акинфеева и гол Карраскаля получились на загляденье.
h66cz2tq22qb
h66cz2tq22qb
вчера в 17:58
Всё идёт по плану
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 17:40
Второй такой.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:36
Это психологически сломало фк " СОЧИ "...
Увы , такое бывает..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:34
Это точно!!!
Гость
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