«Второй гол решил эту игру». Тренер «Сочи» — после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3).

Тяжело комментировать такие игры с таким счётом. Нам надо это принять, сделать выводы, в следующем матче надо реабилитироваться. Хотя в первом тайме была равная игра, они момент забили — мы нет. Второй гол решил эту игру.

Оценку Терехову давать не хочу. Нужно пересмотреть игру, после этого можно делать какие-то выводы.

Мы хотели навязать свою игру. ЦСКА начал играть вторым номером, это наша заслуга, но мы недоработали в переходных фазах, а ЦСКА этим славится.

Федотову удалось за короткое время выстроить свою игру, которую мы понимаем. Подбор футболистов такой, что он смог это сделать за небольшой промежуток.